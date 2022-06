Avere le lenzuola sempre fresche, soprattutto in estate, è importantissimo!

La sensazione di mettersi su un letto pulito, profumato e privo di aloni o cattivi odori concilia il sonno e ci fa affrontare meglio le giornate più stancanti.

Ma quali sono gli accorgimenti da prendere per profumare le lenzuola di fresco? Vediamo insieme tutti i trucchetti da usare!

Lavaggio

Se si vogliono ottenere delle lenzuola impeccabili, il primo passaggio lo si deve compiere proprio nella modalità di lavaggio.

Ci sono degli ingredienti naturali che tolgono tutti gli aloni di sudore, la puzza e le macchie in modo ecologico ed efficace, vediamoli insieme!

N.B. Al fine di far funzionare al meglio di suggerimenti riportati di seguito, consigliamo di dedicare un lavaggio solo alle lenzuola.

Sapone di Marsiglia

Il primo elemento che vi suggerisco non può che essere il sapone di Marsiglia!

Stiamo parlando di un prodotto che viene usato da sempre e ancora oggi non se ne può fare a meno, dunque è imperativo usarlo!

Dovrete semplicemente 1 cucchiaio di scaglie di sapone direttamente nella vaschetta della lavatrice e sentirete un profumo inebriante sulle vostre lenzuola.

Inoltre il sapone aiuterà anche a sbiancarle e a ripristinare il loro candore di sempre!

Acido citrico

Passiamo adesso all’acido citrico, una manna dal cielo se usato in lavatrice!

L’ingrediente in questione è fantastico da utilizzare al posto degli ammorbidenti industriali e poco ecologici, infatti riesce ad allargare le fibre dei tessuti dando quella fantastica sensazione di morbidezza!

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versare circa 100 ml di prodotto nella vaschetta della lavatrice.

Se volete un bellissimo profumo potete aggiungere al composto 1 cucchiaino di olio essenziale che preferite ed ecco fatto!

Aceto bianco

Il terzo ingrediente che vi suggerisco di usare per le vostre lenzuola è sicuramente l’aceto bianco!

Stiamo parlando di un prodotto estremamente versatile che avrà una funzione a 360° in quanto sbianca, smacchia e manda via cattivi odori.

Dovrete versare 1 tazzina d’aceto nella vaschetta della lavatrice insieme ad 1 cucchiaino di olio essenziale (vi consiglio quelli al profumo di fiori).

Avviate il lavaggio e dopo vedrete che risultato!

Trucchetti per profumare

Una volta che avete lavato le lenzuola alla perfezione, non vi resta che scoprire dei trucchetti per profumare!

Sacchetti nell’armadio

Un rimedio molto efficace e diffuso è mettere dei sacchetti profumati all’interno dell’armadio.

È molto semplice, non dovrete far altro che procurarvi un sacchetto a maglie larghe traspirante e riempirlo di aromi a vostro gradimento.

Pensiamo, ad esempio alle scaglie di sapone di Marsiglia, alle foglie d’alloro, ai fiori essiccati di lavanda, ai petali di fiori e quant’altro.

Insomma, sbizzarritevi come preferite ricordando di cambiare di tanto in tanto gli elementi nel sacchetto per non farli ammuffire.

Via la puzza

Uno dei passaggi da seguire attentamente è mandare via la puzza dall’armadio!

Infatti, non si possono ottenere lenzuola fresche e pulite se vengono messe in un armadio pieno di polvere, sporco e cattivi odori.

Ricordate, quindi, di rinfrescarlo almeno una volta al mese lavandolo con un ingrediente a scelta tra aceto di mele, sapone di Marsiglia, succo di limone e quant’altro.

Fate, inoltre, arieggiare l’armadio ogni giorno per almeno 10 minuti.

Profumatore dopo il lavaggio

Infine vi consiglio un trucchetto molto interessante!

Si tratta di preparare un profumatore dopo il lavaggio da vaporizzare sulle lenzuola già messe sul letto oppure quando le dovete mettere e non si sente più l’odore del lavaggio in lavatrice.

Ebbene, bisognerà semplicemente unire 200 ml d’acqua a 1 cucchiaino di bicarbonato e 10 gocce d’olio essenziale che preferite.

Vaporizzate sulle lenzuola e lasciate asciugare per bene, poi mettetele sul letto e godetevi l’odore prima di dormire!

Avvertenze

Consigliamo di leggere prima eventuali istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette delle lenzuola.