Uno dei pavimenti della casa più porosi è sicuramente quello in cotto, in quanto tende ad assorbire molto i prodotti, ad opacizzarsi e a perdere tutta la sua lucentezza.

Per questo, è importante ricorrere ai prodotti giusti in modo da valorizzarlo e togliere le macchie senza rischiare di far formare ulteriori aloni.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come lucidare il pavimento in cotto e togliere le macchie con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Aceto bianco

Innanzitutto, vi consigliamo di utilizzare l’aceto bianco, il quale è un ingrediente da dispensa che vanta proprietà pulenti, smacchianti e lucidanti in grado di far diventare il vostro pavimento come nuovo!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezzo bicchiere di aceto bianco in un secchio contenente acqua, mescolare il tutto e immergere uno straccio nella miscela così ottenuta. Dopodiché, strizzatelo un po’ (ma non troppo) e fate una prima passata cercando di bagnare abbondantemente il pavimento, dopodiché una seconda passata con il panno ben strizzato.

Ricordatevi, infatti, che per evitare gli aloni e per aver questa tipologia di pavimento sempre lucido, è bene asciugarlo accuratamente. Ovviamente, potete anche aggiunger qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite se volete anche profumare casa!

Limone

In alternativa all’aceto, è possibile anche usare il limone, un agrume noto per le sue proprietà sgrassanti, sbiancanti e lucidanti. Inoltre, emana un odore inebriante in grado di profumare anche un ambiente soggetto ai cattivi odori come il bagno.

In questo caso, quindi, dovrete filtrare il succo di 1 limone grande a versarlo in un secchio contenente acqua tiepida. Dopodiché, immergete un panno e passatelo sul pavimento senza strizzarlo troppo in modo da bagnarlo abbondantemente. Infine, asciugate con un panno in microfibra ben strizzato e…il vostro pavimento in cotto sarà come nuovo!

Miscela profumata

Se volete, invece, coniugare più ingredienti ed ottenere un vero e proprio detersivo per pavimenti in cotto, in grado di pulirli, di smacchiarli e di lucidarli, allora ecco come fare. Dovrete munirvi di:

2 litri d’acqua

1/2 bicchiere di aceto bianco di alcol

2 gocce di detersivo per i piatti

qualche goccia di olio essenziale di limone

Iniziate, quindi, con il versare in un secchio tutti gli ingredienti indicati, dopodiché mescolate accuratamente e immergete un panno in microfibra nel secchio. Senza strizzarlo troppo, passatelo più volte sul pavimento e asciugate, poi, con un panno asciutto. Noterete che non solo il vostro pavimento sarà pulito ma anche lucido a specchio!

L’aceto, infatti, come già detto, vanta proprietà lucidanti da essere in grado di togliere anche gli aloni dall’acciaio della cucina!

In caso di macchie

Se, invece, sul vostro pavimento in cotto ci sono delle macchie difficili da rimuovere, allora vi suggeriamo di procedere in questo modo semplice da provare.

Dovrete, infatti, spargere un po’ di bicarbonato sulla macchia e lasciare agire per circa mezz’ora in modo che possa assorbire tutto lo sporco. Dopodiché, passate una spugnetta morbida inumidita in una miscela composta da acqua e sapone di Marsiglia e strofinatela delicatamente sulla macchia insieme al bicarbonato.

Infine, passate un panno impregnato di aceto e passatelo sulla macchia in modo non solo da rimuoverla ma anche di rimuovere l’eccesso di schiuma prodotta dal sapone di Marsiglia. Infine, risciacquate abbondantemente e voilà: il vostro pavimento in cotto sarà pulito e profumato!

Per profumare la casa con l’Aspirapolvere

E se volete anche sapere come Profumare la casa passando l’Aspirapolvere, ecco un video per voi!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare il pavimento.