I pavimenti possono essere allo stesso tempo la cosa più semplice da lavare ed il nostro incubo!

Infatti, per quanto lavare i pavimenti non richieda troppo sforzo, si ha sempre paura di usare alcuni prodotti perché potrebbero danneggiarli.

A tal proposito consigliamo sempre di prediligere rimedi naturali! Vediamo insieme come fare detersivi fai da te economici per pulire i pavimenti!

Pavimento in cotto

Il pavimento in cotto è quello più facile da gestire in quanto non è delicato come quello in marmo o in pietra naturale.

Tuttavia si tratta di un materiale poroso, quindi se non lo si cura a dovere, potrebbe perdere la sua lucentezza.

Vediamo quali sono i metodi giusti da usare con una ricetta di detersivo naturale!

Ingredienti

Gli ingredienti da usare sono semplici e reperibili:

200 ml d’aceto bianco o aceto di mele

200 ml d’acqua demineralizzata

Succo di 1 limone grande

Un elemento a base acida come l’aceto è l’ideale per questo pavimento e lo renderà anche molto lucido!

Dovrete filtrare il succo di limone e unirlo ad acqua ed aceto, poi versate tutto in un flacone e conservatelo.

Ogni volta che dovrete lavare il pavimento, aggiungetene 1 misurino nel secchio d’acqua.

Pavimento in gres porcellanato

Passiamo adesso al pavimento in gres porcellanato, anche questo sempre più diffuso nelle case proprio perché ne esistono tante diverse sfumature!

Per prenderci cura attentamente di questo pavimento, basterà fare attenzione alle macchie e lavarlo frequentemente, vediamo con quale ricetta!

Occorrente

L’occorrente necessario è simile a quello per il cotto:

200 ml d’aceto di mele

200 ml d’acqua demineralizzata

6 gocce di olio essenziale ai fiori (la scelta è facoltativa)

L’aceto di mele è quello più indicato per il gres, in quanto sgrassa, lucida e dà anche un tocco di profumo intensificato poi dall’olio essenziale.

Quest’ultimo è facoltativo, ma ve lo consiglio se non volete rinunciare a spargere un buon odore in casa.

Dovrete mescolare insieme tutti gli ingredienti, metterli in un flacone e usare 1 misurino e mezzo di soluzione ogni volta che lavate!

Pavimenti in legno

Ora passiamo ai pavimenti in legno!

Qui iniziamo a parlare di materiali leggermente più difficili da trattare e a cui bisogna porre un’attenzione maggiore altrimenti si rischia di danneggiarli.

Quello che vi consiglio è di lavarlo quanto meno possibile perché l’acqua penetra nel legno e potrebbe farlo marcire.

Tuttavia vediamo qual è la combinazione giusta di elementi che possono contribuire a rendere perfetto il vostro pavimento in legno!

Ingredienti

Scopriamo subito gli ingredienti!

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua

Se avete il sapone solido anziché quello liquido dovrete tagliare la quantità richiesta in scaglie e scioglierla a bagnomaria.

Successivamente mescolate il tutto con il bicarbonato di sodio fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso, poi scioglietelo nell’acqua e versatelo nel flacone.

Dovrete mettere 1 misurino del composto nel secchio con acqua tiepida, poi lavate ricordando di non bagnare eccessivamente il pavimento.

Pavimenti in marmo

Concludiamo le ricette naturali con i pavimenti in marmo!

In questo caso raggiungiamo il livello più difficile di pavimento da trattare, ma tranquilli, a tutto c’è una soluzione!

Scopriamo i modi per avere sempre il marmo come nuovo con la seguente ricetta!

Occorrente

Riguardo l’occorrente, sarà molto semplice e con ingredienti che avete in casa:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 litro d’acqua

Ecco fatto, dovrete soltanto unire i due ingredienti insieme ed aggiungere, se desiderate, anche qualche goccia di olio essenziale.

Usate 1 misurino di soluzione per lavare a terra e vedrete che il marmo sarà splendente!

Nel caso in cui dovessero esserci macchie, potete aggiungere anche 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Avvertenze

Sebbene si tratta di rimedi naturali e non aggressivi, vi consiglio di provarli prima in un angolo non visibile dei pavimenti per non rischiare di danneggiarli.