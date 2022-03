Molte volte si preparano delle conserve che possono tornarci utili al fine di cucinare più velocemente delle pietanze.

Per questo si riutilizzano dei barattoli che precedentemente avevano cibi sott’olio o altri tipi di ingredienti, quando sono particolarmente unti, tuttavia, bisogna pulirli accuratamente.

Spesso un solo lavaggio veloce non basta a mandar via tutto l’olio, anche perché vi sono anche gli odori dei cibi da mandar via, dunque bisogna adottare dei rimedi efficaci.

A tal proposito oggi vedremo insieme un trucchetto super veloce per pulire subito i barattoli unti d’olio e togliere eventuali cattivi odori in pochissimo tempo!

Occorrente

Scopriamo adesso l’occorrente necessario al fine di effettuare correttamente questo metodo! Servirà un solo ingrediente e sono sicura che l’avrete già in casa!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

Acqua (quanto basta per riempire il barattolo

Sale grosso (il necessario per riempire almeno metà del barattolo)

Ecco fatto! Il sale grosso è un elemento molto efficace per togliere l’unto del barattolo, non a caso viene usato anche per dire addio alle incrostazioni dall’acciaio o dalle pentole.

Inoltre sarà l’ideale anche per togliere la puzza che si accumula nel barattolo e non vi farà avere problemi nel riutilizzarlo per qualsiasi altro scopo.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento! Tranquilli, se gli ingredienti sono semplici, il procedimento lo sarà ancor di più!

Ebbene, è tutto molto facile! Dovrete semplicemente riempire la metà del barattolo con del sale grosso, successivamente versate dell’acqua bollente fino a riempire il barattolo e chiudetelo per bene.

Dovranno passare almeno 15 minuti durante i quali è necessario scuotere il barattolo ad intervallo di circa 3 minuti.

Poi riaprite, svuotate il barattolo e lavatelo con il tradizionale detersivo di sempre per i piatti, risciacquate con acqua calda ed ecco fatto! Il barattolo sarà super pulito e senza cattivi odori!

Altri metodi efficaci

Ora vediamo insieme altri metodi efficaci per avere i barattoli puliti:

Farina : potrebbe sembrare strano, la farina è ottima in casi del genere! Dovrete farne aderire un po’ sulle pareti del barattolo , successivamente inserite l’acqua, scuotete e lasciate riposare per 15 minuti. Poi svuotate il tutto e lavare il barattolo.

: potrebbe sembrare strano, la farina è ottima in casi del genere! Dovrete , successivamente inserite l’acqua, scuotete e lasciate riposare per 15 minuti. Poi svuotate il tutto e lavare il barattolo. Aceto e bicarbonato di sodio : per questo rimedio non dovrete far altro che mettere nel barattolo 2 cucchiai di bicarbonato , 3 cucchiai di aceto e mescolare, poi aggiungete l’acqua e lasciate riposare per un quarto d’ora, poi risciacquate ed ecco fatto.

: per questo rimedio non dovrete far altro che mettere nel barattolo , e mescolare, poi aggiungete l’acqua e lasciate riposare per un quarto d’ora, poi risciacquate ed ecco fatto. Sapone di Marsiglia: mettete un po’ di sapone di Marsiglia sul fondo del barattolo, aggiungete dell’acqua bollente e scuotete energicamente il barattolo chiuso. Lasciate così per 20 minuti e poi lavate e risciacquate.

Avvertenze

Vi ricordo che è importante risciacquare per bene il barattolo al fine di togliere tutti i residui di prodotti che mettete all’interno in modo tale da rendere il barattolo inodore e pronto per altri utilizzi.