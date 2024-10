Come lucidare le scarpe di pelle

Con la stagione fredda mettiamo un po’ da parte le scarpe sportive per indossare molto di più quelle di pelle. Ce ne sono alcune a cui siamo particolarmente affezionati e, anche se sono rovinate, proprio non ci pensiamo a metterle via. Che siano interamente in pelle o che, in pelle, abbiano solo alcune parti, queste scarpe sono indossate in ogni stagione: quelle chiuse resistono alla pioggia, quelle aperte sono adatte per le giornate più miti.

Proprio per l’intenso utilizzo che spesso ne facciamo, hanno bisogno di una manutenzione costante in modo da durare a lungo senza consumarsi troppo. Fondamentale è trovare un modo per nutrire e lucidare la pelle. Vediamo come fare, utilizzando prodotti assolutamente naturali che proteggono questo materiale, pulendolo allo stesso tempo.

Panno di lana

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare un panno di lana per la lucidatura quotidiana, in quanto questo materiale è in grado di rimuovere la patina opaca. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è rimuovere la polvere in eccesso e passare, poi, energicamente un panno in lana sulle scarpe prima di indossarle.

Limone

Efficace come l’aceto è il limone, il quale non solo è in grado di lucidare ma anche di profumare. Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume vanta un odore inebriante efficace anche per togliere i cattivi odori dal bagno! Per l’utilizzo, dovrete semplicemente versare un po’ di succo di limone su una spugnetta morbida prima di strofinarla delicatamente sulle scarpe. Dopodiché, risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato e lasciate asciugare accuratamente.

Olio d’oliva

L’olio d’oliva, si sa, è in grado di nutrire ed idratare la nostra pelle. Ma sapevate che in realtà è utile anche per idratare la pelle delle vostre scarpe? In questo caso, vi basterà semplicemente versare mezzo cucchiaino d’olio di oliva su un batuffolo d’ovatta (andrà bene anche un disco di cotone, quelli che si usano per togliere il make-up) e passarlo sulle scarpe di pelle un po’ sbiadite. Dopodiché, lasciate agire per circa 5 o 10 minuti prima di passare più volte un panno asciutto in modo da assorbire l’olio in eccesso.

Lucidante per scarpe fai da te all’aceto

Infine, vediamo come fare per realizzare un prodotto che prevede la combinazione di più ingredienti e che potete avere sempre a portata di mano ogni volta che avete bisogno di lucidare le vostre scarpe. Stiamo parlando del lucidante per scarpe fai da te. Tutto ciò di cui dovrete munirvi, quindi, è:

200 ml d’acqua

100 ml d’aceto

Succo di 1 limone

Iniziate con il ricavare il succo di limone e versatelo, poi, in un flacone con spray. Dopodiché, aggiungete anche l’acqua e l’aceto e agitate il flacone energicamente in modo da mescolare tutti gli ingredienti. Per l’utilizzo, non vi resta che spruzzare la miscela così ottenuta su un panno prima di strofinarlo, poi, sulle scarpe.

Latte

Il trucchetto della nonna per nutrire la pelle delle scarpe: il latte. Ne basta pochissimo (100 ml) da passare sulle scarpe con un batuffolo di cotone imbevuto e strofinando delicatamente. Se volete anche un effetto pulente, diluite il latte in una parte uguale di acqua e utilizzate il tutto passandolo sulle scarpe con un panno morbido. Attenzione: il latte può rovinare la pelle più chiara e delicata. Fate sempre una piccola prova su una parte della scarpa, prima di utilizzare questo metodo.

Olio di ricino

Forse il metodo più conosciuto per illuminare e ammorbidire la pelle: l’olio di ricino. Questo olio miracoloso è particolarmente adatto alle scarpe in cuoio, non le scurisce e le rende come nuove. Di solito lo si passa, puro, sulle scarpe utilizzando una spugnetta. Il cuoio assorbe subito questa sostanza e la scarpa è subito molto più morbida. Alcuni suggeriscono di unire all’olio di ricino un po’ di alcol denaturato: in realtà, l’alcol potrebbe scolorire o rovinare le pelli più delicate.

Olio di Cocco

Da quando mi sono approcciata ai rimedi naturali, un vasetto di olio di cocco in casa è come avere un po’ un asso nella manica. Lo conosciamo per le sue virtù nutrienti, tant’è vero che sono molte le persone che lo utilizzano anche in cucina e per la propria salute.

Personalmente, adoro utilizzarlo sulla pelle umida, per nutrirla a fondo dopo la doccia; o come impacco pre-shampoo per rigenerare i capelli e le punte danneggiate. O, ancora, metterlo sui talloni screpolati prima di indossare i calzini, così da avere piedi sempre morbidi, tutto l’anno.

Trattandosi di un olio (come l’olio d’oliva) ho pensato: “E se lo utilizzassi per lucidare le scarpe e gli stivali di pelle che ho in casa?”. Per guidarti in questa pratica di lucidatura delle scarpe, divideremo la pulizia in più fasi.

Fase 1: rimozione di polvere e sporco

La prima cosa da fare è sicuramente spolverare in modo accurato le scarpe di pelle. Immaginiamo di averle utilizzate per diversi giorni, quindi è naturale che vi sia traccia di polvere, sporco o fango. Se le scarpe non sono molto sporche, prendo un panno in microfibra asciutto (che uso solo per questo scopo) e lo passo velocemente su tutta la superficie. In caso contrario, il panno sarà leggermente inumidito, così da eliminare le macchie.

Fase 2: uso dell olio di cocco

Ora passiamo all’utilizzo dell’olio di cocco come rimedio lucida-scarpe. In base alla stagione, potresti trovarlo molto liquido (in estate) o molto solido (inverno). Sul panno umido, prendo una noce di olio di cocco e lo faccio aderire al panno. A questo punto strofino accuratamente su tutta la scarpa, suola compresa. Dopodiché elimino l’eccesso con un foglio di carta assorbente, infine passo un panno pulito strofinando energicamente.

Fase 3: asciugatura

Non ci resta che far asciugare le scarpe di pelle all’aria aperta. È molto importante che non siano al sole, perché potrebbe sbiadirle. Potrai vedere in questo video tutta la procedura con l’olio di cocco:È un rimedio valido? Se ti stai chiedendo se l’utilizzo dell’olio di cocco è valido per lucidare le scarpe, la mia risposta è sì: ho ottenuto lo stesso risultato che otterrei con l’olio di oliva e ho notato che le scarpe erano ben nutrite.

Ovviamente, ti consiglio di provare sempre prima in un angolo nascosto della scarpa, per valutarne la tollerabilità. Con pochi gesti possiamo avere delle scarpe di pelle come nuove. Ma se sono molto rovinate, chiedi a chi è di competenza per trovare il metodo migliore.