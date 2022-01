Oltre ad essere un ottimo modo per dare un tocco in più alle pietanze, l’alloro è fantastico anche per profumare la casa!

Si tratta infatti di una pianta dalla fragranza molto fresca ed intensa amata da tante persone, c’è chi lo predilige in bagno, chi in cucina per togliere cattivi odori o chi sui caloriferi!

Se siete curiosi di scoprire in che modo potete usare questa fantastica pianta in casa, non vi resta che vedere tutti i trucchetti con l’alloro che potete usare in casa!

Sul termosifone

L’inverno vuol dire soltanto due cose: riscaldamenti accesi e casa profumata!

Infatti, nel momento in cui non si possono aprire sempre balconi e finestre per non far entrare il vento ed il freddo, per cambiare aria in casa si cerca di usare dei profumatori naturali!

Potete servirvi anche del termosifone e spargere un inebriante odore di alloro! Vi dirò subito in che modo!

Non dovrete far altro che mettere delle foglie direttamente sul termosifone per farle essiccare oppure fatele bollire insieme all’acqua in un pentolino e successivamente trasferite tutto in un barattolo.

Mettete quest’ultimo sul termosifone e vedrete che resterà caldo e il vapore profumato si spargerà in tutta la casa!

Sacchetto profumato

Quando sentite il bisogno di profumare il vostro armadio o i cassetti, l’alloro potrà fare al caso vostro!

Il sacchetto profumato è uno dei metodi migliori e funziona sempre poiché permette di spargere in modo facile e veloce l’odore!

Non dovrete far altro che spezzettare qualche foglia e metterla all’interno di un sacchetto traspirante a maglie strette per non far scivolare i pezzi di alloro.

Chiudete il sacchetto e ponetelo all’interno di cassetti e armadio, vedrete che risultato fantastico!

In aspirapolvere

Vi piacerebbe passare l’aspirapolvere in casa e sentire qual fantastico aroma dell’alloro?

Potete farlo in poche e semplici mosse che vi faranno avere una casa profumata come non mai!

Tutto quello che dovrete fare è mettere delle foglie spezzettate di alloro nel sacchetto dell’aspirapolvere. Scegliete voi la quantità in base all’intensità del profumo che desiderate.

Passate poi l’elettrodomestico e vedrete che meraviglia!

Naturalmente questo rimedio può essere adottato da chi possiede aspirapolvere con il sacchetto.

Nel bagno

Anche nel bagno, ambiente soggetto ad accumulare cattivi odori, potete usare l’alloro!

Vi potete sbizzarrire in vari modi, potete fare delle decorazioni con le foglie da mettere poi una zona preferita del bagno.

Un’altra idea è mettere un rametto di alloro direttamente sul soffione della doccia in modo che il vapore dato dall’acqua calda possa riattraversare le foglie e spargere il profumo!

Inoltre l’alloro in bagno conferisce anche molta freschezza!

Infuso profumato

Come ultimo consiglio da attuare con l’alloro potete fare un infuso profumato!

Si tratta di passaggi semplicissimi, dovrete mettere 7/8 foglie d’alloro o un rametto in una pentola con acqua.

Mettete poi sul fuoco a fiamma media e aspettate che arrivi a bollore, dopodiché spegnete e lasciate che il profumo si diffonda in tutta la casa.

Potete poi mettere il composto sul termosifone o in un deumidificatore in ceramica ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare l’alloro in caso di allergie o ipersensibilità.