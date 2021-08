Lo scrub è un trattamento cosmetico che ha come scopo l’esfoliazione della pelle, ovvero l’eliminazione di cellule morte e il rinnovamento della pelle, rendendola più levigata, compatta e luminosa.

Sebbene, spesso, ci affidiamo a scrub commerciali, in realtà esistono degli ingredienti casalinghi che abbiamo già in dispensa, o facili da reperire, che fungono da scrub naturali.

Ma cosa ne dite di vedere insieme come realizzare dei cubetti scrub per corpo fai da te, totalmente naturali e pratici da utilizzare, così da concedervi questo trattamento ogni volta che vorrete?

Preparazione

La ricetta per preparare questi scrub solidi da usare sotto la doccia per rigenerare la vostra pelle è davvero semplice da seguire, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è:

60 gr di bicarbonato di sodio

120 gr di zucchero

20 gr di burro di Karité o olio di cocco

o olio di cocco 2 fialette di aroma per dolci liposolubili

Iniziate, quindi, con lo sciogliere il burro di Karité o l’olio di cocco a bagnomaria utilizzando un pentolino. Quando si saranno sciolti, aggiungete, poi, la quantità di zucchero indicata e iniziate a mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un composto dalla consistenza densa e uniforme.

Vi raccomandiamo di mescolare bene così da non far formare i grumi! Lasciate, poi, raffreddare il tutto, dopodiché versate il bicarbonato e le fialette di aroma che avrete scelto.

Se lo preferite, a questo punto, potete anche aggiungere 4 gocce di colorante per dolci, così fa conferire colore al composto. Non temete, però: il colorante non colorerà la vostra pelle!

Versate, poi, il composto in uno stampo qualsiasi, come quelli per dolci o per ghiaccio e metteteli nel congelatore per circa un’ora.

Infine, vi basterà solo cacciare i vostri cubetti, aspettare qualche minuto affinché si acclimatino e voilà: sono pronti per essere utilizzati sotto la doccia!

Per uno scrub al volo!

Se avete pochi ingredienti ma volete comunque avere il vostro “cubetto magico” sempre a portata di mano, prova a unire miele e zucchero quanto basta e a riempire gli stampini del ghiaccio.

Mettete in freezer e aspettate il tempo necessario. Il vostro cubetto facile sarà pronto in un attimo!

Modalità di utilizzo

Prima di utilizzare questi cubetti, fate prima una doccia calda con un detergente delicato, in modo tale da aprire i pori e avere la pelle pulita.

Ricordatevi, infatti, che per non irritare la pelle, è importante che il corpo sia completamente bagnato e ammorbidito con acqua calda! A questo punto, risciacquate il bagnoschiuma, applicate lo scrub e massaggiate la pelle con movimento circolare, insistendo sulle zone più ispessite e ruvide.

Potrebbero volerci più cubetti per il vostro trattamento, anche se normalmente ne bastano 2 o 3 per trattare tutto il corpo.

Infine, risciacquate e noterete che la vostra pelle sarà liscia come non mai!

Proprietà e benefici

Questi cubetti scrub fai da te sono davvero un’ottima alternativa agli scrub in commercio in quanto, come già detto, sono naturali.

Lo zucchero e il bicarbonato di sodio, infatti, fungono da esfolianti naturali, in quanto esercitano sulla pelle una leggera azione abrasiva, in grado di rimuovere le cellule morte e di levigare la pelle.

Al contempo, però, la presenza del burro di karité e dell’olio di cocco conferisce al composto una proprietà nutriente ed idratante e permette di ammorbidire la pelle, soprattutto nei punti più secchi come le gambe.

La pelle del vostro corpo vi risulterà liscia, levigata in un batter d’occhio!

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo di questi scrub in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a uno o più ingredienti. Provate sempre lo scrub in un’area piccola del corpo per accertarvi che non irriti la pelle.

