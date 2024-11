Come lucidare le pentole in acciaio?

In cucina, abbiamo tutte bisogno di pentole per preparare i nostri piatti preferiti da gustare da soli o in compagnia. Tra quelle più gettonate, figurano le pentole in acciaio, le quali sono note per il loro essere resistenti e durevoli nel tempo. Per quanto facili da lavare, però, tendono ad opacizzarsi facilmente e a perdere tutta la loro brillantezza iniziale. Quindi come fare per lucidarle? Non temete perché oggi vedremo insieme alcuni ingredienti naturali e casalinghi in grado di lucidare le pentole di acciaio in modo da farle tornare come nuove!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà pulenti e disincrostanti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotolina e aggiungete acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di una crema.

A questo punto, servitevi di una spugna, strofinate delicatamente il composto sulla pentola e risciacquate poi con acqua calda fino a rimuovere tutti i residui di bicarbonato! Infine, asciugate con della carta assorbente e voilà: la vostra pentola sarà come nuova! Questo composto può essere utilizzato anche per per pulire il forno o la cappa.

Sale e limone

Un altro rimedio consiste nell’utilizzare la combinazione di due ingredienti da dispensa: il sale e il limone, noti a partire dalle nostre nonne per le loro molteplici proprietà. Bagnate, quindi, la pentola per farla inumidire, dopodiché, spargete un po’ di sale sopra e usate mezzo limone come spugnetta naturale.

A questo punto, lavate quindi tutta la pentola strofinando in particolare sulle zone con gli aloni. Infine, risciacquate e il gioco è fatto! Il sale sarà in grado di rimuovere le macchie nere, non a caso, infatti, è utilizzato anche per l’argento ossidato, mentre il limone luciderà la vostra pentola!

Aceto

Dopo il bicarbonato, il limone e il sale, come poteva mancare l’aceto? Questo ingrediente, infatti, è noto per essere un lucidante naturale, in grado anche di rendere brillanti le superfici di acciaio. Ebbene, se volete avere delle pentole splendenti, dovrete semplicemente mettere un po’ d’aceto bianco d’alcol o aceto di vino direttamente sulla spugnetta e strofinare sulla zona interessata. In seguito sciacquate per bene e ripetete l’operazione se vedete che sono rimasti ancora degli aloni.

Sapone di Marsiglia

Il miglior ingrediente che vi proponiamo di utilizzare è il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e smacchianti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua calda e mettere, poi, le pentole in acciaio in ammollo per circa mezz’oretta. Dopodiché, strofinate delicatamente una spugnetta sulle pentole, concentrandovi soprattutto sugli aloni, risciacquate e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori macchie: e che splendore!

Sapone giallo

In alternativa al sapone di Marsiglia, potete utilizzare il sapone giallo, il quale vanta un forte potere detergente, sgrassante e lucidante. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo per pulire e lucidare il piano cottura in acciaio!

Vi basterà, quindi, prendere un pezzetto di questo sapone e strofinarlo direttamente sulla pentola di acciaio, dopodiché lasciate agire per un po’e risciacquate accuratamente fino ad eliminare tutta la schiuma in eccesso: le vostre pentole sembreranno come nuove!

Latte

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, eppure il latte, oltre ad essere la bevanda che ci dà il buongiorno ogni mattina, è in grado anche di rimuovere il nero dovuto all’ossidazione sulle nostre pentole. Non a caso, infatti, può essere utilizzato anche per sbiancare il bucato e per riportarlo al candore iniziale!

Versate, quindi, un po’ di latte nella pentola da pulire e portatelo ad ebollizione. Dopodiché, lasciate un po’ raffreddare e lavate la pentola strofinando delicatamente sulla parte ossidata e macchiata. Infine, non vi resta che risciacquare e lasciare asciugare. Questo rimedio è utile soprattutto per pulire la parte interna.

Olio di oliva

Infine, ecco l’ultimo rimedio molto utilizzato anche dalle nostre nonne in passato per lucidare le superfici di acciaio: l’olio di oliva, un ingrediente efficace per conferire una lucidatura perfetta alle vostre pentole di acciaio inox.

Vi basterà semplicemente aggiungere alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo sul pentolame più volte, effettuando movimenti circolari. Dopodiché, lasciate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco così da rimuovere eventuali tracce di olio. Per finire, asciugate la superficie ulteriormente con un panno morbido asciutto e addio aloni!