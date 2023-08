Chiamata anche la notte dei desideri, la notte di San Lorenzo risulta essere davvero magica, perché fatta di speranza e buoni propositi.

L’atto di guardare alle stelle, infatti, ci fa sentire particolarmente romantici e rilassati. Peccato, però, che intervengano, poi, le zanzare a rovinare tutta l’atmosfera!

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come passare la notte di San Lorenzo senza zanzare con la candela naturale fai da te!

Come fare

Realizzare la candela naturale fai da te è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto di cui dovrete munirvi sarà:

Un po’ di cera (potete usare quella pura o sciogliere una candela che avete in casa)

Uno stoppino (meglio se doppio)

Un barattolo di vetro

Olio essenziale (dovrà essere di geranio, citronella o lavanda)

Iniziamo, quindi, facendo sciogliere la cera o una vecchia candela a bagnomaria, in modo che possa colare senza attaccarsi al pentolino. Dopodiché, aggiungete qualche goccia di olio essenziale quando la cera è ancora molto sciolta e molto liquida. Per quanto riguarda la quantità, vi suggeriamo di fermarvi quando riuscite a sentire l’odore provenire dal composto, in quanto le zanzare si terranno lontane solo se sentiranno il profumo degli oli essenziali.

Infine, non vi resta che versare la cera nel barattolo di vetro, aspettare che si solidifichi per poi posizionarlo sul balcone o sul terrazzo da dove avete intenzione di guardare le stelle.

In alternativa ai barattoli, potete anche utilizzare alcuni tappi di bottiglie di olio a patto però che siano più grandi e riescano a contenere la cera sciolta. E ora…è arrivato il momento di esprimere il vostro desiderio!

Altri rimedi per tenere lontane le zanzare

Oltre alla candela fai da te, ci sono altri rimedi in grado di tenere lontane le zanzare, vediamoli insieme!

Caffè

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il caffè, il cui aroma è davvero considerato insopportabile per le zanzare! Per liberarvi, quindi, di questi insetti nella notte di San Lorenzo, dovrete semplicemente aggiungere qualche cucchiaino di caffè in un piattino coperto da un foglio di alluminio e usare un accendino per bruciarlo.

L’effetto sarà simile all’incenso e il fumo rilasciato sprigionerà un aroma che fungerà da repellente naturale per le zanzare. Ovviamente, vi raccomandiamo di far asciugare bene i fondi in modo da poterli bruciare! Inoltre, come se non bastasse, il caffè bruciato è un rimedio efficace anche per allontanare le vespe.

Repellente fai da te

Se, però, non siete sul vostro balcone o sul vostro terrazzo e avete bisogno di un rimedio da portare magari in spiaggia, allora vi proponiamo di realizzare un repellente naturale fai da te che potete usare in alternativa a quelli commerciali.

Munitevi, quindi, di:

30 gocce di olio essenziale di basilico

10 gocce di olio essenziale di lavanda

90 ml di acqua distillata

20 ml di alcol etilico

In un flacone spray, quindi, aggiungete tutti gli ingredienti indicati, dopodiché agitatelo energicamente per far amalgamare il tutto. A questo punto, mettetelo nella vostra borsa e portatelo con voi nella notte di San Lorenzo. Per tutelarvi dalle zanzare, dovrete semplicemente vaporizzare la miscela sul vostro corpo, facendo attenzione a non farla finire negli occhi e…le zanzare saranno solo un brutto ricordo!

Inoltre, questo spray aiuterà anche a rinfrescare il vostro corpo nelle serate più torride d’estate!

N.B Vi consigliamo di fare sempre prima una prova su una piccola parte del vostro corpo per accertarvi che non vi provochi prurito o reazioni allergiche.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare i rimedi descritti se tra gli ingredienti riportati ci sono delle sostanze che vi portano allergia o ipersensibilità.