Come avere gli asciugamani bianchi come quelli degli Hotel

Non c’è niente di più bello che tuffare il proprio viso in asciugamani morbidi, freschi e profumati! Soprattutto, poi, quando si sente quell’odore di pulito che ci dà una sensazione di igiene. Solitamente proviamo questa sensazione negli hotel, i quali offrono asciugamani così bianchi e soffici da essere una carezza sulla nostra pelle! Ma sapevate che è possibile averli così anche a casa?

Questi teli, inoltre, assorbono anche molto e sono, quindi, nostri alleati se vogliamo improvvisare un bagno nel mare o in piscina, in quanto ci permettono di asciugarci velocemente. Purtroppo, però, tendono ad ingiallirsi con il tempo e a diventare un po’ “vintage”. Per questo oggi vedremo insieme come avere gli asciugamani sempre bianchi e soffici come in hotel!

Bicarbonato di Sodio

Il primo rimedio per avere teli di spugna bianchissimi consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente che vanta proprietà sgrassanti e sbiancanti ed è molto utilizzato nel bucato per avere capi più bianchi.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è versare un cucchiaio nel cestello della vostra lavatrice e voilà: i vostri teli saranno bianchi come fossero nuovi! Vi consigliamo di diluire il bicarbonato con un po’ d’acqua o il detergente bio per bucato che usate di solito, così da evitare che possa intasare i tubi dell’elettrodomestico.

In alternativa, si può anche mettere in ammollo il telo, per qualche ora, in una bacinella contenente acqua tiepida e 3 cucchiai di bicarbonato. Poi, procedete con il comune lavaggio e lasciate asciugare i teli lontano dalla luce diretta del sole.

Aceto bianco

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, il quale ha proprietà sbiancanti, sgrassanti ed è in grado di neutralizzare i cattivi odori. Inoltre, svolge un’ottima azione emolliente che separa le fibre attaccate dei capi rendendoli estremamente morbidi! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente insieme ad un cucchiaino di gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e avviare, poi, il ciclo di lavaggio.

E voilà: i vostri asciugamani saranno così soffici e puliti da non vedere l’ora di avvolgervi al loro interno!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, come già detto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale vanta la sua stessa efficacia pur essendo più ecologico. Considerato, infatti, un’ammorbidente naturale, l’acido citrico è in grado di ammorbidire i panni e di smacchiarli a fondo.

Mescolate, quindi, 5 cucchiai di prodotto in mezzo litro d’acqua e versate, poi, la miscela così ottenuta nella vaschetta dell’ammorbidente. I vostri asciugamani saranno morbidi e sgrassati tanto da sembrare come nuovi!

Succo di limone

Quando si parla di sbiancanti naturali, non si può non citare il limone, noto per le sue proprietà sgrassanti e anti-batteriche. Inoltre, grazie alla sua nota agrumata, può conferire un profumo molto piacevole. Mescolate, quindi, in una bacinella contenente 1 litro d’acqua, mezza tazza di succo limone e mettete in ammollo i vostri teli per qualche ora. Dopodiché, procedete con il comune lavaggio.

Percarbonato di sodio

Dopo il bicarbonato, c’è un altro ingrediente molto efficace che potete utilizzare: il percarbonato di sodio, un rimedio ecologico che potete utilizzare per avere teli più bianchi senza l’utilizzo della candeggina.

Si presenta sotto forma di polvere bianca e potete utilizzarlo sia per il lavaggio a mano che quello in lavatrice. Vi basterà, quindi, aggiungere un misurino nella vaschetta della lavatrice e procedere con un lavaggio ad alte temperature o a temperature di almeno 40-50 gradi. Esso, infatti si attiva con temperature alte.

Allo stesso modo, per il lavaggio a mano, potete aggiungere un misurino in una bacinella di acqua calda e immergere i vostri teli. Lasciateli in ammollo per qualche ora o anche per tutta la notte. A questo punto, risciacquate e i vostri teli: saranno subito di un colore bianco splendente!

N.B Il percarbonato non è adatto per i tessuti in microfibra, rayon, seta o lana. Inoltre è consigliabile usare sempre i guanti.

Acqua ossigenata

Sebbene non sia un rimedio propriamente naturale, è comunque ecologico e, quindi, può essere utilizzato senza problemi: l’acqua ossigenata. Vi ricordiamo, però, di scegliere sempre quella a bassi volumi, perché non irritante e tossica. Aggiungete, quindi, un cucchiaio in una bacinella contenente acqua tiepida e il gioco è fatto! In alternativa, potete versare un cucchiaio in lavatrice per ogni lavaggio.

Latte freddo

Infine, c’è un ultimo rimedio che vogliamo proporvi, sebbene vi potrà sembrare un po’ strambo: il latte! Questo ingrediente, infatti, aiuta molto a sbiancare i capi e a renderli morbidissimi. Immergete, quindi, i vostri teli in una bacinella riempita con il latte e lasciateli in ammollo per qualche ora. Dopodiché, procedete al lavaggio e lasciateli asciugare. Ovviamente, questo metodo è consigliabile solo in caso di pochi teli che non comportano uno spreco eccessivo del latte.

Sapone di Marsiglia

Ah le nonne! Quando si tratta di rimedi naturali, ne sanno una più del diavolo! Non a caso, infatti, dobbiamo a loro l’utilizzo del sapone di Marsiglia per avere un bucato sempre perfetto, soprattutto per ammorbidire asciugamani, accappatoi, ecc. Mettete, quindi, 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e noterete che gli asciugamani non solo saranno più morbidi ma anche più bianchi e super profumati!

Altri consigli utili per il lavaggio

Non solo gli ingredienti giusti aiutano a sbiancare e rendere più morbidi gli asciugamani, in quanto è importante anche seguire una serie di accorgimenti. Innanzitutto, sarebbe bene prediligere un lavaggio a temperature più fredde e fare attenzione alla centrifuga.

Inoltre, vi suggeriamo di riservare un lavaggio esclusivo solo agli asciugamani e di separarli in base al tessuto, al modello e soprattutto al colore! Infine, ricordatevi sempre di non caricare troppo il cestello della lavatrice con tanti indumenti perché potreste rischiare di non far penetrare bene l’acqua all’interno delle fibre e di avere, quindi, un bucato duro.