Ma come si fa a non amare il bracciale Pandora? Un gioiello elegante e personalizzabile in grado di arricchire il look di tutte noi!

Per quanto bello, però, il Pandora con i suoi charm tende facilmente a scurirsi e a perdere tutta la lucentezza originaria. Ciò avviene perché, essendo in Argento Sterling 925, è soggetto all’ossidazione.

Perciò, oggi vedremo come pulire il bracciale Pandora che si è scurito in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vogliamo proporvi per pulire il vostro Pandora e lucidarlo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale svolge una leggera azione abrasiva.

Prendete, quindi, una ciotola e riempitela con dell’acqua tiepida. Aggiungete, poi, un cucchiaino di bicarbonato e mescolate fino a farlo sciogliere completamente.

Estraete, quindi, i ciondoli dal laccio in argento e inserite il tutto nella ciotola (sia laccio che charme). Lasciate agire per circa 10 minuti, dopodiché utilizzate un panno morbido per strofinare e asciugare accuratamente.

Il vostro Pandora sarà più lucente che mai!

Fogli di alluminio e sale

Un altro trucchetto in grado di pulire il vostro Pandora e rimuovere l’ossidazione consiste nell’utilizzare dei fogli di alluminio e il sale.

Il procedimento è molto semplice! Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è prendere una ciotola ampia e coprirla con dei fogli di alluminio.

Immergete, quindi, al suo interno il bracciale e i charm, dopodiché aggiungete del sale da cucina fino a riempire il tutto.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

A questo punto, aggiungete un po’ di acqua calda (non troppo calda, mi raccomando!) e mescolate fino a quando il sale non si sarà completamente sciolto. Lasciate in ammollo per qualche minuto.

Se tra i vostri ciondoli alcuni hanno le superfici smaltate, toglieteli per primi. Poi estraete i charm che restano tamponandoli accuratamente con un panno. Abbiate cura di asciugare tutto in maniera accurata.

Se il vostro Pandora è abbastanza ossidato, durante l’ammollo potreste vedere alcuni fiocchi gialli o neri che si sollevano. Inoltre, potreste notare anche che il foglio di alluminio inizia ad ossidarsi e a diventare nero.

Ciò avviene perché lo zolfo dell’argento viene trasferito sulla lamina.

N.B Vi preghiamo di fare attenzione all’utilizzo dell’acqua calda e di non scottarvi.

Sapone Neutro

Utilizzare il sapone neutro è un rimedio consigliato dalla stessa azienda per la pulizia del Pandora, grazie alla sua azione pulente ma delicata.

Il sapone neutro, infatti, è indicato anche per i charm in murano o con pietre, che sono molto delicati.

Prendete una ciotola con dell’acqua tiepida, mettete qualche goccia di sapone neutro delicato e mescolate per scioglierlo.

Scorporate sempre le componenti con il laccio e lasciateli in ammollo per qualche minuto. Per lo sporco ostinato aiutatevi con uno spazzolino da denti con setole morbide! Infine, ricordate di asciugare sempre con un panno morbido!

Detersivo per piatti

Anche il detersivo per piatti potrebbe essere molto utile per pulire il Pandora, grazie alla sua azione sgrassante. Ovviamente, vi consigliamo sempre di utilizzare un detersivo ecologico.

Ancora una volta, avrete bisogno di una ciotola riempita con acqua tiepida. Aggiungete, quindi, qualche goccia di detersivo per piatti ecologico e dopo una leggera mescolata inserite tutte le componenti.

Lasciate agire per una decina di minuti al massimo, poi risciacquate ed asciugate. Il vostro Pandora sarà pulito e lucente come appena comprato!

Dentifricio

C’è chi, per pulire il bracciale Pandora, utilizza il comune dentifricio.

Per utilizzare questo rimedio, avrete bisogno di uno spazzolino morbido, dentifricio e acqua. Mettete, quindi, una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino da denti, dopodiché strofinate sul Pandora, insistendo sulle aree più ossidate.

Il movimento deve essere estremamente delicato. Lasciate, poi, agire per qualche secondo, dopodiché utilizzate acqua pulita per rimuovere il dentifricio.

Questo è uno dei metodi che alcune persone utilizzano per pulire il loro Pandora, ma vi consigliamo sempre di seguire le indicazioni del brand e prediligere i metodi più delicati.

N.B Si raccomanda sempre di rimuovere ogni traccia di dentifricio in quanto è abrasivo e di non utilizzare questo metodo se i ciondoli hanno pietre preziose in quanto potrebbero danneggiarli.

Come prevenire l’ossidazione

Una volta visto come pulire il Pandora e rimuovere le macchie scure dovute all’ossidazione, vediamo insieme alcuni accorgimenti da seguire per evitare che si scurisca e perda di lucentezza.

Innanzitutto ci preme precisare che ci sono alcuni prodotti che non possono essere usati per pulire un bracciale Pandora, come i prodotti per la lucidatura dell’argento o prodotti chimici forti.

Inoltre, è bene:

Non conservare il vostro Pandora in argento in luoghi umidi come il bagno o la cucina

il vostro Pandora in argento in luoghi come Indossarlo solo dopo aver usato trucco, profumo, lacca per capelli e altri prodotti di bellezza

e altri prodotti di bellezza Toglierlo quando nuotate, quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca

con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca Toglierlo quando vi lavate le mani o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare

o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare Rimuoverlo quando la vostra pelle traspira molto , per esempio in caso di febbre o di esercizio fisico

, per esempio Conservarlo sempre in una borsa chiusa e protetta dall’aria e in uno spazio buio quando non lo usate

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le indicazioni fornite dal brand per una pulizia più adeguata.

Argento sempre lucente!

Se siete rimaste sorprese e volete conoscere altri modi per avere il vostro argento sempre lucente e libero dall’ossidazione, vi suggeriamo alcuni post interessanti: