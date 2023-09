Il bracciale Pandora è sicuramente uno degli accessori che più amiamo indossare in quanto sembra parlare di noi grazie alla presenza di ciondoli personalizzati che rappresentano le cose che più amiamo.

L’unica pecca, però, è che tende facilmente ad ossidarsi e a presentare macchie nere perché fatto in argento Sterling 925.

Il fatto, però, che l’ossidazione sia inevitabile non implica che bisogna rassegnarsi all’idea di averlo così opaco. Oggi, infatti, vedremo insieme come lucidare il Pandora in 5 minuti con 5 rimedi fai da te!

Sapone di Marsiglia

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate e che è indicato anche per la pulizia degli charm in murano o con pietre.

In una ciotola, quindi, versate acqua tiepida e aggiungete, poi, un po’ di sapone di Marsiglia al suo interno. A questo punto, mettete sia il laccio del bracciale sia i ciondoli nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per qualche minuto.

Infine, strofinate delicatamente con uno spazzolino da denti con setole morbide e asciugate il tutto con un panno morbido: il vostro Pandora sarà come nuovo!

Fogli di alluminio e sale

Un altro trucchetto che vi permetterà di lucidare facilmente e velocemente il vostro Pandora consiste nel provare il trucchetto dei fogli di alluminio e del sale! In questo caso, quindi, dovrete coprire una ciotola ampia con dei fogli di alluminio, appoggiarci sopra il bracciale e i ciondoli e versare, poi, il sale da cucina fino a ricoprire il tutto.

Dopodiché, aggiungete un po’ di acqua calda, anche se non troppo calda, e mescolate fino a quando il sale non si sarà completamente sciolto. Infine, lasciate in ammollo per qualche minuto, prima di asciugare accuratamente sia il bracciale che i ciondoli con un panno morbido: e che lucentezza!

N.B Se tra i vostri ciondoli alcuni hanno le superfici smaltate, toglieteli per primi. Vi preghiamo di fare attenzione all’utilizzo dell’acqua calda e di non scottarvi.

Bicarbonato

Oltre al sapone di Marsiglia e il sale, c’è un altro ingrediente da dispensa che può venire in vostro soccorso in caso di Pandora ossidato: il tanto noto bicarbonato. Dal momento, infatti, che svolge una leggera azione abrasiva sarà in grado di rimuovere l’ossidazione e far tornare lucido il vostro bracciale!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Versate, quindi, un po’ di acqua e un cucchiaino di bicarbonato in una ciotolina e mescolate fino a farlo sciogliere completamente. Dopodiché, mettete i ciondoli e il laccio in argento nella ciotolina e lasciateli in ammollo per circa 10 minuti. Infine, strofinate con un panno morbido e asciugate accuratamente.

Succo di limone

A questo punto, vediamo come usare l’agrume più amato da tutte noi: il limone, il quale è in grado di lucidare e togliere le macchie ostinate. Non a caso, viene utilizzato anche per lucidare e far brillare l’acciaio opaco!

Versate, quindi, 1 bicchiere d’acqua calda e il succo di 1 limone in una ciotola, dopodiché mettete in ammollo il vostro bracciale per qualche ora o per tutta la notte, risciacquate e asciugate bene con un panno!

Dentifricio

Forse vi sembrerà un trucchetto alquanto strambo, eppure sembra essere una manna dal cielo in caso di macchie nere sul vostro Pandora. Di cosa parliamo? Del dentifricio, il quale è in grado di lucidare l’argento.

Applicate, quindi, un po’ di dentifricio sullo spazzolino da denti, dopodiché strofinatelo delicatamente sul Pandora. A questo punto, lasciate agire per circa un minuto prima di risciacquare con acqua, rimuovere tutto il dentifricio e asciugare accuratamente.

N.B Si raccomanda sempre di rimuovere ogni traccia di dentifricio in quanto è abrasivo e di non utilizzare questo metodo se i ciondoli hanno pietre preziose in quanto potrebbero danneggiarli.

Come non farlo ossidare

Se finora abbiamo visto come pulire e lucidare il Pandora e i ciondoli, ora vediamo insieme come prevenire l’ossidazione. Pertanto, prendiamo come riferimento le istruzioni fornite dal brand.

Innanzitutto, vi suggeriamo di non utilizzare prodotti chimici forti o prodotti per la lucidatura dell’argento perché potrebbero macchiarlo. Inoltre, ricordatevi di non conservarlo in luoghi umidi come il bagno o la cucina ma di conservarlo sempre in una borsa chiusa e protetta dall’aria e in uno spazio buio quando non lo usate.

Infine, sarebbe bene non indossarlo quando vi lavate le mani o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare, quando nuotate e quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca.

Altri trucchetti per lucidare l’argento

E se volete conoscere altri trucchetti per lucidare l’argento, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le indicazioni fornite dal brand e prediligere i metodi più delicati.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.