Se c’è un ambiente della casa più soggetto alla formazione di umidità e muffa, questo è il bagno.

Qui, infatti, i vapori che vengono rilasciati durante la doccia contribuiscono fortemente ad aumentare il tasso di umidità.

Ma sappiate che è possibile assorbirla in modo facile e veloce ricorrendo a degli ingredienti casalinghi e naturali. Vediamoli insieme!

Sacchetto di riso

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il riso, in quanto vanta una forte azione assorbente in grado di ridurre anche il tasso di umidità.

Vi basterà, quindi, versare il riso in una ciotola e metterla in bagno dove volete. L’ideale sarebbe metterla nei pressi della doccia in modo che possa agire direttamente sui vapori che si producono.

Ovviamente, potete lasciare questa ciotolina per più giorni, ma dovrete cambiarla quando noterete che si è troppo impregnata di acqua.

Bicarbonato di sodio

Come il riso, anche il bicarbonato di sodio è in grado di assorbire l’umidità. Anche in questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare questo prodotto in una ciotola o in più ciotole e collocarle in bagno.

Per mantenere sempre efficace questo rimedio, sarebbe bene sostituire il bicarbonato con del nuovo dopo qualche giorno.

Come se non bastasse, questo rimedio è una manna dal cielo anche per togliere l’umidità nei mobili e nei cassetti!

Sale

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di assorbire l’umidità, non si può fare a meno di menzionare il sale, il quale viene utilizzato anche per realizzare un deumidificatore fai da te!

Riempite, quindi, un barattolo di vetro o una ciotola con questo prodotto e mettetelo in bagno prima di fare la doccia.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Ovviamente, se lo preferite, potete anche profumare il bagno aggiungendo al sale circa 4 o 5 gocce di olio essenziale e mescolando il composto.

Deumidificatore fai da te

E se volete sapere come realizzare un deumidificatore fai da te, allora vediamo come fare. Dovrete innanzitutto munirvi di:

Sale q.b

q.b un vasetto di vetro

1 busta di plastica o un pezzo di stoffa

bucce di arance o limoni (o oli essenziali di vostra preferenza)

Stendete la busta di plastica e ritagliate un quadrato tanto grande da ricoprire l’orlo del vasetto di vetro, dopodiché mettetelo da parte per utilizzarlo nella fase finale della preparazione.

Dopodiché, prendete la quantità di sale da versare nel vasetto di vetro, aggiungetela in una padella e tostatela per qualche minuto.

A questo punto, mettete il sale tostato nel vasetto, aggiungete pure le bucce di agrumi freschi quando il sale è ancora caldo e mescolate il tutto.

Oltre alle bucce di agrumi, potete anche aggiungere alcune spezie come la cannella, i petali di fiori o la polvere di caffè.

Infine, coprite il contenitore con il quadrato di plastica, richiudete il coperchio, lasciate riposare per qualche giorno e collocate il vasetto su una mensola o sui davanzali delle finestre soprattutto quando fate la doccia.

Se il sale aiuta ad assorbire l’umidità, le bucce di agrumi serviranno a togliere la puzza di umidità e profumare l’ambiente. Vi ricordiamo, infatti, che potete utilizzarle anche per rimuovere la puzza di umido nelle vostre scarpe!

Anche in questo caso, vi ricordiamo di cambiare il sale nel vasetto quando risulterà “bagnato” in modo da rendere il rimedio sempre efficace.

Altri consigli per ridurre l’umidità in bagno

Una volta visti gli ingredienti in grado di abbassare il tasso di umidità in bagno, vediamo altri accorgimenti da seguire in modo da evitare questo problema.

Innanzitutto, vi suggeriamo di far arieggiare questo ambiente in modo da permettere all’umidità di uscire fuori e all’aria di rigenerarsi. Perciò, sarebbe bene aprire la finestra e la porta del bagno per almeno mezz’ora dopo aver fatto la doccia.

Per favorire l’assorbimento dell’umidità, inoltre, potete anche mettere in funzione dei termoventilatori da bagno mentre fate la doccia e lasciarli accesi per circa 30 minuti dopo.

Infine, vi suggeriamo di mettere in bagno alcune piante che sono in grado di risolvere il problema dell’umidità, tra cui l’aloe vera, l’orchidea, il bambù, la begonia, ecc…

Trucchetto della bottiglia (VIDEO)

E se volete conoscere il trucchetto della bottiglia per togliere l’umidità in casa, ecco un video per voi!

Avvertenze

Se nonostante i rimedi visti finora il tasso di umidità continua ad essere molto alto, vi suggeriamo di contattare chi di competenza per accertarvi che non ci siano perdite di acqua.