Come avere i Calzini di spugna e i fantasmini sempre bianchi in lavatrice

Non si conta il numero di calzini che usiamo ogni settimana e forse ne abbiamo di tutti i tipi: da quelli colorati e a fantasia, fino ai classici fantasmini bianchi, per non parlare di quelli di spugna, che negli ultimi tempi sono anche tornati di moda.

C’è una cosa da dire a tal proposito: sono i calzini che più si macchiano o anneriscono, sia perché ci camminiamo sul pavimento, ma spesso sono le scarpe stesse a macchiarli! Il tempo che abbiamo a disposizione è limitato, perciò vediamo insieme come avere i calzini sempre bianchi, anche con un semplice lavaggio in lavatrice.

Il mio metodo per sbiancarli

Come primo consiglio (come vi accennavo prima) voglio darvi una soluzione da usare in lavatrice, in modo che non sprecherete tempo né energie. C’è un rimedio ecologico ed efficace che abbiamo avuto la possibilità di conoscere in più occasioni.

Sto parlando del percarbonato di sodio. Quando entra in contatto con l’acqua calda del lavaggio, rilascia ossigeno sbiancando, smacchiando e igienizzando.

Per utilizzarlo, vi consiglio di inserire uno o due misurini di percarbonato direttamente nel cestello della lavatrice. Impostate un programma a temperature più alte, preferibilmente 60 gradi, per permettere al percarbonato di attivare completamente il suo potere sbiancante. Quanto alle dosi (uno o due misurini) dipende dalla quantità di bucato da sbiancare. Io cerco di accumulare più panni bianchi di cotone possibili in modo da non fare sprechi.

Se desiderate conoscere il percarbonato in modo più dettagliato, in questo video vi presento tre dei suoi principali utilizzi:

Importante: ricordate che il percarbonato è un additivo, quindi va combinato con il vostro detersivo ecologico abituale.

Per i calzini completamente anneriti

A volte ci capita che alcuni calzini diventino talmente anneriti che sembrano ormai irrecuperabili.

Ma prima di demordere, fate un ammollo: vi spiego come faccio io.

Preparate una bacinella con acqua molto calda e sciogliete due cucchiai di percarbonato, lo faccio anche per i miei strofinacci macchiati.

È importante che l’acqua sia calda per attivare il percarbonato. Poi, immergete i calzini in questa soluzione e lasciateli riposare per almeno un’ora. Se le macchie sono particolarmente ostinate, potete lasciarli anche tutta la notte. Dopodiché, un normale ciclo di lavaggio in lavatrice darà il tocco finale.

Come eliminare i pelucchi neri dai calzini

Chi non ha mai avuto a che fare con i fastidiosi pelucchi o pallini sui propri calzini di spugna? Vi confesso che per molto tempo sono stata alla ricerca di una soluzione.

Alla fine, ho scoperto un trucco semplice ma efficiente: utilizzare una spugna gialla e verde da cucina asciutta o l’accessorio per i pelucchi che si trova nei negozi per la casa. È sufficiente passarla delicatamente sulla superficie dei calzini dopo il lavaggio, e la maggior parte dei pelucchi viene via!

Consigli per non farli annerire

Prevenire è meglio che curare, giusto? Ecco alcuni consigli pratici per evitare (per quel che ci è possibile) che i calzini diventino neri, ingrigiti e vecchi:

separate sempre i bianchi dai colorati : potrà sembrarvi scontato, ma è la prima regola d’oro da seguire;

: potrà sembrarvi scontato, ma è la prima regola d’oro da seguire; evitate di camminare a piedi scalzi in casa con i calzini. Lo so, a volte lo dimentico anche io;

in casa con i calzini. Lo so, a volte lo dimentico anche io; lavate i calzini frequentemente e non lasciate che lo sporco si accumuli. Un lavaggio regolare evita che il grigiore si “fissi” sul tessuto.

Questi sono i miei consigli collaudati per mantenere i calzini di spugna bianchi, puliti e liberi dai pelucchi. Spero che possano rivelarsi utili, e anche veloci!