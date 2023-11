Quante volte vi è capitato di entrare in bagno e di sentire da subito un cattivo odore? Immagino spesso.

Purtroppo, infatti, questo cattivo odore sembra essere inevitabile in quanto deriva dagli scarichi. Ma se pensate di doverlo subire e basta, vi sbagliate di grosso!

Oggi, infatti, vedremo insieme come profumare gli scarichi del bagno con rimedi naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vediamo come utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà anti-odore, in grado di rimuovere la puzza negli ambienti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 2 cucchiai colmi di bicarbonato nello scarico e lasciare agire per tutta la notte.

L’indomani, versate un secchio d’acqua bollente con qualche goccia di olio essenziale al suo interno e addio cattivi odori!

Aceto bianco

Un altro ingrediente molto efficace è l’aceto, il quale viene usato anche per togliere i cattivi odori dal frigorifero!

Versate, quindi, una tazza di aceto nello scarico e lasciate agire per qualche ora.

A questo punto, aggiungete alcune gocce di olio essenziale in un secchio contenente acqua calda e versate la miscela così ottenuta nello scarico.

Infine, fate agire per altri quindici minuti e fate scorrere l’acqua per rimuovere i residui di aceto.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è un composto derivante dagli agrumi noto anche per la sua forte azione anticalcare in grado di pulire a fondo la lavatrice.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sciogliere 150 gr di acido citrico in un litro d’acqua e aggiungere, poi, circa mezzo cucchiaino di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

A questo punto, travasate tutta la miscela nello scarico e lasciate agire per tutta la notte. L’indomani sentirete un profumo per tutto il bagno!

Vi suggeriamo di prediligere olio essenziale di Tea tree oil, il quale svolge anche un’azione antibatterica e pulente.

In alternativa, potete anche versare 1 cucchiaio di acido citrico nei tubi da cui sentite provenire la puzza, lasciare agire un’intera notte e versare il secchio con acqua molto calda.

Limone

Quando si parla di ingredienti in grado di profumare naturalmente, non si può non menzionare il limone, l’agrume in grado proprio di togliere la puzza di fogna in bagno!

Tagliate, quindi, un limone grande a fette, posizionate una fetta sugli scarichi e versateci, poi, sopra un secchio di acqua calda in modo che il vapore dell’acqua possa mangiare i cattivi odori.

Sapone di Marsiglia

Dopo aver menzionato il bicarbonato, l’aceto, l’acido citrico e il limone, come poteva mancare all’appello il tanto noto sapone di Marsiglia?

Questo prodotto, infatti, viene usato in casa anche per profumare gli armadi e i cassetti!

Versate alcune scaglie di sapone in un secchio contenente acqua calda, dopodiché versate la miscela così ottenuta nei tubi interessati facendo attenzione a non scottarvi.

Sale

Infine, vediamo come utilizzare il sale, il quale è in grado di assorbire i cattivi odori e l’umidità che si forma in casa!

Versate, quindi, 2 cucchiai di questo ingrediente nello scarico e lasciate agire per qualche ora come già visto per i rimedi sopra, dopodiché versate un secchio contenente acqua calda e il succo di due limoni e il gioco è fatto!

Come liberare gli scarichi (VIDEO)

E se volete approfittarne per liberare anche gli scarichi intasati, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Se invece il cattivo odore o altre circostanze sono dovute a un guasto dello scarico, vi consigliamo di rivolgervi a chi è di competenza.