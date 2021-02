Siete finalmente riuscite a organizzare e sistemare il vostro guardaroba, avete coordinato colori, fatto il cambio stagione e avete anche ricavato dello spazio extra.

A questo punto pensate che il vostro armadio è pulito e sistemato fino al prossimo cambio stagione, ma non è così.

Periodicamente, infatti, dovreste ricontrollarlo per accertarvi che non ci sia la muffa.

In particolare, si crea a causa di abiti che non indossiamo da un bel po’ oppure a causa di capi che sono stati riposti nell’armadio ancora umidi.

L’umidità, infatti, è la causa principale alla base della formazione della muffa.

Ma non dovete disperare! Perché, oggi, siamo qui per suggerirvi 5 trucchetti per non far formare più la muffa nei vostri armadi.

Che aspettiamo? Scopriamoli insieme!

N.B Vi consigliamo di consultare le etichette di produzione prima di cimentarvi nella pulizia con i prodotti consigliati. Inoltre, è consigliabile consultare uno specialista se notate la muffa.

Lasciarli arieggiare

Il primo modo per prevenire la formazione della muffa nei vostri armadi è quello di farli arieggiare il più possibile.

La muffa, infatti, tende ad apparire dove c’è un eccessivo tasso di umidità e uno scarso ricambio di aria. Perciò, è consigliabile far arieggiare un paio di volte al giorno il vostro armadio.

Aprite, quindi, le ante e lasciatele aperte per circa 5 minuti.

Inoltre, vi consigliamo di svuotare l’armadio e pulirlo accuratamente una volta al mese così da eliminare tutti i residui di polvere.

Per la pulizia, utilizzate l’aceto bianco diluito con acqua. Create, quindi, una soluzione fatta dalla stessa quantità di aceto e di acqua.

Immergete un panno nella soluzione e passatelo sulle superfici interessate. In seguito asciugate bene con un asciugamano.

Accertatevi che il vostro armadio sia completamente asciutto prima di riporre i vostri capi al suo interno.

Capi asciutti

Come abbiamo già detto, è importante mantenere il tasso di umidità dei nostri armadi molto basso.

Per questo potrebbe essere un grande errore depositare negli armadi i vestiti non ancora completamente asciutti.

Accertatevi sempre, quindi, che i capi siano completamente asciutti prima di riporli nei vostri guardaroba.

L’umidità negli indumenti, infatti, può accelerare la crescita della muffa.

Lasciare spazio tra i capi

Oltre ad evitare di porre nell’armadio i vestiti ancora umidi e non perfettamente asciutti, è consigliabile anche sistemare i capi in maniera non molto ravvicinata.

È consigliabile, infatti, lasciare un piccolo spazio tra loro così da garantire la circolazione dell’aria. Consentire all’aria di circolare tra i capi, infatti, aiuta molto a ridurre l’umidità.

Inoltre, evitate di riporre i vestiti in contenitori di plastica sigillati. Teneteli sempre in una confezione traspirante.

Infine, ripulite sempre le tasche dei vostri indumenti e accertatevi che non siano tracce di cibo.

Deumidificatori naturali

Se avete problemi di umidità in casa, vi consigliamo di utilizzare un condizionatore o un deumidificatore così da eliminare l’umidità in eccesso dall’aria.

Potete, però, utilizzare dei deumidificatori naturali anche nei vostri armadi.

Un rimedio molto semplice ed economico per evitare l’umidità negli armadi è quello di prendere dei piccoli sacchetti di cotone e di inserire dei gessetti da lavagna.

Collocare, poi, questi sacchetti nei vari punti dell’armadio o nei cassetti. Il gesso assorbirà l’umidità in eccesso ed eviterà la formazione di muffe.

Un’altra alternativa, poi, è quella di riempire i sacchetti di riso e di alcuni fiori secchi. Il riso è, infatti, un deumidificatore naturale molto efficace.

Vi consigliamo di sostituire i sacchetti una volta al mese.

Profumatore antimuffa e anti umidità

Infine, vogliamo suggerirvi un rimedio naturale in grado non solo di eliminare e assorbire l’umidità ma anche di profumare il vostro armadio.

Questo prodotto antimuffa è davvero semplice da realizzare e necessita di ingredienti che sicuramente avrete in casa o, in ogni caso, facili da reperire.

Prendete, quindi, 2 arance o due mandarini e sbucciateli. A questo punto, lasciate essiccare le bucce in un luogo asciutto e buio per circa un mese.

Dopodiché inserite le bucce d’arance o di mandarino in alcuni sacchetti di tela o cotone e aggiungete anche dei chiodi di garofano.

L’umidità sarà assorbita dai sacchetti e, al contempo, il vostro armadio sprigionerà un forte profumo di freschezza!

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare le etichette di produzione prima di utilizzare gli ingredienti suggeriti per la pulizia degli armadi.

Inoltre, vi consigliamo di consultare uno specialista in caso di muffe già formate nel vostro armadio. Le muffe, infatti, possono essere dannose per la vostra salute.

Addio muffa!

