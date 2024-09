Come eliminare la puzza di fritto in cucina

La frittura, che golosità! Che si tratti di verdure, di carne o di pesce, il fritto è una pietanza che piace quasi a tutti, grandi e piccoli che siano. Unica nota negativa? L’odore sgradevole che la frittura sprigiona tra le mura di casa – ma anche nei capelli o sui vestiti! – e che, spesso, permane per giorni, diventando sempre più stagnante e insopportabile. E’ la puzza di fritto!

Ma non temete. I rimedi naturali per evitare che la cucina – o la casa intera – si impregnino di odore di frittura o per eliminarlo dopo aver già cucinato ci sono e sono anche molto efficaci.

Si tratta di ingredienti facili da reperire, economici e dall’impiego davvero semplice, super utili per sprigionare sempre un odore gradevole e invidiabile. Ecco perché oggi vogliamo svelarvi i metodi migliori per eliminare la puzza di fritto dopo aver cucinato, così se vorrete deliziarvi con il cibo non ve ne pentirete!

Aceto per la puzza di frittura

Partiamo dall’aceto, un ingrediente in grado non solo di sgrassare ma anche di deodorare gli ambienti. In questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare l’aceto in un bicchiere e posizionarlo al centro del piano cottura per una notte intera dopo aver fritto. L’indomani noterete che l’aceto avrà assorbito totalmente la puzza di frittura!

Infuso d’alloro per la puzza di frittura

Un altro ingrediente casalingo noto per il suo profumo di fresco e per la sua capacità di assorbire i cattivi odori è l’alloro. Non a caso, viene spesso utilizzato anche per rimuovere la puzza di chiuso nell’armadio! Aggiungete, quindi, 4 foglie d’alloro in un pentolino contenente acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, dopodiché accendete il fuoco e portate la miscela ad ebollizione. A questo punto, non vi resta che lasciare questo infuso per qualche ora sul piano cottura in modo che possa assorbire la puzza di frittura.

Lavanda per la puzza di frittura

Come l’alloro, anche la lavanda è noto per il suo profumo dolce e accogliente, in grado di profumare tutta la casa! Anche in questo caso, quindi, dovrete fare un infuso versando 1 rametto di lavanda in un pentolino con acqua calda e lasciare poi la miscela sul piano cottura per qualche ora o per tutta la notte.

Arancia e cannella per la puzza di frittura

Sempre senza spostarvi dalla dispensa alimentare, potete ricorrere, poi, a due ingredienti, noti perché ricordano il profumo dell’autunno! Di cosa stiamo parlando? Dell’arancia e della cannella. Riempite, quindi, un pentolino con circa 1 litro di acqua, dopodiché lasciatela riscaldare a fuoco lento e versate, poi, due arance a fette abbastanza spesse e un paio di stecche di cannella (o anche la cannella in polvere).

Una volta che l’acqua sarà arrivata al punto di ebollizione, dovrete abbassare la fiamma e lasciare cuocere per altri 10 minuti. Infine, fate intiepidire la miscela, versatela in un barattolo in vetro e mettetelo nei punti della cucina dove si sente maggiormente la puzza di frittura.

Trucchetto della padella per la puzza di frittura

Un altro trucchetto molto efficace è il trucchetto della padella, il quale è molto semplice e immediato da provare. Munitevi, quindi, di:

una padella di piccole-medie dimensioni o, in alternativa, un tegamino

acqua

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

un limone fresco

gocce di olio essenziale a vostra scelta

Riempite, quindi, una padella con circa 2 bicchieri d’acqua, dopodiché versate il succo di limone, il bicarbonato di sodio e circa 8-9 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

Sebbene la scelta della fragranza dipenda dalla vostra preferenza, vi suggeriamo di scegliere fragranze agrumate o fresche come la menta, il limone, l’arancia, così da portare un profumo più intenso in grado di coprire la puzza di frittura. A questo punto, portate il tutto ad ebollizione e lasciate la padella sul fuoco per altri 15 minuti. Il forte profumo sprigionato si diffonderà per tutta la casa e della puzza di frittura non ci sarà più traccia! Se da una parte, infatti, il bicarbonato assorbirà i cattivi odori, dall’altra il limone aiuterà a profumare.

