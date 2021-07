Basta 1 LIMONE per togliere tutti i cattivi odori dai cassetti!

Capita, con una certa frequenza, di sentire un cattivo odore provenire dai cassetti senza riuscire a capire da cosa dipenda e come liberarsene.

A volte, lavare i cassetti in modo tradizionale non è sufficiente e i cattivi odori, in un ambiente chiuso, si accumulano e poi si propagano nel resto della stanza.

Ma sapevate che potete combatterli con alcuni semplicissimi rimedi naturali?

Vediamo insieme quali sono le cause dei cattivi odori nei cassetti e come liberarsene.

Perché i cassetti puzzano?

Le cause dei cattivi odori nei cassetti possono essere diverse.

Negli ambienti con un tasso di umidità più alto è comune lo sviluppo di muffe che possono svilupparsi ed emanare il loro odore abbastanza pungente.

In realtà, se i cassetti sono parte di un mobile in legno appena comprato, i cattivi odori possono derivare da alcuni agenti chimici con i quali il legno è stato trattato.

A volte, invece, quella “puzza” dipende da quello che c’è dentro al cassetto: anche i maglioni vecchi, ad esempio, possono favorire lo sviluppo di un odore di muffa.

Trucchetto del limone

Per combattere i cattivi odori nei cassetti, uno dei rimedi più semplici è quello del limone. Di questo frutto non si butta via niente: per questo trucchetto userete sia la polpa sia la buccia.

Con il succo

Per iniziare, svuotate i cassetti di tutti gli oggetti che contengono.

Vi basterà prendere un limone di medie dimensioni e spremerlo fino a ottenerne il succo. In genere con il succo di 1 limone riusciamo a riempire metà bicchiere. Per non renderlo troppo “forte” diluiamolo con la stessa quantità d’acqua.

Poi, spruzzatelo all’interno dei cassetti e lasciateli aperti per qualche ora.

L’acido citrico contenuto nel succo di limone, infatti, oltre a essere un ottimo antibatterico naturale, elimina gli odori, lasciando i vostri cassetti profumati a lungo.

Con la buccia

Cosa fare adesso con la buccia?

Prendete la buccia del limone, tagliatela in strisce, e fatela essiccare al sole o in forno a 60 °C per circa un’ora.

Poi, mettete le bucce di limone essiccate in un sacchetto di cotone e lasciatelo nel cassetto.

Grazie a questo rimedio, il vostro cassetto resterà profumato a lungo ed eviterete che si sviluppi puzza di chiuso o di muffa.

Altri trucchetti contro i cattivi odori

Scopriamo adesso anche altri rimedi che lasceranno i vostri cassetti super profumati!

Aceto di vino bianco

Volete disinfettare a fondo i vostri cassetti ed eliminare un brutto odore che non va via? L’aceto di vino bianco è la soluzione ideale.

Non dovrete far altro che diluirne circa 150 ml in un litro d’acqua e spruzzare il composto nel cassetto vuoto. Lasciate agire il composto per 20-30 minuti e poi risciacquate.

L’aceto di vino bianco è estremamente efficace ed elimina anche le tracce più piccole di muffa.

Bicarbonato di sodio

Dopo aver pulito i vostri cassetti, un buon rimedio per evitare che i cattivi odori si ripresentino consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio.

Prendete dei sacchettini di cotone, riempiteli di bicarbonato di sodio e metteteli negli angoli del cassetto.

Questa sostanza ha un’immensa efficacia assorbente: assorbirà tutti i cattivi odori ed eviterà che eventuali vestiti contenuti nel vostro cassetto assorbano odore di umidità.

Lavanda

Un classico, utilizzato soprattutto per profumare i cassetti del guardaroba: si tratta della lavanda.

Basta un po’ di lavanda essiccata da mettere in alcuni sacchetti e disporli nei diversi cassetti.

La lavanda, oltre ad avere un profumo meraviglioso e inconfondibile, è uno dei più potenti antitarme naturali: proteggerà i vostri vestiti dalle terme e, allo stesso tempo, donerà un profumo meraviglioso ai vostri ambienti.

