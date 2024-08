Come lucidare il braccialetto pandora e i ciondoli anneriti

Il bracciale Pandora è sicuramente uno degli accessori che più amiamo indossare in quanto sembra parlare di noi grazie alla presenza di ciondoli personalizzati che rappresentano le cose che più amiamo. L’unica pecca, però, è che tende facilmente ad ossidarsi e a presentare macchie nere perché fatto in argento Sterling 925.

I motivi sono disparati, a volte è perché lo si lascia troppo spesso sul polso e viene a contatto con qualsiasi tipo di sostanza o prodotto, altre volte perché raccoglie la polvere all’interno del cassetto.

Foglio di alluminio e sale

Forse vi sembrerà un trucchetto un po’ strambo, eppure risulta essere molto efficace! Di cosa parliamo? Del trucchetto dei fogli di alluminio e sale per lucidare il nostro Pandora! Prendete, quindi, una ciotola ampia e copritela con dei fogli di alluminio, dopodiché immergete al suo interno il bracciale e i ciondoli e aggiungete del sale da cucina fino a riempire il tutto. A questo punto, aggiungete un po’ di acqua calda (non troppo calda, mi raccomando!) e mescolate fino a quando il sale non si sarà completamente sciolto. Lasciate in ammollo per qualche minuto, infine, estraete i charm che restano tamponandoli accuratamente con un panno.

Ecco nel dettaglio:

1 foglio di carta stagnola

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Se il vostro Pandora è abbastanza ossidato, durante l’ammollo potreste vedere alcuni fiocchi gialli o neri che si sollevano. Inoltre, potreste notare anche che il foglio di alluminio inizia ad ossidarsi e a diventare nero. Ciò avviene perché lo zolfo dell’argento viene trasferito sulla lamina.

N.B Se tra i vostri ciondoli alcuni hanno le superfici smaltate, toglieteli per primi. Vi preghiamo di fare attenzione all’utilizzo dell’acqua calda e di non scottarvi.

Variante del Trucchetto

Esiste una variante di questo trucchetto che potete prendere in considerazione per un’ossidazione molto eccessiva o se dovete lucidare più oggetti insieme, oltre al Pandora. Si tratta semplicemente di coprire il fondo ed i lati di una ciotola con della carta stagnola (il lato riflettente deve stare sopra). Disponete gli oggetti all’interno e ricopriteli con del sale fino, successivamente versate sopra dell’acqua molto calda facendo attenzione a non scottarvi. Dovrà passare un’intera notte, poi togliete uno ad uno i ciondoli e il bracciale, risciacquateli e asciugateli accuratamente.

Bicarbonato

Il bicarbonato è uno dei rimedi naturali più noti per pulire e lucidare l’argento. Per il corpo del bracciale e gli charm più resistenti possiamo usarlo. Prendete una ciotola e riempitela con dell’acqua tiepida. Aggiungete un cucchiaino raso di bicarbonato e fatelo sciogliere completamente mescolando. Dopo aver estratto i ciondoli dal laccio in argento, inserite tutte le componenti (comprendo il laccio) nella ciotola e lasciate agire per una decida di minuti. Asciugate accuratamente con un panno morbido.

Sapone Giallo

Saprete bene che con il sapone giallo si possono formare delle palline in modo da averlo sempre a portata di mano e con le porzioni giuste. Se infatti se ne stacca troppo, si rischia di fare sprechi, perché ne basta davvero poco nella maggior parte dei casi. Per prima cosa posizionate un panno in microfibra sul piano che usate per pulire il Pandora, in modo tale da non sporcarlo. Successivamente stendente una pallina di sapone su uno spazzolino da denti e strofinate sul bracciale fin quando non si sarà sciolto tutto. Lasciate agire per 5 minuti, dopodiché strofinate di nuovo, agendo per bene sugli charm e risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Detersivo per i piatti

In questo caso, l’azione sgrassante del detersivo per i piatti renderò la pulizia del nostro bracciale Pandora molto più semplice. Ancora una volta avremo bisogno di una ciotola riempita con acqua tiepida. Aggiungete qualche goccia di detersivo per piatti ecologico e dopo una leggera mescolata inserite tutte le componenti. Lasciate agire per una decina di minuti al massimo, poi risciacquate ed asciugate. L’utilizzo del sapone per i piatti avrà un effetto lucidante e duraturo per il vostro bracciale Pandora!

