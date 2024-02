Come lavo gli strofinacci per averli sempre senza macchie

Se c’è qualcosa in casa che “maltrattiamo” ogni giorno sono gli strofinacci. Ne usiamo tanti, e li usiamo di continuo, non preoccupandoci di sporcarli, tanto servono a questo!

Qual è la tua reazione quando dopo il lavaggio in lavatrice le macchie non sono andate via? Oggi sono qui per spiegarti il mio Metodo, quello che uso sempre per eliminare in modo efficace ogni traccia di sugo, caffè o cibo che il tuo povero strofinaccio ha dovuto subire.

Sappi che il Rimedio che dovrai tenere a portata di mano in casa è proprio lui: il Percarbonato di Sodio.

Lavaggio classico in lavatrice

Iniziamo con il lavaggio che chiamo “classico”, ovvero quando non ho macchie particolarmente ostinate, ma ho bisogno comunque che gli strofinacci siano perfettamente puliti e.. bianchi!

Sai perché uso sempre il Percarbonato di sodio? Questo composto ecologico si combina con il nostro solito detersivo, quindi è un additivo, ma a contatto con l’acqua calda si attiva, rilascia ossigeno e sbianca igienizzando (e sostituendo tranquillamente la classica candeggina industriale).

Quindi mi preparo una bella lavatrice di strofinacci o altri tessuti bianchi resistenti e imposto il lavaggio appropriato. Per un ottimo risultato, avvia un lavaggio per cotoni ad almeno 60 gradi. In questo modo avrai la sicurezza che il percarbonato agisca. Ci metterai più tempo, ma è il lavaggio migliore per me.

Dove mettere il Percarbonato di Sodio e quanto usarne? C’è chi lo mette nel cassettino, ma personalmente preferisco inserirlo direttamente nel cestello, così è direttamente a contatto con i tessuti. In base al carico della lavatrice, puoi scegliere 1 oppure 2 misurini. Per orientarti puoi tranquillamente leggere sulla confezione che hai acquistato.

Quando sentirai la classica musichetta di fine lavaggio, potrai stendere gli strofinaci e noterai un bianco lucente!

Lavaggio approfondito in bacinella

Se le macchie degli strofinacci sono molto ostinate, potresti aver bisogno di un piccolo passaggio, ovvero quello della bacinella. Te ne servirà una bella capiente e anche abbastanza resistente (quindi di plastica più spessa).

Inserisci tutti gli strofinacci che hai da pulire e versa due-tre cucchiai colmi di percarbonato. Nel frattempo, fai bollire una pentola d’acqua e, una volta pronta, versala con cautela sugli strofinacci.

Ed è qui che vedrai il percarbonato in azione! Noterai una reazione effervescente, segno del rimedio che sta agendo producendo ossigeno.

Lascia riposare il tutto almeno per un paio d’ore, o se hai tempo anche una notte intera. Al mattino elimina l’acqua in eccesso e procedi con il classico lavaggio in lavatrice.

Il lavaggio deve essere sempre ad alte temperature e se vuoi puoi comunque mettere un cucchiaio di percarbonato nel cestello per sicurezza. Ecco un video che ho preparato per mostrarti tutto il procedimento:

Alternativa al metodo della bacinella

Il metodo della bacinella è il migliore per trattare in modo approfondito gli strofinacci. Ma se non hai modo o tempo, prova a preparare una crema fai da te con acqua calda e percarbonato quanto basta, applicala sulla macchia , lascia agire per un po’ poi lava tutto il lavatrice, procedendo come ti ho spiegato prima.

Ricorda che gli strofinacci sono in cotone resistente e anche quelli più vecchi possono tornare più bianchi se impari ad utilizzare il Percarbonato nel modo giusto.

È vero Percarbonato?

Ti sarà capitato di andare al supermercato, o al negozio di detersivi, e notare diverse confezioni di Percarbonato di sodio.

Qui vorrei farti una piccola precisazione, in modo che possa guidarti all’acquisto e non rischiare di comprare la tipologia di percarbonato sbagliata.

Questo perché alcuni brand di detersivi hanno prodotto dei composti “a base di percarbonato”, oppure del percarbonato non “puro” ma in associazione ad altri agenti, per renderlo utilizzabile ance sui capi colorati (perché le proprietà sbiancanti del percarbonato possono sbiadire i colorati, in più non va usato su tessuti delicati).

Quando stai acquistando il percarbonato, assicurati dall’etichetta che sia puro, così potrai usarlo per altre zone della casa, come il Wc: