Lavandino opaco? Ecco come lucidarlo fino a farlo splendere

Abbiamo appena finito di pulire tutto il piano di lavoro ed ecco che scorgiamo delle macchie e degli aloni sul lavandino che lo fanno risultare sporco.

Sebbene, infatti, l’acciaio sia un materiale in grado di conferire modernità alla nostra casa, tende spesso ad opacizzarsi e a non presentarsi lucido come vorremmo perdendo tutta la sua bellezza originaria.

E quindi, che fare? Facile, basta provare questi trucchetti casalinghi per lucidare il lavandino opaco e farlo tornare a brillare!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi suggeriamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti e per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere l’opacità dalle superfici.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare un po’ di bicarbonato quanto basta con acqua a filo fino ad ottener un composto cremoso. Dopodiché, applicatelo sul lavandino opaco e lasciate agire per almeno 10 minuti. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno morbido o carta assorbente.

Acido citrico

Parlando sempre di lavandini in cucina, il loro materiale è costituito (nella maggior parte dei casi) da acciaio. In caso di calcare o aloni, l’acido citrico è un ottimo rimedio naturale per risolvere questo problemino!

Occorrerà semplicemente realizzare una soluzione anticalcare, composta da 150 gr di acido citrico sciolti in un litro d’acqua demineralizzata.

Poi trasferiamo la soluzione in uno spruzzino. Vaporizziamo lo spray sulla superfici, passiamo un panno, risciacquiamo e asciughiamo con un panno di cotone. Risultato garantito!

E vi dirò di più! Questo è un ottimo anticalcare anche per i rubinetti o il piano cottura, ma non utilizzatelo su marmo o pietra naturale, poiché potrebbe opacizzare tali superfici.

Aceto bianco

Un altro ingrediente molto efficace per lucidare il lavello e per rimuovere gli aloni è l’aceto. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è una manna dal cielo per rendere brillanti le superfici di acciaio grazie alle sue proprietà lucidanti.

Versate, quindi, un po’ di aceto direttamente su un panno morbido in microfibra e passatelo più volte sul lavandino. Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente con un panno in microfibra morbido. E che splendore!

Limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto non poteva mancare all’appello limone, l’agrume dalle proprietà lucidanti in grado di fungere da brillantante naturale in lavastoviglie e di lucidare i bicchieri che presentano aloni!

In questo caso, quindi, dovrete aggiungere il succo di due limoni in circa un litro di acqua e immergere, poi, un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sul lavandino opaco e asciugate accuratamente con un panno asciutto effettuando dei movimenti circolari come fate quando pulire i vetri: addio patina e benvenuta lucentezza!

Farina

Sebbene vi possa sembrare un trucchetto un po’ strambo, in realtà risulta essere molto efficace per lucidare il lavello. Di cosa stiamo parlando? Della farina, la cui azione abrasiva aiuterà a rimuovere l’effetto opaco!

Innanzitutto, quindi, asciugate accuratamente il lavandino dopo averlo pulito, per non far appiccicare la farina e renderne difficile la rimozione, dopodiché distribuite la farina su tutto il lavello e servitevi di un tovagliolo di carta o di un panno morbido per strofinare.

A questo punto, eliminate la farina in eccesso con uno straccio e risciacquate con acqua calda. Non avrete mai visto il vostro lavandino così lucente!

N.B Vi ricordiamo di essere attente a non lasciare che la farina si depositi negli scarichi o nelle fessure del vostro lavello.

Olio di oliva

Tra gli ingredienti da dispensa, anche l’olio di oliva è noto per la sua forte funzione lucidante in grado di far tornare come nuove le superfici di acciaio.

Vi basterà semplicemente aggiungere alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo sul lavello più volte, effettuando movimenti circolari.

Dopodiché, fate agire per qualche minuto prima di passare un panno morbido imbevuto di aceto bianco in modo da rimuovere eventuali tracce di olio. Infine, non vi resta che asciugare la superficie e voilà: il lavello sarà lucidato a specchio!

Alcol denaturato

Un ultimo trucchetto consiste nell’utilizzare l’alcol denaturato, il quale sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico.

Per l’utilizzo, dovrete semplicemente versare un po’ di alcol etilico direttamente sulla superficie e strofinare, poi, con un panno morbido in microfibra sui punti in cui sono concentrati maggiormente gli aloni. Infine, asciugate accuratamente con un po’ di carta assorbente o un panno in microfibra asciutto e godetevi il risultato!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non rischiare di graffiare l’acciaio.