Sapone neutro

Questo è il metodo più delicato e anche consigliato dall’azienda. Usando del semplice sapone neutro sciolto in un po’ d’acqua, garantiremo un approccio non aggressivo per pulire il bracciale. Se lo sporco è più ostinato, potete aiutarvi con uno spazzolino da denti dalle setole morbide, che vi aiuterà a raggiungere anche le zone più difficili. Potete lasciare tutto in ammollo per qualche minuto.

Dentifricio

C’è chi, per pulire il bracciale Pandora, utilizza il comune dentifricio. Per utilizzare questo rimedio, avrete bisogno di uno spazzolino morbido, dentifricio e acqua. Mettete, quindi, una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino da denti, dopodiché strofinate sul Pandora, insistendo sulle aree più ossidate. Il movimento deve essere estremamente delicato. Lasciate, poi, agire per qualche secondo, dopodiché utilizzate acqua pulita per rimuovere il dentifricio. Questo è uno dei metodi che alcune persone utilizzano per pulire il loro Pandora, ma vi consigliamo sempre di seguire le indicazioni del brand e prediligere i metodi più delicati.

N.B Si raccomanda sempre di rimuovere ogni traccia di dentifricio in quanto è abrasivo e di non utilizzare questo metodo se i ciondoli hanno pietre preziose in quanto potrebbero danneggiarli.

Con acqua ossigenata

Sebbene non sia un metodo molto usato, in casi gravi di ossidazione e di annerimento potete servirvi anche dell’acqua ossigenata. Dovrete riempire la tazza e inserire 2/3 cucchiai di acqua ossigenata, dopodiché lasciate il bracciale in ammollo per un po’ di tempo. Successivamente risciacquate e asciugate per bene.

N.B. L’acqua ossigenata descritta per questo metodo è quella a 10 volumi impiegata per uso domestico.

Acqua delle patate

Abbiamo parlato dei diversi utilizzi della patata in casa e per la cura personale. Tra questi c’è sicuramente la pulizia dell’argento e quindi del nostro bracciale! Di conseguenza, potremo usare questo metodo: basterà immergere il Pandora nell’acqua di cottura delle patate e lasciarlo in ammollo per diverse ore. Se è particolarmente scuro, strofinate sopra una patata e vedrete che lucentezza che riacquisterà!

Sapone di Marsiglia

Essendo un prodotto delicato ed efficace allo stesso tempo, rende semplice questi passaggi e vi farà avere il bracciale pulito e profumato! Dovrete inumidire un asciugamano piccolo con acqua tiepida e strofinare la saponetta di Marsiglia su uno dei lati. Poi mettete il bracciale con i ciondoli sul lato con il sapone e ricoprite con l’altro lato come se piegaste a metà l’asciugamano.

Fate una leggera pressione quando coprite in modo che entrambi i lati dell’asciugamano possano toccare bracciale e charm. Aspettate qualche ora e dopo stesso con l’asciugamano strofinate per togliere residui di ossidazione e risciacquate sotto acqua corrente.

Mix pulente

Infine vi consiglio un mix pulente da mettere nella tazza per avere il Pandora super pulito! Dovrete riempire la tazza con acqua calda e mettere all’interno 2 cucchiai di acqua ossigenata, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Questi 3 elementi insieme riusciranno a salvare anche i casi più gravi di annerimento! Lasciateli per un’intera notte e il mattino dopo vedrete che gran risultato!

