Come far tornare bianchi i Cuscini e il Coprimaterasso con metodi fai da te

Abbiamo visto insieme che, con l’arrivo del caldo, molti oggetti della casa accumulano cattivi odori di sudore, come divani ma anche materassi. Un’esigenza abbastanza comunque è quella di dover sbiancare periodicamente sia i Cuscini da letto che i Coprimaterassi, non solo per via del sudore ma anche da macchie che inevitabilmente incontriamo.

Oggi vi spiegherò come faccio io per ottenere ottimi risultati.

Come sbiancare i cuscini

Avere cuscini sempre morbidi e bianchi è il desiderio di molti, ma con il tempo e l’uso frequente tendono inevitabilmente a ingiallirsi. Vi è mai capitato di trovare le classiche chiazze gialle?

Questo non è solo un problema estetico ma può anche influenzare la qualità del nostro riposo. Possiamo sbiancarli in due modi, più con il lavaggio in lavatrice.

Pulizia a secco con bicarbonato

Uno dei metodi più semplici ed efficaci per rinfrescare e sbiancare i cuscini è la pulizia a secco con bicarbonato. Questo ingrediente comune, presente in quasi tutte le cucine, è estremamente versatile nella rimozione di odori sgradevoli e macchie superficiali.

Ecco come procedo io:

spargo una generosa quantità di bicarbonato sul cuscino, assicurandomi di coprire tutta la superficie; lascio agire il bicarbonato per circa 30 minuti. Questo tempo è sufficiente affinché assorba gli odori e inizi a lavorare sulle macchie lievi; utilizzo l’aspirapolvere per rimuovere completamente il bicarbonato dal cuscino. A questo punto, il cuscino dovrebbe risultare notevolmente più fresco e pulito.

Ma nel caso in cui notate che la macchia è dura da mandar via, proviamo subito un altro metodo.

Tampona con acqua ossigenata

Come vi accennavo prima, per quelle macchie più ostinate che il bicarbonato non riesce a rimuovere del tutto, possiamo ricorrere all’uso dell’acqua ossigenata. Questo prodotto casalingo, disponibile in molte farmacie e supermercati, è un potente sbiancante naturale. Ovviamente parlo della classica acqua ossigenata a 10 volumi, quella che probabilmente avete già in casa.

Tornando al metodo, io seguo questi passaggi per trattare le macchie:

preparo una soluzione di acqua ossigenata e acqua in parti uguali; utilizzo un panno pulito imbevuto nella soluzione e tampono delicatamente la macchia sul cuscino, facendo attenzione a non bagnarlo eccessivamente; lascio agire per qualche minuto. Potrebbe esser necessario ripetere l’operazione se la macchia è particolarmente persistente; risciacquo con un panno umido per rimuovere l’eccesso di soluzione.

Ho notato che questo metodo funziona particolarmente bene per le macchie di sudore che tendono ad accumularsi dove si appoggia la testa. Dopo aver seguito questi passaggi, i miei cuscini appaiono sempre molto più puliti e freschi.

Come lavarli in lavatrice

Se ti stai chiedendo se è possibile lavare i cuscini in lavatrice, la risposta è sì, ma con alcune precauzioni. È fondamentale leggere le etichette per sapere se i cuscini possono essere lavati in macchina. Ecco cosa faccio io:

controllo sempre l’etichetta per assicurarmi che il cuscino sia lavabile in lavatrice; uso un detersivo ecologico e aggiungo un cucchiaino di soda da bucato un eccellente sbiancante naturale, nel cestello della lavatrice. Il percarbonato aiuta a mantenere il bianco brillante senza danneggiare il tessuto del cuscino; imposto la lavatrice su un ciclo delicato con acqua tiepida; metto un paio di palline da tennis nel cestello della lavatrice. Questi aiutano a mantenere la forma dei cuscini durante il lavaggio; asciugo il cuscino all’aria aperta, preferibilmente al riparo dal sole.

Passiamo al coprimaterasso

Dopo aver visto come sbiancare i cuscini, possiamo passare al coprimaterasso, che è un elemento essenziale per mantenere il materasso pulito e protetto. Tuttavia, anche il coprimaterasso necessita di cure regolari per rimanere fresco. Vediamo insieme alcuni metodi naturali per pulirlo efficacemente.

Come pretrattare le macchie

Il sapone di Marsiglia (che uso per tante cose in casa)è un prodotto meraviglioso per pretrattare le macchie sui coprimaterassi. Questo sapone naturale è delicato sui tessuti ma efficace contro le macchie. Ecco come faccio io:

inumidisco leggermente la zona macchiata del coprimaterasso con acqua; strofino il sapone di Marsiglia direttamente sulla macchia, creando una leggera schiuma; lascio agire per qualche minuto in modo che il sapone possa penetrare e sciogliere lo sporco; passo un un panno umido per rimuovere il sapone e la macchia.

In caso di macchie più resistenti, uso l’acqua ossigenata. La uso pura e applico sulla macchia con un panno pulito, tamponando delicatamente. Ricorda che è un ottimo rimedio anche per le macchie di sangue!

Come sbiancarlo in lavatrice

Se il coprimaterasso è di cotone, lavarlo in lavatrice è veramente semplice. Ecco il procedimento che seguo:

innanzitutto, stacco e scuoto il coprimaterasso per rimuovere polvere e detriti; inserisco il coprimaterasso nella lavatrice e aggiungo il mio solito detersivo; aggiungo due cucchiai di percarbonato al cestello. Il percarbonato è fantastico perché sbianca e igienizza in modo efficace; imposto un ciclo di lavaggio al di sopra dei 40 gradi, per attivare il percarbonato; dopo il lavaggio, asciugo il coprimaterasso all’aria aperta, preferibilmente al sole, poiché i raggi UV contribuiscono ulteriormente a sbiancare il tessuto.

In questo modo, il coprimaterasso torna come nuovo, almeno in base alla mia esperienza. Se non è possibile asciugare al sole, utilizzo l’asciugatrice a bassa temperatura, ma con il cotone non dovreste aver problemi. In caso di dubbi, leggete le etichette di lavaggio.