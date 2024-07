Come lavare i teli mare senza rovinarli?

L’arrivo dell’estate porta con sé giornate calde e soleggiate che andrebbero vissute sempre al mare. Quando ci prendiamo un po’ di meritato relax trascorrendo le nostre giornate in spiaggia, al nostro ritorno ci aspetta un bucato differente, fatto di costumi e teli da mare.

I teli mare sono fatti di materiale differente, ma il più comune è quello in spugna, che meglio s’addice alle nostre esigenze, garantendoci un asciugatura ottimale. Ma con la sabbia, la salsedine, il cloro e i lavaggi possono indurirsi e perdere il loro colore vivace. Ma con rimedi naturali e metodi casalinghi possiamo farli durare nel tempo, senza troppa fatica!

Come pulire i teli mare con Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di ricorrere alla combinazione di due ingredienti casalinghi noti rispettivamente per la loro capacità di neutralizzare i cattivi odori e di profumare: il bicarbonato e il sapone di Marsiglia. Come se non bastasse, poi, sono efficaci anche per smacchiare e sbiancare i tessuti!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo, riporre i teli nel cestello e avviare il ciclo di lavaggio giusto: i vostri teli saranno puliti e profumati come non mai!

Come pulire i teli mare con Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato, però, può essere combinato anche con un altro ingrediente: l’aceto, il quale è in grado anche di ammorbidire i teli ruvidi a causa del sole! In questo caso, vi suggeriamo di effettuare due lavaggi per un effetto più efficace. Iniziate, quindi, aggiungendo una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice e avviando il primo ciclo di lavaggio.

Dopodiché, effettuate un secondo lavaggio versando una tazza di bicarbonato nel cestello. Per conferire anche un buon profumo a questi detersivi naturali, sarebbe bene anche aggiungere nel bicarbonato 10 gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite.

E voilà: i vostri teli da mare saranno sgrassati e profumati in un batter d’occhio!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Come lavare i teli mare con Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un ammorbidente naturale! Vi basterà, quindi, versare 500 ml di acqua tiepida in una brocca graduata, e aggiungere, poi, 75 grammi di acido citrico. Dopodiché, mescolate il tutto fino a farlo sciogliere e aggiungete 10 gocce del vostro olio essenziale preferito.

A questo punto, versate circa 100 ml di questa soluzione durante il lavaggio in lavatrice e… addio macchie e cattivi odori dai vostri teli da mare!

Come lavare i teli mare con Sale

Tra gli ingredienti da dispensa, non possiamo fare a meno di menzionare il sale, il quale è in grado di assorbire i cattivi odori e di smacchiare. Inoltre, è utile anche in caso di puzza di umidità che spesso ritroviamo sui teli. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per realizzare il deumidificatore fai da te!

In una brocca contenente un litro di acqua, quindi, aggiungete 10 grammi di sale e mescolate accuratamente. Dopodiché, aggiungete anche 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e versate il tutto nel cassetto della lavatrice. Infine, mettete i teli mare nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio.

Come lavare i teli mare con Succo di limone

Dopo l’aceto, il bicarbonato e il sale, come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume in grado di profumare e di sbiancare i capi? In particolare, ve lo consigliamo sui teli mare chiari o bianchi in quanto conferirà loro il candore iniziale!

In una bacinella contenente 5 litri d’acqua, versate quindi 600 ml di succo limone e immergete, poi, i teli nella miscela così ottenuta. Dopodiché, lasciateli in ammollo per circa un’ora prima di procedere con il comune lavaggio in lavatrice: e che profumo!

N.B Vi consigliamo di utilizzare questo rimedio solo in caso di teli mare bianchi o chiari a causa della proprietà sbiancante del limone.

Come piegare i teli mare?

Una volta visto come lavare i teli mare per conservarli, vediamo come piegarli nell’armadio in modo da averli ordinati. Vi suggeriamo di utilizzare un ripiano libero che dedicherete esclusivamente ai teli mare in modo da trovarli facilmente il prossimo anno.

Quindi, disponete il telo su una superfice piana e appianate tutte le pieghe, dopodiché piegatelo a metà in senso verticale e ancora a metà in senso orizzontale. Se il telo è molto grande, piegate ancora a metà. A questo punto, procedete così per tutti i teli e disponeteli uno sull’altro come a voler formare una sorta di piramide.

Come asciugare il telo del mare?

Può sembrare scontato e banale, ma in realtà prese dalla fretta lo facciamo spesso! Quante volte prima di ritornare a casa mettiamo gli asciugamani e i teli umidi nel borsone? In più, una volta arrivate a casa li inseriamo nella cesta dei panni da lavare. Questo è un errore! Innanzitutto, è poco igienico, poi c’è maggior possibilità che i teli da mare abbiano cattivi odori difficili da rimuovere. Quindi, con un po’ di accortezza, lasciateli un po’ all’aria prima di lavarli. Potete fare una bella doccia rinfrescante, nel frattempo.

Come sbattere il telo del mare prima di lavarlo?

Anche questo gesto di routine è molto importante prima di lavare i teli da mare. Sbattendoli facciamo sì che la sabbia in eccesso cada e che non si depositi tra le fibre della spugna. Questo procedimento vi permetterà di eliminare anche altri corpi esterni, evitando di portarveli durante il corso del lavaggio e ritrovarli quando li stendete.

Come lavare il telo mare macchiato?

Ovvio che può capitare di ritrovare delle macchie sui propri teli da mare, come quelle di catrame. Ma abbiamo qualche piccolo trucchetto da condividere con voi. Vi servirà 1 solo ingrediente, a scelta. Stiamo parlando dell’olio d’oliva e del burro e usarli come pre-trattamento della macchia. Applicate un po’ di burro o di olio sul telo, noterete che la macchia si scioglierà. In questo caso possiamo procedere con il lavaggio, preferibilmente con Sapone di Marsiglia. Questo sapone svolge una potente azione pulente, in più è delicato e lascia un profumo inimitabile ai nostri asciugamani!