Succo di limone

Dopo il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, come poteva mancare il succo di limone, il quale è in grado di lucidare e togliere le macchie ostinate. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo pure per rendere brillante l’acciaio della cucina! In ciotola contenente 1 bicchiere d’acqua calda e il succo di 1 limone, quindi, mettete in ammollo il vostro bracciale per qualche ora o per tutta la notte. Dopodiché, risciacquate e asciugate bene con un panno!

Perché il pandora si ossida e annerisce?

Il Pandora si scurisce a causa dello zolfo, una sostanza che si trova nell’aria. Se lo notate, il Pandora diventa scuro quando siamo alle terme o dimentichiamo di togliercelo quando trascorriamo una giornata al mare. Quando l’argento viene a contatto con lo zolfo, infatti, avviene una reazione chimica e si forma uno strato nero. E l’argento si ossida maggiormente nei luoghi in cui c’è molta luce e alta umidità.

Contribuisce al processo di ossidazione anche il contatto con prodotti come cosmetici, lacca per capelli, profumi, deodoranti, lozioni per il corpo, candeggina, ecc. Inoltre, anche gli oli naturali prodotti dalla tua pelle e il sudore possono provocare macchie nere sul tuo Pandora. Gli oli prodotti dalla tua pelle dipendono fortemente dal tipo di cibo che mangi, dal consumo di alcol e dall’assunzione di farmaci. Queste cose influenzano l’acidità della tua pelle e ciò potrebbe far perdere lucentezza al tuo Pandora in argento.

Come pulire i Ciondoli in vetro del Pandora

I ciondoli in vetro di Murano sono belli e particolari, ma anche delicati. In questo caso anche il brand consiglia di usare del sapone neutro e delicato sciolto in acqua, ma di evitare l’utilizzo dello spazzolino per non graffiare la superficie. Può essere anche pulito quotidianamente con un panno morbido. Se diventa opaco, sembra molto utile lucidarlo con un olio minerale.

Come pulire i Charms con pietre del Pandora

I charm con pietre sono molto pregiati, ma hanno bisogno di una piccola attenzione in più. Per garantirne la durata, andrebbero conservati e riposti lontani da altri charm, in modo da non perdere le pietre. Per la pulizia, anche in questo caso meglio optare per un sapone con ph neutro.

Come prevenire l’ossidazione del bracciale Pandora

Una volta visto come pulire il Pandora e rimuovere le macchie scure dovute all’ossidazione, vediamo insieme alcuni accorgimenti da seguire per evitare che si scurisca e perda di lucentezza. Innanzitutto ci preme precisare che ci sono alcuni prodotti che non possono essere usati per pulire un bracciale Pandora, come i prodotti per la lucidatura dell’argento o prodotti chimici forti.

Inoltre, è bene:

Non conservare il vostro Pandora in argento in luoghi umidi come il bagno o la cucina

il vostro Pandora in argento in luoghi come Indossarlo solo dopo aver usato trucco, profumo, lacca per capelli e altri prodotti di bellezza

e altri prodotti di bellezza Toglierlo quando nuotate, quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca

con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca Toglierlo quando vi lavate le mani o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare

o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare Rimuoverlo quando la vostra pelle traspira molto , per esempio in caso di febbre o di esercizio fisico

, per esempio Conservarlo sempre in una borsa chiusa e protetta dall’aria e in uno spazio buio quando non lo usate

Cosa non utilizzare sul Pandora

Come specificato dal sito ufficiale, ci sono alcuni prodotti che non possono essere usati per pulire un bracciale Pandora ed evitare alcune piccole azioni che sono fondamentali per non rovinarlo! Vediamoli insieme:

Evitare che vada in contatto con acqua salata, zolfo, spray per capelli, creme, cloro e pelli con ph acido. Non usare prodotti specifici per l’argento, perché potrebbe rovinare i dettagli ossidati. Non indossare il bracciale pandora quando si fa il bagno, durante le pulizie, ammoniaca, prodotto contenenti varechina o troppo aggressivi. Quando non indossiamo il bracciale, custodiamolo nell’apposita scatolina o in un sacchetto per evitarne l’ossidazione.

