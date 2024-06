Capita un po’ a tutti, no? Quel momento in cui entri in bagno e ti accoglie un’aria… diciamo non proprio fresca. Eppure, pulisci, lavi, usi mille prodotti, ma quel fastidioso odore di fogna sembra non voler sapere di andarsene.

La buona notizia è che ci sono alcune strategie efficaci e soprattutto naturali che possono aiutarci a risolvere questo problema, e oggi sono qui per condividerle con voi! Vediamole subito.

Usa Mensilmente l’Acido citrico negli Scarichi

Il primo consiglio che voglio darvi riguarda l’utilizzo di una soluzione naturale che ha cambiato davvero il mio modo di pulire la casa: l’acido citrico.

Se ne hai già sentito parlare, saprai che è un validissimo alleato contro i depositi di calcare che si accumulano negli scarichi, spesso causa principale dei cattivi odori. Circa una volta al mese, procedo in questo modo:

Porto quasi ad ebollizione un litro d’acqua .

. Sciolgo al suo interno 200 gr di acido citrico in polvere .

. Una volta che la polvere si è completamente dissolta, verso la soluzione calda direttamente negli scarichi del lavandino, del bidet, della doccia e, perché no, anche del lavabo della cucina se ce n’è bisogno.

Con questo gesto, non solo preveniamo la formazione di cattivi odori ma verrà favorita anche una migliore discesa dell’acqua, quindi gli scarichi non si ottureranno.

Fai scorrere l’acqua della doccia se la usi poco

Un altro consiglio che può sembrare banale ma che in realtà è molto efficace è quello di far scorrere regolarmente l’acqua della doccia, soprattutto se tendete a usarla raramente.

Per esempio, io tendo ad utilizzare il mio bagno personale; il bagno degli ospiti (che è dotato di doccia) è un bagno che non uso spesso, se non per le emergenze. Ma ogni tanto attivo la doccia per qualche minuto in modo che scorra l’acqua.

Il motivo è semplice: l’acqua stagnante può iniziare a emanare odori sgradevoli e, a lungo andare, contribuire alla formazione di muffe o puzza intensa nella doccia.

Dedicare anche solo un minuto, ogni tanto, per lasciar correre l’acqua calda aiuta a mantenere puliti i tubi e l’area doccia, oltre a prevenire odori indesiderati.

Arieggia sempre il bagno

Non sottovalutate mai il potere dell’aria fresca. Una delle abitudini migliori che possiate sviluppare è quella di arieggiate regolarmente il vostro bagno.

Quando si usa il bagno, i vapori della doccia (e non solo) tendono ad accumulare umidità, poi se uno usa il bagno di base c’è già cattivo odore.

Perciò aprite la finestra ogni giorno e per più volte al giorno, anche solo per pochi minuti. Se il vostro bagno non ha finestre, considerate l’installazione di un buon sistema di ventilazione. Oppure seguire alcuni di questi consigli:

Quando arrivano gli ospiti

E ora, un piccolo segreto per quei momenti in cui avete ospiti a casa e volete assicurarvi che il bagno sia non solo pulito ma anche piacevolmente profumato: sale grosso e oli essenziali. Ecco come procedo:

Preparo un bicchiere di sale grosso .

. Vi aggiungo c irca 20 gocce di un olio essenziale a mia scelta – la lavanda è la mia preferita per il bagno, ma sentitevi liberi di sperimentare.

a mia scelta – la lavanda è la mia preferita per il bagno, ma sentitevi liberi di sperimentare. Mescolo bene per far assorbire l’olio al sale e poi distribuisco il composto nella vaschetta del WC.

Poi occorre far agire per un’ora, poi passate lo scopino e tirate lo sciacquone. Noterete la differenza! Vi lascio in ultimo altri rimedi per avere un bagno profumatissimo: