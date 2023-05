Come preparare la Valigia per un weekend? Non devono mai mancare queste cose

La voglia di evadere dalla routine giornaliera è sempre più forte a causa dei ritmi frenetici a cui si è sottoposti. Per fortuna esistono gli amati fine settimana!

Qualche volta, però, preparare tutto l’occorrente per partire anche solo per due giorni può risultare stressante se non si è ben organizzati. Ma per non sentire il peso di preparare le valigie, basta adottare dei semplici metodi.

Scrivere una lista

La prima cosa da fare è scrivere una lista di tutte le cose da portare. La lista deve essere sovrabbondante e contenere tutti gli oggetti possibili da portare che vi vengono in mente, che poi andranno selezionati di volta in volta.

Ciò che vi serve dipende dal clima, dal luogo in cui andate, dal tipo di viaggio: infatti una valigia per un fine settimana al mare è diversa da quella di uno in montagna, ma è bene scrivere tutto, dai maglioni ai costumi.

Alcune voci della lista si riveleranno inutili, ma in questo modo non dimenticherete mai nulla per qualsiasi tipo di viaggio. Vi basta solo selezionare gli oggetti giusti in base alle intenzioni e lasciare a casa quelli che non sono utili per il vostro weekend.

Se vi accorgete, durante il viaggio, di aver trascurato di portare con voi qualcosa di utile, aggiungetelo alla lista per portarlo con voi la prossima volta.

Come scrivere la lista

Per scrivere la vostra lista senza dimenticare niente, dovete procedere per categorie e inserire tutto quello che vi viene in mente riguardo ciascuna di esse. Ecco come dividere gli oggetti.

Igiene e cura

In questa categoria vanno inseriti tutti i prodotti per l’igiene e le cose che utilizzate quotidianamente per la cura della persona.

Iniziate a partire dalla testa, pensando ai capelli, e proseguite per tutto il corpo per non dimenticare nulla, come il deodorante, il bagnoschiuma o le lamette.

Medicinali

Questi sono importantissimi: portate con voi sempre i medicinali che utilizzate di ruotine e anche quelli che possono essere utili per qualsiasi evenienza. Non dimenticate il bugiardino.

Vestiti

Come per i prodotti, anche qui pensate per categorie a partire dalla testa. Inoltre, suddividete la lista in vestiti per il giorno, per la sera e per la notte.

Dividete quelli estivi da quelli invernali, includendo nella lista costumi e copricostumi e allo stesso tempo giubbini e impermeabile. Non dimenticatevi dell’intimo!

Accessori

Lo stesso discorso si applica agli accessori: partite dai cappelli e finite con le scarpe, percorrendo tutte le parti del corpo che possono essere arricchite con accessori.

Non dimenticate si selezionare le scarpe giuste e, soprattutto, le ciabatte!

Utilità

Di questa categoria fanno parte tutte quelle cose che possono tornarvi utili, dagli ombrelli ai documenti.

Cosa selezionare

Bisogna partire dal presupposto che viaggiare leggeri è sempre la cosa più giusta da fare. Innanzitutto perché può essere stressante caricarsi troppo: essere limitati nei movimenti da tante borse e valigie non è piacevole.

Inoltre, perché tutto quello che prendete poi dovrete posarlo e lavarlo, e il rientro a casa può diventare un incubo che vi scoraggia a prenotare il prossimo weekend. Quindi vige la regola di portare solo il minimo indispensabile. Come fare a rispettarla?

Innanzitutto, informatevi sugli accessori presenti nel luogo in cui alloggerete. Se hanno gli asciugamani e l’asciugacapelli, evitate di portare i vostri e avrete già risparmiato un bel po’ di spazio.

Sarebbe preferibile fare lo stesso discorso per i prodotti da bagno, ma se siete abituati a utilizzare i vostri e non volete rinunciarci, procuratevi dei flaconcini da viaggio e travasatevi, per evitare di creare ingombro inutile.

Non portate con voi le cose di cui potete fare a meno e prima di selezionarle e metterle in valigia domandatevi se sono davvero indispensabili.

Lista completa

Di seguito troverete una lista da cui partire. Inseriteci anche le cose che utilizzate tutti i giorni e ricordatevi di selezionare solo lo stretto necessario per partire.

Igiene e cura

Lenti a contatto e liquidi

Lamette (da barba o da donna)

Deodorante

Spazzolino

Dentifricio

Sapone

Shampoo

Balsamo

Crema idratante viso e corpo

Crema solare viso e corpo

Pinzette

Limetta

Salviette struccanti

Elastici per capelli

Cuffia

Mollette/mollettoni

Spazzola/Pettine

Profumo

Assorbenti e salvaslip

Fazzoletti

Vestiti

Canottiera

T-shirt

Maglietta a maniche lunghe

Camicia

Maglione

Felpa

Pantaloni corti

Pantaloni lunghi

Leggins

Vestito/vestitino

k-way

Giacca

Pigiama

Mutande

Reggiseno

Costume

Calzini

Collant

Accessori

Scarpe

Pantofole

Ciabatte per il mare

Scarpe per i sassi

Zaino

Borse

Occhiali da sole

Occhiali da vista

Pezzolina per gli occhiali

Cappelli

Sciarpe

Guanti

Gioielli

Utilità

Cellulare

Laptop

Macchina fotografica

Caricatori e cavi per cellulare/laptop/macchina fotografica…

Power Bank

Kindle o libri

Cuffie e cassa da viaggio

Phon e piastra

Rasoio elettrico

Carta d’identità o Passaporto

Patente

Tessera sanitaria

Certificati vaccinali (se richiesti)

Biglietti (o codici di prenotazione)

Chiavi di casa

Carte di credito

Contante

Borraccia

Carta e penna

E adesso non vi resta che prenotare la vostra prossima vacanza e partire!