Dopo aver lavato i piatti e tutte le stoviglie, a tutte noi piace risciacquare il lavandino in modo da averlo pulito e brillante.

Spesso, però, capita di ritrovare delle macchie o degli aloni bianchi dovuti al calcare che non vogliono proprio andare via.

Come fare, quindi, in questi casi per far brillare il lavandino macchiato dal calcare? Lo scopriremo oggi insieme!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare un ingrediente che sicuramente avrete in dispensa: il bicarbonato di sodio, il quale vanta una leggera azione abrasiva capace di rimuovere la patina opaca dall’acciaio.

Vi basterà mescolare in una ciotola qualche cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, applicatela su una spugnetta e strofinatela sul lavandino opaco. A questo punto, fate agire per circa 10 minuti, prima di risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido.

Limone

Un altro ingrediente che può fare al caso vostro è il limone, l’agrume in grado anche di lucidare i bicchieri in lavastoviglie! Tutto ciò che dovrete fare è versare il succo di due limoni in una brocca contenente un litro di acqua e mescolare accuratamente. Dopodiché, bagnate un panno morbido nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sul lavandino.

Infine, fate agire per un po’ e asciugate accuratamente con un panno asciutto: il vostro lavandino sarà brillante!

Aceto bianco

Dopo il bicarbonato e il limone, come poteva mancare all’appello il tanto amato aceto? Questo, infatti, è considerato un lucidante naturale in grado di far tornare come nuove le superfici di acciaio!

Su un panno morbido in microfibra, quindi, versate un po’ di aceto e passatelo sul lavandino fino a rimuovere le macchie di calcare. Infine, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente con un panno in microfibra morbido.

N.B Non utilizzate mai questo ingrediente sulle superfici in marmo o pietra naturale perché potrebbe danneggiarle.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare anche l’acido citrico, il quale è considerato un anticalcare naturale. In questo caso, dovrete versare circa 150 gr di acido citrico in un litro d’acqua demineralizzata, mescolare accuratamente e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzatela sul lavandino più volte, risciacquate e asciugate con un panno asciutto.

N.B Come per l’aceto, non utilizzate mai questo ingrediente sulle superfici in marmo o pietra naturale perché potrebbe danneggiarle.

Sapone giallo

Il sapone giallo è un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti e sgrassanti. Come se non bastasse, poi, è una manna dal cielo anche per lucidare l’acciaio della cucina!

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di prendere una pallina di sapone giallo, strofinarla sul lavandino e fare agire per un po’, dopodiché passate un panno bagnato con acqua e risciacquate accuratamente fino ad eliminare tutta la schiuma. Infine, asciugate il lavello e noterete che le macchie e gli aloni di calcare non ci saranno più.

Farina

Forse vi sembrerà un trucchetto strambo, eppure anche la farina è in grado di rimuovere le macchie di calcare presenti sul lavandino, grazie alla sua azione abrasiva.

In questo caso, dovrete inizialmente asciugare il lavandino dopo averlo pulito, in modo da non far appiccicare la farina, dopodiché distribuite la farina sul lavello e strofinate energicamente con un tovagliolo di carta. Infine, eliminate la farina in eccesso con uno straccio e risciacquate con acqua calda.

N.B Vi ricordiamo di essere attente a non lasciare che la farina si depositi negli scarichi o nelle fessure del vostro lavello.

Per lucidare

Infine, vediamo un ultimo trucchetto per lucidare il vostro lavandino ancora macchiato da aloni: l’olio di oliva, il quale è una manna dal cielo per lucidare a fondo il lavello in acciaio!

Versate, quindi, alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passatelo più volte sul lavello, effettuando movimenti circolari come quando pulite i vetri. Poi, lasciate agire per qualche minuto, passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco in modo da rimuovere eventuali tracce di olio e asciugate la superficie del vostro lavandino!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non rischiare di graffiare l’acciaio.