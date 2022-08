Una delle cose più odiose in estate è senza ombra di dubbio la presenza delle zanzare!

Questi insetti tormentano le nostre giornate ronzando intorno e provocando costantemente il prurito a causa dei morsi.

Per non parlare di quando iniziano ad agire di sera o di notte che non fanno chiudere occhio nemmeno un secondo!

Insomma, degli ospiti decisamente poco graditi ed è in virtù di questo che oggi vi dirò tutto su come non avere zanzare in balcone nella notte di San Lorenzo!

Lavanda

Noi la amiamo e la metteremmo dappertutto mentre le zanzare ne detestano anche il più remoto odore!

La lavanda, infatti, è uno dei repellenti più efficaci per far allontanare questi insetti e non averli intorno dei giorni più speciali.

Se ne avete una piantina, non dovrete far altro che posizionarla in prossimità delle zone che volete sgomberare dalle zanzare.

In alternativa mettete qualche rametto vicino alle sedie, sul tavolo e così via e vedrete che non vi daranno fastidio!

Naturalmente potrete preparare anche una soluzione alla lavanda usando dell’olio essenziale e sortirete lo stesso effetto.

Citronella

Uno dei trucchetti più antichi ed efficaci è la citronella!

Anche in questo caso stiamo parlando di un odore poco gradito agli insetti in questione. Inoltre la citronella si sente a molti metri di distanza dato il suo profumo intenso, quindi è perfetta!

Come per la lavanda, vi basterà posizionare delle piante di citronella fuori al balcone o creare degli infusi e metterli fuori al balcone così che il vapore acqueo all’odore di citronella non faccia avvicinare le zanzare.

Calendula

Sempre in tema di piante perfette per non avere zanzare in giro, non possiamo non menzionare la calendula!

Questa pianta dai fiori colorati e stupendi non solo abbellisce il balcone, ma manda via gli insetti in men che non si dica.

Potete procedere usando dei rametti di calendula per fare degli infusi da mettere fuori al balcone o semplicemente posizionando delle piante nelle zone interessate.

Per chi non possiede la pianta, potete prediligere l’olio di calendula e troverete molti benefici!

Caffè

Sapevate che anche il caffè è fantastico contro le zanzare?

Ebbene sì, la bevanda preferita dalla maggior parte delle persone al mondo è anche nostra complice per mandare via gli odiosi insetti che invadono il nostro balcone.

Per questo trucchetto bisognerà semplicemente procurarvi dei fondi di caffè e spargerli sui davanzali di finestre e balconi, oppure metterli nelle ciotoline se non volete che li portino via il vento.

L’odore emanato dai fondi di caffè farà fare dietro front alle zanzare in poco tempo!

Trucco della Bottiglia

E non è finita qui! Abbiamo preparato un video per mostrarvi come allontanare le Zanzare, compreso il Trucco della Bottiglia:

Avvertenze

Assicuratevi di poter usare i rimedi senza danneggiare le superfici o le piante.