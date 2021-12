Di detersivi per la lavatrice ne esiste una quantità esorbitante, che siano in polvere o liquidi, ogni giorno ci vengono proposti migliaia di prodotti diversi.

In verità proprio i vestiti non hanno bisogno di miscugli particolari, quantità eccessive o metodi per farli profumare ad ogni costo, basta solo individuare il lavaggio giusto!

Le nostre Nonne, infatti, usavano pochi elementi in grado di far ottenere loro dei vestiti bianchi e profumati senza usare prodotti chimici e inquinanti.

Oggi, infatti, vi dirà come preparare un detersivo per la lavatrice con 2 semplici ingredienti!

Ingredienti

Per prima cosa vi dirò gli ingredienti necessari per preparare questo rimedio naturale!

Nel dettaglio vi occorreranno:

Sapone di Marsiglia (1 panetto)

Bicarbonato di sodio (circa 3 cucchiai colmi)

Acqua calda (2 litri)

Come potrete notare, servono davvero pochi ingredienti! Il primo è il sapone di Marsiglia, un alleato intramontabile per il bucato che le nostre Nonne amavano e ancora oggi viene usato sia in lavatrice che per le pulizie della casa.

Poi abbiamo il bicarbonato di sodio, il quale possiede una proprietà sbiancante e pulente, inoltre riesce a togliere anche le macchie più difficili grazie alla sua azione abrasiva!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento, non impiegherà molto tempo e sarà facilissimo!

Iniziate sciogliendo il panetto di sapone a bagnomaria o grattugiandolo e ricavandone le scaglie. Nel caso in cui abbiate il sapone di Marsiglia liquido, mettete circa 4/5 cucchiai di prodotto.

Successivamente aggiungete il bicarbonato di sodio e i due litri d’acqua, mettete in un pentolino a fuco lento e fate sciogliere il tutto.

Aspettate che si raffreddi, dopodiché con l’aiuto di un imbuto versate il tutto in un contenitore di plastica o in una bottiglia capiente, in base al metodo che ritenete più pratico.

Ed ecco fatto, il vostro detersivo per la lavatrice del tutto naturale è pronto!

Come usare il prodotto

Una volta preparato tutto, non ci resta che vedere nel dettaglio come usare il prodotto!

Non dovete fare altro che metterne la quantità necessaria ad ogni lavaggio, inserendolo direttamente nella vaschetta della lavatrice.

Regolatevi in base al carico di vestiti in lavatrice e leggete sempre le etichette di lavaggio per capire qual è il procedimento giusto!

Se fate la lavatrice dei bianchi, questi ripristineranno il loro candore e profumeranno il bucato come non mai! Infatti il sapone di Marsiglia è una delle scelte principali quando si vuole conferire un ottimo odore agli indumenti!

Altre modalità d’uso

Lo sapevate? Potete usare questo detergente naturale per tante altre cose in casa!

Vediamo alcuni esempi:

Per pulire e lucidare il legno : questo prodotto completamente ecologico risulta essere l’ideale per lucidare le porte in legno e per dare una rinfrescata ai mobili . Basta metterne un po’ su una spugnetta da lato non abrasivo, passarla sul legno e risciacquare con un panno in microfibra!

: questo prodotto completamente risulta essere l’ideale per lucidare le porte in legno e per dare una . Basta da lato non abrasivo, e risciacquare con un panno in microfibra! Per il frigo : vi è mai capitato di avere cattivi odori nel frigo ? Nella maggior parte dei casi, la soluzione migliore è dare una bella ripulita e per farlo potete affidarvi al detergente naturale che avere preparato!

: vi è mai capitato di ? Nella maggior parte dei casi, la soluzione migliore è dare una bella ripulita e per farlo potete affidarvi al detergente naturale che avere preparato! Per i pavimenti in marmo e pietra naturale: un tipo di pavimento molto delicato e soggetto a creare facilmente le macchie. Spesso non si riesce a trovare il metodo giusto per trattare il marmo e la pietra naturale, ma potete usare semplicemente questo prodotto e vedrete i risultato!

Avvertenze

Gli ingredienti indicati sono finalizzati ad avere un prodotto del tutto naturale, tuttavia provate sempre prima il rimedio per assicurarvi di non danneggiare i vestiti o le superfici.