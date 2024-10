Come lavare il pavimento in graniglia di marmo?

Per lungo tempo, i pavimenti in graniglia di marmo sono stati tra i più gettonati dalle nostre nonne per le loro case. Per quanto, però, conferiscano eleganza agli ambienti, sono piuttosto delicati, in quanto tendono ad opacizzarsi e a perdere la loro bellezza con il passare del tempo.

L’unico problema, però, è che per mantenere la bellezza di questi pavimenti e averli sempre così belli ed eleganti potrebbe non essere facile. Spesso, infatti, questi pavimenti tendono a opacizzarsi e non essere molto lucenti se non curati bene. Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come lucidare il pavimento delle nonne e farlo tornare come nuovo utilizzando solo questi rimedi casalinghi e naturali!

Prima di iniziare

Prima di vedere come pulire e lucidare il pavimento in graniglia di marmo delle nonne, è bene togliere la polvere e i detriti utilizzando una scopa dalle setole morbide o l’aspirapolvere, in modo da evitare graffi sul pavimento durante il lavaggio.

I detriti, infatti, potrebbero avere un’azione abrasiva a contatto con l’acqua e rendere pure opaco il pavimento. Inoltre, vi raccomandiamo di evitare sempre l’utilizzo di sostanze acide quali il limone, l’aceto e l’acido citrico, in quanto il pavimento in graniglia, essendo molto delicato, potrebbe corrodersi a contatto con queste sostanze.

Altrettanto da evitare sono anche alcuni detergenti a base di candeggina o anticalcare, che rischiano di rovinare la qualità della vostra graniglia! Sarebbe bene, invece, utilizzare ingredienti delicati o detergenti con ph neutro.

Sì all’ acqua

Le nostre nonne hanno per tanto tempo pulito i loro pavimenti in graniglia utilizzando solo questo ingrediente: l’acqua. L’acqua, infatti, serve per spolverare ma anche per rimuovere ed eliminare tutti i detriti che possono avere un effetto abrasivo sulla superficie del pavimento. Quindi, è bene passare quotidianamente uno straccio immerso semplicemente in acqua tiepida, così da evitare l’accumulo di sporco e l’effetto opaco. Inoltre il solo utilizzo dell’acqua avrà un approccio delicato senza rischiare di rovinare il pavimento.

No alle sostanze acide

Un’altra cosa da tenere bene in mente è quella di evitare sempre l’utilizzo di sostanze acide quali limone e aceto. Il pavimento in graniglia, infatti, è molto delicato e

potrebbe corrodersi a contatto con queste sostanze. Quindi, evitate l’utilizzo di questi ingredienti per la pulizia del vostro pavimento e scegliete sempre ingredienti delicati o detergenti con ph neutro. Ma non solo: come per il marmo, meglio evitare anche detergenti a base di candeggina o anticalcare, che rischieranno di rovinare la qualità della vostra graniglia!

Come spolverare

Prima di procedere alla pulizia del pavimento, è necessario rimuovere i detriti e la polvere in eccesso con una scopa dalle setole morbide. La polvere e i detriti, infatti, causano i graffi sul pavimento e lo rendono opaco. Inoltre, è consigliabile passare la scopa ogni giorno così da evitarne l’accumulo. In alternativa alla scopa con setole morbide, potete utilizzare anche l’aspirapolvere, ma vi consigliamo di utilizzare una di buona qualità che non lasci graffi sul vostro bel pavimento.

Come lucidarlo

Un pavimento è perfetto non solo quando è completamente pulito, ma anche quando è lucido! Per lucidare la graniglia di marmo c’è un antico trucco tramandato dalle nostre Nonne che, appunto, lo usavano per pulire queste piastrelle. Si tratta di usare un semplice panno in lana, una vecchia calza o un calzino in spugna. Qualunque sia l’oggetto che scegliete, dovrete metterlo intorno alla scopa e fissarlo con un elastico. Successivamente passatelo energicamente sul pavimento già ben asciutto e vedrete che lucentezza!

Bicarbonato di sodio

Bene, iniziamo con il bicarbonato di sodio, il primo ingrediente che riesce a donarci un marmo molto lucido e pulito senza danneggiarlo. Tutto quello che dovrete fare è riempire un secchio con acqua tiepida e versare all’interno 1 cucchiaio di bicarbonato. Procedete poi con il lavaggio asciugando per bene tutto il pavimento più volte ed in particolare gli angoli.

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente che vogliamo consigliarvi per pulire e lucidare il vostro pavimento di graniglia è il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per smacchiare il marmo!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcune scaglie di sapone (non molte) o un misurino di sapone di Marsiglia liquido in un secchio contenente 1 litro di acqua tiepida e immergere, poi, lo straccio nella miscela così ottenuta. Dopodiché, passatelo più volte sul pavimento, effettuando dei movimenti circolari e, infine, risciacquate: noterete che il colore del vostro pavimento in graniglia di marmo sarà subito più ravvivato e lucido! Controllate, a fine lavaggio, che non vi siano macchie d’acqua o strisce di aloni.

Alcol

Uno dei rimedi più indicati per avere la graniglia di marmo come nuova è usare del semplice alcol! Tutti in casa hanno una scorta di questo prodotto e per questo rappresenta una via veloce, economica ed efficace per avere il pavimento della Nonna come nuovo! Tutto quello che dovrete fare è versare 2 cucchiai di alcol nel secchio, usate l’acqua fredda in modo da non evitare ancor di più gli aloni. Una volta asciutto, il pavimento darà l’idea di essere completamente nuovo!

Detergente fai da te

Infine, vediamo un ultimo rimedio da provare più efficace, in quanto combina insieme le proprietà di più ingredienti fino a dare vita a un detergente per pavimenti fai da te molto delicato, il quale sarà utile per pulire e lucidare il vostro pavimento in graniglia di marmo! Munitevi, quindi, di:

3 cucchiai di bicarbonato

10 cucchiai di alcol

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

Versate tutti gli ingredienti in una bacinella, dopodiché mescolate il tutto per farli ben amalgamare. Dopodiché, immergete il panno nella bacinella e passatelo su tutto il pavimento.

asciate agire per circa 5 minuti e risciacquate il pavimento utilizzando uno straccio immerso solo in acqua tiepida. Non solo il vostro pavimento sarà pulitissimo e senza macchie ma risulterà anche lucido come se fosse nuovo!