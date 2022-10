Per quanto custodiamo gelosamente la nostra biancheria così da non rovinarla, questa tende, con il passare del tempo, a ingiallirsi soprattutto quando chiusa nell’armadio.

Quante volte, infatti, vi è capitato di scorgere delle macchie gialle per niente belle da vedere? Immagino spesso.

Sarete felici di sapere, però, che è possibile far tornare come nuova la biancheria ingiallita ricorrendo solo a questi ingredienti casalinghi e tutti naturali. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, noto a partire dalle nostre nonne proprio per le sue proprietà pulenti, smacchianti e sbiancanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezza tazza di bicarbonato nella vaschetta della lavatrice o direttamente all’interno del cestello e avviare il ciclo di lavaggio.

Per il lavaggio a mano, invece, dovrete aggiungere 2 cucchiai in un secchio contenente acqua calda e lasciare in ammollo la vostra biancheria per qualche ora. Dopodiché, procedete al comune lavaggio: addio macchie gialle!

Percarbonato di sodio

Oltre al bicarbonato, però, c’è un ingrediente cugino in grado di sbiancare in maniera più efficace. Di cosa parliamo? Del percarbonato di sodio, considerato un sostituto naturale della candeggina!

Per usarlo in lavatrice, quindi, aggiungete un misurino di prodotto direttamente nel cestello o nella vaschetta del detersivo. Ricordatevi, però, che per raggiungere la sua massima efficacia, è importante che ci sia una temperatura pari ai 50 gradi.

Per il lavaggio a mano, invece, seguite il dosaggio indicato sulla confezione in base alla quantità di acqua che userete. Lasciate, poi, in ammollo la biancheria anche per un’intera notte e al mattino risciacquatela. La vostra biancheria tornerà come nuova!

N.B Il percarbonato è indicato sia per i capi bianchi che per quelli colorati, ma bisogna evitarne l’utilizzo per tessuti in microfibra, rayon, lana e seta. Inoltre, è consigliabile usare sempre i guanti. Controllate sempre se i capi possono essere lavati a temperature pari a 50°.

Aceto

Dopo il bicarbonato, poteva mai mancare all’appello l’aceto, l’ingrediente dalle proprietà sbiancanti e sgrassanti? Come se non bastasse, poi, è anche una manna dal cielo per rimuovere i cattivi odori che spesso troviamo sul bucato.

Versate, quindi, una tazzina d’aceto nella vaschetta della lavatrice e il gioco è fatto! Se, invece, volete provarlo per il lavaggio a mano, allora aggiungete 1 bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena d’acqua calda e immergete, poi, la vostra biancheria, lasciandola in ammollo per qualche ora o anche per tutta la notte. Infine, procedete al comune lavaggio.

Succo di limone

Ah il limone, l’agrume noto per la sua capacità di portare un profumo inebriante, di rimuovere il calcare e di sbiancare e profumare il nostro bucato! Insomma, un must have nella pulizia domestica ecologica!

Versate, quindi, il succo di 2 limoni all’interno di un secchio contenente acqua tiepida, dopodiché mettete in ammollo la vostra biancheria ingiallita per tutta la notte. L’indomani, risciacquatela e procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Non solo la vostra biancheria avrà il candore di una volta ma sarà anche super profumata!

Acqua ossigenata

Sebbene l’acqua ossigenata non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico e, pertanto, può essere utilizzato in caso di macchie gialle molto ostinate.

Vi basterà, infatti, aggiungere un solo cucchiaio di questo prodotto in lavatrice durante il lavaggio e… la vostra biancheria sarà bianca come la neve!

N.B Ricordatevi, però, di utilizzarla solo sui capi bianchi, perché potrebbe sbiadire le tonalità di quelli colorati. Inoltre, utilizzate l’acqua ossigenata a basse concentrazioni, perché quella a concentrazioni elevate potrebbe essere tossica.

Trucchetto della nonna

Infine, vediamo un trucchetto bonus che deriva direttamente dai rimedi delle nostre nonne: il latte, in grado di riportare i vostri capi al candore iniziale! Immergete, quindi, la vostra biancheria in una bacinella riempita con il latte e lasciatela in ammollo per qualche ora.

Dopodiché, procedete al lavaggio con sapone di Marsiglia. Inoltre, il latte sarà in grado anche di ammorbidire i tessuti!

N.B Ovviamente, questo metodo è consigliabile solo in caso di pochi capi di biancheria o biancheria di piccole dimensioni, così da non comportare uno spreco eccessivo del latte.

Avvertenze

Controllate sempre bene il tipo di tessuto e la sua delicatezza prima di procedere con la pulizia con gli ingredienti suggeriti, vi aiuterà consultare le etichette di lavaggio. Infine, vi raccomandiamo di non stendere la biancheria al sole, ma sempre all’ombra così da evitare che si possa ingiallire nuovamente.