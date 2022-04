Il pavimento rientra nelle pulizia giornaliera della casa in quanto si sporca con molta facilità e la polvere trova il suo maggiore punto d’appoggio.

Inoltre, a causa del fatto che si entra in casa e si cammina con le scarpe sporche, c’è costantemente il pensiero di poterlo rovinare.

Oltre alla pulizia c’è da dire che spesso e volentieri si cercano dei rimedi per far brillare quelle piastrelle di cui tanto ci prendiamo cura quotidianamente.

A tal proposito oggi parleremo del mio metodo per rendere il pavimento lucido e pulito! Si tratta di un trucchetto fai da te che prevede ingredienti presenti sicuramente in casa!

Se siete curiosi di sapere di cosa sto parlando, non vi resta che scoprirlo!

Pavimenti in marmo e legno

Andiamo per gradi iniziando dai pavimenti in marmo e legno, infatti ogni casa ha un pavimento diverso e dunque bisogna dividerli per il tipo di materiale.

Queste piastrelle sono estremamente delicate e necessitano rimedi diversi, altrimenti si rischia di rovinarli irreversibilmente.

Dunque vi consiglio vivamente di fare molta attenzione a non rovesciare ingredienti molto carichi di zuccheri o bevande scure come il vino o la coca cola.

Per pulirli e lucidarli, vi suggerisco di usare una miscela di bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia!

Tutto quello che dovrete fare è unire insieme 1 cucchiaio dei rispettivi ingredienti e mettere all’interno del secchio con acqua tiepida, passate poi al lavaggio del pavimento.

Trucchetto della Nonna

Ora vediamo un trucchetto della Nonna per rendere ancora più brillante sia il marmo che il legno!

Non dovrete far altro che mettere un panno di lana sulla scopa e passarla sul pavimento asciutto dopo il lavaggio.

Nel caso in cui non disponiate di un panno in lana, potete usare anche un vecchio collant o, meglio ancora, un calzino di spugna doppia.

Vedrete che risultato!

Pavimenti in cotto

Passiamo adesso ai pavimenti in cotto, un tipo di piastrella che è tipica di ambienti rustici o di chi possiede uno spazio aperto molto ampio come il terrazzo.

Anche in questo caso è bello avere sempre a portata di mano un trucchetto veloce, economico ed efficace che possa rendere il tutto più lucido.

L’ingrediente in questione non può che essere l’aceto di mele, perfetto per questo tipo di pavimento!

Dovrete metterne 2 tappi all’interno del secchio con acqua calda e lavare il pavimento con abbondante acqua.

Pavimenti in gres porcellanato

Infine ci occupiamo dei pavimenti in gres porcellanato, molto diffusi nelle case moderne e molto comodi perché facili da pulire!

Anche in questi caso c’è un trucchetto molto semplice che prevede sempre l’utilizzo dell’aceto!

Dunque preparate una soluzione con 1 bicchiere di aceto bianco (o aceto di mele) e il succo filtrato di 1 limone.

Mescolate i 2 ingredienti insieme e metteteli all’interno del secchio con acqua calda, questo aiuterà a rendere il pavimento molto lucido e profumato!

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare il pavimento, consigliamo di provare i rimedi descritti prima in un angolino nascosto.