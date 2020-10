7 maschere furbe da provare con l’avocado!

L’avocado è il frutto tropicale più amato degli ultimi anni! Quante volte lo avete visto magari nelle pubblicità che riguardano i prodotti di cosmetica?

L’ avocado, infatti, è un frutto estremamente nutriente ed idratante, poiché contiene numerosi oli naturali e acidi grassi sia polinsaturi che monoinsaturi.

Sebbene questi oli possano essere efficaci per tutti i tipi di pelle, sono particolarmente utili in caso di pelle secca e disidratata.

L’avocado, inoltre, è anche ricco di vitamine che sono in grado di nutrire il cuoio capelluto e a rendere i vostri capelli più sani e idratati.

Perciò…oggi vi vogliamo suggerire, infatti, 7 maschere per capelli e per la pelle che potete realizzare utilizzando questo ingrediente miracoloso.

Vediamo quali sono e come prepararle!

N.B Vi consigliamo sempre di utilizzare avocado maturi per evitare sprechi.

Maschera idratante viso con yogurt e miele

La prima maschera che vi consigliamo è la maschera idratante all’avocado con yogurt e miele, adatta per qualsiasi tipo di pelle.

Questa maschera è molto utile per levigare la pelle del vostro viso e renderla più sana.

Per preparare questa maschera, avrete bisogno di:

mezza tazza di yogurt

mezzo avocado

tre cucchiai di miele

Innanzitutto, sbucciate l’avocado e togliete il nocciolo. Poi, tagliate la polpa e tritatela in modo molto fine.

Versate in una ciotolina l’avocado frullato, poi mescolatelo con lo yogurt e il miele fino ad ottenere una pasta.

A questo punto, prendete un pennello e stendete la maschera sulla vostra pelle e lasciatela in posa per 20 minuti.

Dopodiché risciacquate con acqua tiepida e asciugate il viso con un asciugamano morbido.

La pelle del vostro viso vi sembrerà subito più idratata e morbida!

Detergente viso

Il prossimo rimedio riguarda invece un detergente per viso, utile per rimuovere le tossine e per avere una pelle fresca e radiosa.

Per preparare questo detergente, basta prendere:

1 tuorlo d’uovo

Mezzo avocado

Mezza tazza di latte

In primo luogo, sbucciate l’avocado e togliete il nocciolo. Poi, tagliate la polpa e frullatela fino ad ottenere una pasta. Dopodiché montate il tuorlo d’uovo.

A questo punto, mescolate l’uovo montato, il latte e l’avocado frullato e mescolate fino ad ottenere una consistenza simile a quella di una lozione detergente.

Massaggiate, quindi, il composto sul viso e lasciatelo agire per circa 10 minuti. Poi, risciacquate il viso con acqua abbondante e asciugate con un asciugamano morbido.

Maschera per pelle grassa

Come abbiamo già detto, l’avocado si presta bene anche in caso di pelle grassa.

Se, quindi, avete problemi di pelle grassa o tendente all’acne, vi consigliamo di realizzare questa maschera.

Per realizzarla, prendete:

un avocado maturo

un bianco d’uovo

un cucchiaino di succo di limone

Ponete l’avocado, il succo di limone e il bianco dell’uovo in un frullatore. Frullateli, quindi, fin quando non si forma una pasta cremosa.

Distribuite, poi, la crema uniformemente sul viso e sul collo e lasciatela in posa per circa 20 minuti.

Risciacquate poi con acqua tiepida e…voilà: la vostra pelle torna al suo splendore!

Maschera per capelli opachi e secchi

L’avocado può essere utilizzato anche per recuperare la lucentezza dei vostri capelli.

Ecco cosa vi serve:

1 avocado

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di succo di limone

2 tuorli d’uovo.

Sbucciate l’avocado e frullatelo fino ad ottenere una pasta. Versatela, quindi, in una ciotola.

In seguito, aggiungete l’olio di oliva, il succo di limone e i tuorli d’uovo e mescolate tutti gli ingredienti per farli amalgamare bene.

Distribuite la crema sui vostri capelli, partendo dalle radici fino alle punte e copriteli con una cuffia.

Lasciatela in posa per circa 30 minuti. Poi, risciacquate con uno shampoo delicato.

Questa maschera rivitalizzerà i vostri capelli dall’aspetto opaco e li renderà subito più lucenti. Inoltre, gli acidi grassi dell’avocado aiutano a ridurre il sebo e a migliorare la qualità generale dei capelli.

Per capelli danneggiati

Questa maschera è da utilizzare soprattutto su capelli danneggiati dai continui utilizzi di prodotti chimici e piastre.

L’olio di cocco, infatti, possiede numerose proprietà nutrienti ed emollienti che aiutano ad idratare e nutrire i capelli e a prevenire la comparsa delle doppie punte.

Tutto ciò che vi serve è:

1 avocado

2 cucchiai di olio di cocco

Frullate il vostro avocado, dopo averlo sbucciato, e ponetelo in una ciotola. Dopodiché aggiungete 2 cucchiai di olio di cocco e mescolate i due ingredienti fino a farli amalgamare.

Potete anche aggiungere più olio di cocco se preferite una maschera liquida. A questo punto, applicate il composto sui vostri capelli partendo dalla punta dei capelli fino a risalire al cuoio capelluto.

Lasciate agire per circa 20 minuti e poi risciacquate con uno shampoo delicato.

L’azione dell’avocado con l’olio di cocco renderà i vostri capelli setosi e li proteggerà dai danni provenienti dai fattori esterni.

Burro per il corpo

Vediamo ora come autoprodurre un burro per il corpo fai da te. Per questo trattamento naturale avrete bisogno di:

2 avocado maturi

4 cucchiai di burro di cacao

Sbucciate l’avocado e frullatelo, poi mescolatelo con il burro di cacao fino ad ottenere una pasta densa.

Distribuite, quindi, il burro sulla pelle, soprattutto su zone in cui la pelle è più secca. Lasciatelo agire per almeno 30 minuti.

Dopodiché, risciacquate con acqua fredda. Ripetete spesso il trattamento per ottenere i migliori risultati.

Per capelli crespi

Questa maschera è adatta per capelli crespi e indomabili, poiché la banana ha un alto contenuto di silice e quindi funziona per lisciare e disciplinare i capelli.

Per questa maschera avrete bisogno di:

1 banana matura

1/2 avocado

Frullate l’avocado e la banana. Distribuite, poi, il composto sui capelli umidi partendo dalla radice alla punta. Lasciate in posa per circa 20 minuti.

A questo punto, risciacquate i capelli con uno shampoo delicato e procedete alla messa in piega. I vostri capelli saranno finalmente disciplinati!

Controindicazioni

L’avocado in genere non presenta controindicazioni. Tuttavia, in caso di allergie o ipersensibilità, vi consigliamo di evitare i trattamenti elencati.

Vi suggeriamo, inoltre, di utilizzare le maschere prima in piccole aree della vostra pelle e del vostro cuoio capelluto per assicurarsi della tollerabilità. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico.

