L’arrivo di una nuova stagione ci porta inevitabilmente a mettere da parte i vestiti all’ordine del giorno per far spazio a quelli nuovi!

Soprattutto in vista della primavera, il cambio di stagione diventa un modo per organizzare e sfoggiare tutti i vestiti più colorati e accesi!

Inoltre un’altra cosa a cui non possiamo sfuggire è dare una bella ripulita ad armadio e cassetti e riordinarli in modo da non avere troppa confusione.

Proprio per questo oggi vedremo insieme come ordinare l’armadio e i cassetti nel cambio di stagione con questo metodo!

Prima di iniziare

Prima di iniziare è importante dare dei suggerimenti al fine di svolgere al meglio tutti i passaggi!

Innanzitutto svuotate completamente sia armadio che cassetti in modo da non avere qualcosa che intralci la corretta ed efficace pulizia.

Successivamente spolverate usando un panno cattura polvere, un piumino o semplicemente una pezza in microfibra inumidita con acqua calda.

Questo è importantissimo perché nell’armadio e nei cassetti si accumulano gli acari della polvere che devono essere mandati via di tanto in tanto.

Pulizia

Andiamo adesso nel vivo della pulizia vedendo quali sono i migliori metodi da adottare per lavare armadio e cassetti!.

Spesso occorrono dei rimedi efficaci e mirati perché si formano delle macchie dettate dalla polvere oppure, per chi ha prodotti per il corpo o il make up, capita sempre che cola qualcosa e sporca i mobili.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è l’ideale se dovete sgrassare, lucidare e anche far profumare dei mobili!

Quest’ingrediente naturale e delicato è fantastico sulle superfici e le pulisce senza aggredirle o graffiarle.

Per usarlo non dovrete far altro che mettere qualche goccia o qualche scaglia su una spugna non abrasiva e passarla su tutta la superficie dell’armadio.

Quando sarà tutto sgrassato per bene, risciacquate con acqua calda e un panno in microfibra.

Lo sapevate? Se volete potenziare l’azione pulente potete aggiungere anche un po’ di bicarbonato di sodio che agisce benissimo insieme al sapone di Marsiglia!

Succo di agrumi

Un’alternativa al sapone di sapone è senz’altro il succo di agrumi!

Anche questi sono fantastici in casa per compiere tante faccende domestiche e facilitare tanti passaggi, principalmente sono usati per lucidare le superfici!

Dunque, se volete che il vostro armadio e i vostri cassetti profumino di fresco non dovrete far altro che filtrare il succo di un limone e il succo di un’arancia mescolandoli insieme.

Successivamente aggiungete un po’ d’acqua al composto e usatelo su una spugna per sgrassare i vostri mobili!

Organizzazione

Ora passiamo all’organizzazione di armadi e cassetti, un fattore che spesso si trascura!

Per quanto riguarda l’armadio, vi consiglio vivamente di adottare dei separatori in stoffa o in plastica per inserire all’interno gli oggetti o gli indumenti in base alla tipologia.

Se nell’armadio usate avere oggetti, allora vi suggerisco di preferire i separatori in plastica che si lavano più facilmente e quindi metterete borse, make up, gioielli e quant’altro.

Nel caso in cui nell’armadio inserite i vestiti piegati, allora prediligete i separatori in stoffa dividendo gli indumenti in base alla tipologia.

Anche i cassetti, sebbene più piccoli, devono essere sempre ordinati! In questo caso il discorso è lo stesso appena riportato per l’armadio, tenendo conto di usare separatori più piccoli!

Vedrete che in questo modo non vi ritroverete a dover sistemare ogni 2 giorni!

Per profumare

Infine vediamo qualche rimedio per profumare armadi e cassetti!

Tra i metodi più efficaci troviamo sicuramente i sacchetti profumati i quali si possono fare con tanti trucchetti diversi, vediamone alcuni:

Oli essenziali : se volete l’odore degli oli, non dovrete far altro che metterne qualche goccia su un batuffolo d’ovatta e inserirlo all’interno di un sacchetto traspirante.

: se volete l’odore degli oli, non dovrete far altro che metterne qualche goccia su un batuffolo d’ovatta e inserirlo all’interno di un sacchetto traspirante. Alloro : nel caso in cui vogliate un profumo più speziato, non dovrete far altro che spezzettare qualche foglia d’alloro in un sacchetto traspirante e inserire nei mobili!

: nel caso in cui vogliate un profumo più speziato, non dovrete far altro che spezzettare qualche foglia d’alloro in un sacchetto traspirante e inserire nei mobili! Bucce di agrumi: anche queste sono ottime per profumare l’armadio o i cassetti! Vi basterà essiccarle e metterle all’interno del sacchetto!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi descritti per il lavaggio in angolini non visibili.