Limone per la puzza di frittura

Il limone è noto per le sue proprietà sgrassanti e l’odore unico e piacevole. In realtà potremmo utilizzarlo in modo semplicissimo per eliminare la puzza di fritto dopo che si cucina! Abbiamo ben 2 trucchetti da proporvi. Il primo, consiste nell’aggiungere all’olio che utilizzeremo per friggere un po’ di succo di limone. In questo modo sarà meno persistente. Il secondo trucchetto consiste nel tagliare la buccia e aggiungerla all’olio sul fuoco. Può essere usata da sola o in combinazione con il succo di limone. Così noterete che l’odore sarà meno forte. Questo metodo è particolarmente indicato se friggiamo pesce o anche dolci (tipo frittelle), che avranno un aroma al limone completamente naturale!

Mela per la puzza di frittura

Un altro metodo un pochino insolito per limitare l’odore di frittura consiste nell’utilizzare una semplicissima mela, che ci aiuterà ad assorbire la puzza. Lavatela bene, privatela dei semi. Poi mettetela nell’olio. Quando assumerà un colore dorato, sostituitela con un’altra fettina. Ma se avete già fritto e avete bisogno di qualche trucchetto post frittura, ecco alcune soluzioni per voi!

Limone e rosmarino

C’è un altro modo per togliere la puzza di fritto! Possiamo utilizzare una lunga lista di prodotti naturali e alimenti che troviamo facilmente a casa nostra! Se, ad esempio prendiamo un pentolino d’acqua, possiamo farlo bollire con qualche fettina di limone e qualche rametto di rosmarino. L’erba aromatica insieme all’agrume generano una fragranza piacevolmente fresca!

Ammorbidente per togliere la puzza di fritto

Se proprio l’odore si diffonde ugualmente e sembra non voler andare più via, non temete! Si può mettere in pratica un altro furbissimo rimedio naturale che farà ritrovare alla nostra casa un odore piacevolissimo. Si tratta dell’ammorbidente (che può essere anche fatto in casa!), il nostro alleato per avere un bucato perfetto, ricco di oli essenziali profumatissimi.

Come fare? Iniziamo versando dell’acqua in un pentolino, a cui basterà aggiungere l’ammorbidente che utilizziamo normalmente. Ne servirà solo qualche goccia per ottenere l’effetto desiderato, perché l’ammorbidente è un prodotto concentrato. Portiamo il pentolino sul fuoco e facciamolo bollire per qualche minuto, lasciando che il prodotto sprigioni la sua fragranza. Questo rimedio è valido anche contro l’odore di fumo, di verdura – come il minestrone e il cavolo – e l’ammorbidente può essere sostituito, se preferiamo, dagli oli essenziali.

Come friggere in casa senza fare puzza di frittura

Ma vediamo, innanzitutto, cosa fare e soprattutto cosa non fare quando si sta friggendo qualche leccornia sui fornelli. Possiamo mettere in pratica qualche piccolo, utilissimo consiglio per annientare il problema all’origine e aver meno grane da risolvere a fine cottura. In sostanza, bisogna:

utilizzare l’olio giusto per friggere: ebbene sì, la qualità di olio è importante. Ad esempio, l’olio di semi di mais o di girasole rilasciano più lentamente la loro fumicità rispetto all’olio di oliva e, per questo motivo, sono più indicati se si vuole evitare un odore troppo forte.

per friggere: ebbene sì, la qualità di olio è importante. Ad esempio, l’olio di semi di mais o di girasole rilasciano più lentamente la loro fumicità rispetto all’olio di oliva e, per questo motivo, sono più indicati se si vuole evitare un odore troppo forte. chiudere bene la porta della cucina : sembra un dettaglio insignificante, ma spesso ce ne dimentichiamo. Isolare bene la cucina dal resto della casa evitare un’ulteriore dispersione dell’odore nelle altre stanze.

: sembra un dettaglio insignificante, ma spesso ce ne dimentichiamo. Isolare bene la cucina dal resto della casa evitare un’ulteriore dispersione dell’odore nelle altre stanze. lavare subito le pentole: è bene evitare di lasciare l’olio a ristagnare all’interno delle pentole utilizzate per friggerle, avendo cura di lavarle immediatamente o – quantomeno – di riempirle di acqua e detersivo per lasciarle sgrassare.

Ma vediamo ora quali sono i rimedi naturali più semplici ed efficaci per poterci finalmente liberare dell’odore di frittura che pervade la cucina!