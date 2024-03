La pulizia del bagno per me è sempre un grandissimo dilemma: risolto un problema sembra subito crearsene uno nuovo! Ed ecco che, nonostante non fosse mai successo, ho iniziato a notare delle macchie gialle che si formavano sul piatto doccia.

Inizialmente pensavo fossero leggeri aloni facili da rimuovere, eppure non andavano via nemmeno con i colpi di spugna più decisi. Finché queste macchie non sono diventate quasi permanenti. Come ho scoperto con un po’ di ricerche, si trattava di segni lasciati principalmente dall’acqua molto calcarea che restava un po’ a ristagnare nel piatto doccio dopo l’utilizzo.

insomma, ero disperato! Ma proprio quando pensavo di non potermene più liberare, ho trovato il modo per riuscirci.

Il primo tentativo

Il mio primo tentativo è stato abbastanza blando: volevo evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi in quanto il piatto doccia è di un materiale poroso e abbastanza delicato, ragion per cui temevo si potesse rovinare.

Per questo, ho sciolto un po’ di sapone di Marsiglia in scaglie (circa 60 grammi) in un litro d’acqua e, con l’aiuto di una spugnetta imbevuta, ho passato il tutto sul piatto doccia.

Lì per lì sembrava che le macchie gialle si stessero schiarendo. Tuttavia, una volta che l’acqua si è asciugata, ho notato che in realtà queste si erano solo un po’ sbiadite. Insomma, il problema persisteva!

La soluzione a portata di mano

Dopo i primi un po’ fallimentari tentativi, avevo davvero perso le speranze finché non ho scoperto online che potevo utilizzare il bicarbonato di sodio senza rovinare il piatto doccia.

All’inizio, infatti, avevo scartato questo rimedio in quanto temevo che l’azione abrasiva del bicarbonato di sodio potesse graffiare le superfici. In realtà, questo può raramente accadere se si sparge il bicarbonato di sodio direttamente sul piatto doccia e si strofina.

Nel mio caso, tuttavia, ho preferito sciogliere una manciata di bicarbonato di sodio in 500 ml d’acqua, mettere poi il tutto in una bottiglia spray e vaporizzare sulle macchie. Ho lasciato poi agire per qualche minuto per poi risciacquare con dell’acqua pulita.

Beh, il risultato è stato davvero eccezionale: le macchie gialle sono completamente scomparse.

L’alternativa che ho preferito non usare

Prima di adoperare il bicarbonato di sodio avevo letto che, per combattere le strisce e le macchie di calcare è possibile utilizzare l’aceto bianco che sarebbe davvero super efficace.

In realtà, a trattenermi dall’utilizzare questa sostanza è stata la paura che potesse rovinare il piatto doccia macchiandolo ancora di più. In realtà, l’aceto bianco non è particolarmente aggressivo e andrebbe sempre diluito in acqua prima di utilizzarlo sulle superfici delicate: quando le superfici sono molto pregiate o in marmo, è meglio però evitare di utilizzarlo.

La prevenzione

Un modo per evitare il formarsi delle macchie gialle, in realtà, esiste ed è quello di prevenire che si formino.

Nel mio caso, da quando le ho rimosse, sto provando a evitare che, dopo la doccia, un po’ d’acqua resti nel piatto doccia anche solo per alcuni minuti, passandoci un panno asciutto così da asciugare subito la superficie.

Sto provando questo metodo di prevenzione da poche settimane, ma già posso affermare con certezza che la formazione di strisce o macchie causate dal troppo calcare sono molto diminuite.