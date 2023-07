Con l’arrivo dell’estate e delle giornate torride, tutte noi ci organizziamo per andare al mare per rinfrescarci e stare lontane dalla città.

Nostri alleati in queste “gite fuoriporta” sono sicuramente i contenitori di plastica che portiamo nella borsa termica per conservare il cibo.

Ma questi diciamocelo, tendono subito ad assorbire tutto lo sporco e a presentare macchie che non vanno via facilmente. A tal proposito, oggi vedremo insieme come sgrassare velocemente i contenitori unti!

Aceto

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti e disincrostanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare metà quantità di aceto e metà quantità di acqua in una bacinella e immergere, poi, i vostri contenitori unti e macchiati nella miscela così ottenuta per circa 2 ore o per tutta la notte. Dopodiché, procedete con il normale lavaggio, strofinando energicamente sulle macchie di unto e… i vostri contenitori saranno sgrassati in un batter d’occhio!

Bicarbonato

Come l’aceto, anche il bicarbonato di sodio svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le incrostazioni e le macchie di unto. Inoltre, ha un potere deodorante che farà scomparire tutti i cattivi odori accumulati nei contenitori. Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza dal frigorifero!

In questo caso, quindi, vi basterà realizzare una pasta di bicarbonato, mescolando circa quattro cucchiai di bicarbonato con acqua a filo, e strofinare questo composto sui contenitori servendovi di una spugnetta o uno spazzolino. Dopodiché, fate agire per un paio di ore prima di procedere con il lavaggio comune dei contenitori, preferibilmente con un detersivo per piatti ecologico o con il sapone di Marsiglia e il sapone giallo: addio macchie di unto!

Sale e sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia non è adatto solo per il lavaggio finale, ma anche per rimuovere il grasso incrostato nei vostri contenitori, a patto però che venga combinato con un altro ingrediente da dispensa che sicuramente avrete in casa: il sale.

Se da una parte, infatti, il sale è in grado di assorbire lo sporco e di deodorare, il sapone di Marsiglia, invece, è ottimo per sgrassare e per profumare! Vi ricordiamo, infatti, che è con questo ingrediente che si realizza lo sgrassatore universale fai da te!

In una bacinella contenente acqua tiepida, quindi, versate un cucchiaio di sapone di Marsiglia e due cucchiai di sale, dopodiché immergete i contenitori al suo interno e lasciateli in ammollo per qualche ora. A questo punto, strofinate con una spugnetta sulle macchie e risciacquate: le tracce di unto saranno solo un brutto ricordo!

E se volete sapere come fare il sapone di Marsiglia liquido, ecco un video per voi!

Limone

Infine, vediamo come utilizzare un ultimo ingrediente da dispensa, conosciuto e apprezzato dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà, tra cui quella fortemente sgrassante, pulente, sbiancante e disincrostante. Di cosa stiamo parlando? Del limone, l’agrume dal profumo inebriante!

Ricavate, quindi, il succo di un limone e strofinatelo sui contenitori utilizzando una spugnetta. In alternativa, però, potete anche utilizzare il limone stesso come spugnetta, tagliandolo in due e strofinando direttamente una delle due metà sul contenitore. A questo punto, lasciate agire per un’ora prima di risciacquare e procedere con il comune lavaggio.

Se, però, le incrostazioni sono molto ostinate, allora potete anche realizzare un composto mescolando il succo di limone con un cucchiaio di bicarbonato di sodio fino a formare una sorta di crema. Quindi, strofinatela sulle macchie di grasso e fate agire per circa 10 minuti. Infine, risciacquate e…godetevi la magia!

Avvertenze

È consigliabile sempre utilizzare questi rimedi dopo aver visionato le indicazioni di produzione dei vostri contenitori.