Come eliminare le tutte le Macchie che trovi nel Box Doccia con rimedi naturali

Uno degli ambienti di casa più frequentati da ogni membro della famiglia è il Bagno: per questo, con tanta pazienza, lo puliamo ogni giorno. Con l’arrivo delle temperature elevate, il numero delle docce in casa aumenta… e così anche le macchie nel box!

Ognuno ha i propri metodi per pulirla, ma oggi voglio spiegarti quali sono i miei, in base alla tipologia di macchia che ci troviamo davanti.

Quali sono le macchie più frequenti nel box doccia

Prima di iniziare a vedere nel dettaglio come eliminare tutte le macchie nel box doccia, cerchiamo di capire insieme quali sono. In questo modo sapremo riconoscerle e sarà molto più semplice e veloce eliminarle.

Sono principalmente:

le macchie di calcare sui vetri e sull’acciaio : danno un aspetto opaco e trascurato alla nostra doccia… non trovate?

: danno un aspetto opaco e trascurato alla nostra doccia… non trovate? macchie gialle sul piatto doccia: spesso derivanti da acqua dura o da residue sostanze contenute nell’acqua;

sul piatto doccia: spesso derivanti da acqua dura o da residue sostanze contenute nell’acqua; muffa : propensa a crescere nei luoghi umidi e scarsamente ventilati, la troviamo soprattutto quando gli angoli e il silicone diventano scuri;

: propensa e scarsamente ventilati, la troviamo soprattutto quando gli angoli e il silicone diventano scuri; residui di bagnoschiuma: questi lasciano una patina scivolosa e visibile sui vetri e sulle piastrelle.

Per le macchie di muffa usa l’acqua ossigenata

Partiamo proprio con la macchia più difficile: quella di muffa. La soluzione? Non può essere altro che l’Acqua ossigenata. L’avrete sicuramente in casa, per disinfettare la pelle, ma non conoscete ancora tutti i suoi utilizzi alternativi. E serve proprio per eliminare la muffa nella doccia.

Riempite uno spruzzino con acqua ossigenata (usate quella al 3%, facilmente reperibile al supermercato). Vaporizzate generosamente sulle aree affette e lasciate agire per circa 30 minuti o anche 1 ora. Dopo, tamponate con determinazione utilizzando una spugna e risciacquate. Se avete bisogno di un’azione abrasiva, potete combinarla con il bicarbonato. Mescolate gli ingredienti ad occhio, in modo da ottenere una consistenza cremosa. Poi usatela come vi mostro nel video:

Per il calcare usa l’aceto di alcol

Il calcare sui vetri della doccia (ma anche sull’acciaio) è la macchia più fastidiosa, anche se non la più difficile. Questo perché è la prima cosa che si nota quando si entra in bagno!

In questi casi il rimedio che preferisco è l’aceto di alcol. Miscelate, in parti uguali, aceto e acqua all’interno di uno spruzzino. Spruzzate la soluzione sui vetri affetti da calcare e attendete una quindicina di minuti. Poi, passate uno straccio asciutto o utilizzate un tergivetro. Se la doccia è molto incrostata, potete aggiungere un goccio di sapone per i piatti.

Smacchia il piatto doccia con il bicarbonato

Le macchie gialle sul piatto doccia invece si possono eliminare efficacemente con il bicarbonato. Preparate una pasta cremosa mescolando bicarbonato di sodio con un pochino d’acqua, un po’ come abbiamo fatto per gli angoli ammuffiti (con la differenza che qui usiamo l’acqua).

Applicate questo impacco direttamente sulle macchie e lasciatelo agire per un’ora. Quando il tempo è scaduto, prendete una spazzola per il bagno e sfregate energicamente, poi risciacquate.

Come eliminare i residui di bagnoschiuma

Per finire, parliamo di quei tenaci residui di bagnoschiuma. A volte vanno semplicemente via mentre ci risciacquiamo, altre volte si incrostano sia sulle piastrelle che sul piatto doccia stesso.

La soluzione ideale è una miscela di aceto bianco, acqua e sapone di Marsiglia liquido. Mescolate in parti uguali acqua e aceto, poi aggiungete un cucchiaino di sapone.

Spruzzate su tutta l’area interessata. Lasciate agire qualche secondo prima di risciacquare abbondantemente. Noterete immediatamente come la superficie torna a brillare, liberata da ogni residuo di shampoo o bagnoschiuma!

Questi piccoli consigli sono basati su problematiche che cerco di risolvere con rimedi naturali, sono convinta che anche voi potrete rivedere il vostro box doccia splendere come nuovo!