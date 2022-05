Il cambio di stagione è quel momento dell’anno che, siamo sinceri, vorremmo non arrivasse mai!

I vari passaggi infatti ci fanno impiegare ore ed ore a sistemare e spostare le cose da una parte all’altra della casa ed il risultato è sicuramente l’ordine, ma anche una grande stanchezza!

Tuttavia oltre al riorganizzare il guardaroba, c’è bisogno anche di dare una rinfrescata ai mobili in modo da custodire per bene tutti gli indumenti.

Vediamo insieme come pulire tutto l’armadio per il cambio di stagione!

Sapone di Marsiglia

Quale odore più indicato e quale prodotto più efficace del sapone di Marsiglia per i mobili?

Da anni ormai rappresenta la soluzione migliore quando bisogna rimettere a nuovo delle superfici e non solo! Infatti è anche un potente alleato in lavatrice.

Per usarlo dovrete grattugiare circa 2 cucchiai della saponetta, unire insieme il tutto con un po’ d’acqua a filo ed infine usare il composto sulla spugna per sgrassare tutto l’armadio!

Vedrete dopo che inebriante profumo!

Bicarbonato di sodio

Tra i metodi di cui vi potete sicuramente servire c’è anche il bicarbonato di sodio!

Questo è fantastico se ci sono macchie particolarmente ostinate e se volete sbiancare l’armadio rendendola lucida come non mai!

Tutto quello che dovrete fare è creare una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo da mescolare in una ciotolina.

Usate poi il prodotto ottenuto strofinando nell’armadio delicatamente ed ecco fatto!

Aceto bianco

Chi ormai non si affida al fantastico potere pulente dell’aceto bianco per varie faccende di casa?

Ad oggi sono numerosissime le persone che lo scelgono e ne fanno un uso diffuso data la sua immensa e notevole efficacia.

Ebbene, anche per l’armadio potete beneficiarne, basterà inumidire un panno o una spugna con il prodotto e passarlo sull’armadio.

Ricordate di sciacquare abbondantemente e di lasciare le ante aperte per far passare l’odore che non sempre è gradito.

Succo di limone

Non poteva mancare al nostro appello anche il succo di limone!

Se volete l’unione dell’efficacia e un odore molto fresco, allora questo è il rimedio che fa al caso vostro!

Dovrete premere il succo di 1 limone grande, filtrarlo e diluirlo con 2 cucchiai d’acqua.

Successivamente inumidite un panno in microfibra e versate sopra la soluzione di acqua e limone per sgrassare l’armadio.

Poi risciacquate e benvenuto pulito!

Per profumare

Dopo aver sgrassato per bene l’armadio sicuramente andrete in cerca di qualche rimedio per profumare!

Quello più efficace è mettere dei sacchetti profumati negli angoli del mobile in modo da mantenere il tutto fresco nel tempo.

Un esempio di sacchetto profumato è quello con le foglie d’alloro spezzate, ma in alternativa potete usare bucce di agrumi essiccate, foglie di menta o ovatta con sopra qualche goccia dell’olio essenziale che più vi piace.

Insomma, usate tutta la vostra fantasia e avrete un armadio sempre profumato!

Avvertenze

Vi ricordo provare i rimedi prima in angoli non visibili dell’armadio per non rischiare di macchiarli.