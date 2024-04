Come pulire la Camera da Letto in poco tempo grazie a questi trucchi intelligenti

Come ogni settimana, anche stavolta è arrivato il momento di dedicarci alla pulizia della Camera da Letto. Quando c’è da pulirla in modo profondo, dobbiamo avere pazienza e rimboccarci le maniche!

Però se usiamo alcuni trucchi intelligenti, potrebbe essere più semplice, e anche un po’ più veloce. Oggi vi mostro come faccio io, soprattutto quando ho meno tempo a disposizione.

Iniziamo togliendo le lenzuola

La prima cosa dare è aprire le finestre della camera da letto. Da lì tolgo le lenzuola, perché faccio sempre coincidere la pulizia della camera da letto con il cambio della biancheria.

Cambiare le lenzuola non è solo una questione di igiene, rappresenta anche l’opportunità perfetta per prendersi cura del coprimaterasso. Se non lo lavo da parecchio, lo metto in lavatrice con un paio di cucchiai di percarbonato di sodio, in modo che torni bianco, come ti mostro in questo video:

Visto che si tratta di una pulizia più rapida, lo porto all’esterno e lo sbatto per bene. Mi assicuro che tutta la polvere venga rimossa efficacemente. Lo lascio anche sullo stendibiancheria, in modo che prenda aria.

Proseguo con la pulizia del materasso

Nel frattempo che il coprimaterasso è fuori, non possiamo non dedicarci alla cura del materasso, seppur rapida.

Sappiamo che accumula polvere, residui corporei e altro, perciò è il momento dell’aspirapolvere. Utilizzando un accessorio specifico per tessuti, procedo con cura sul materasso e sulla testiera, poiché la mia è di tessuto.

Dopodiché, per pulire a fondo, igienizzare ed eliminare gli odori, ho trovato una soluzione meravigliosa: miscelo un cucchiaio di sapone di Marsiglia, uno di alcool denaturato e lo aggiungo a un secchio d’acqua.

Immergo un panno in microfibra nella soluzione, lo strizzo bene e poi lo lego a un coperchio di una pentola. Questo trucco l’ho scoperto un po’ di tempo fa, ma è ottimo per velocizzare la pulizia del materasso, ma anche del divano:

Come eliminare la polvere sotto il letto contenitore

Mentre lascio il materasso ad asciugare, sfrutto l’occasione per prendere cura dello spazio sotto il letto. Avendo un letto contenitore, spesso è difficile che l’aspirapolvere o una scopa arrivino.

Per questo uso un trucco velocissimo: accendo l’aria fredda del Phon e lo passo sotto tutto il letto. Così la maggior parte della polvere sarà dall’altra parte della camera e sarà più semplice per me aspirarla. Vi è mai capitato di usare lo stesso trucco per togliere la polvere nei termosifoni?

Tolgo la polvere in camera con vecchi collant

Tempo fa abbiamo visto insieme come riutilizzare vecchi collant per le pulizie di casa.

Sono fantastici per catturare la polvere in modo rapido, specialmente su superfici delicate come gli specchi. Inoltre, li possiamo fissare all’estremità di una scopa per raggiungere facilmente ogni angolo sotto al letto, e ci assicuriamo così di non lasciare nessuno spazio trascurato.

Anzi, se lo fissate a una scopa tipo Swiffer potrete spolverare anche i muri. Non dimenticatevi dei battiscopa, che accumulano negli angoli enormi quantità di polvere.

Termino la pulizia del Pavimento

A questo punto non metto ancora le lenzuola pulite, perché credo sia meglio dedicarsi al pavimento. Per prima cosa, passo l’aspirapolvere in tutta la stanza, raccogliendo anche la polvere che avevo tirato da sotto il letto con il getto del phon.

Successivamente, lavo il pavimento utilizzando la stessa soluzione a base di sapone di Marsiglia, quella che abbiamo usato per il materasso. Ti consiglio di usare un panno in microfibra, così potrai eliminare le macchie con facilità. Questa soluzione è preferibile, perché è delicata. Quindi va bene anche se avete il parquet o un pavimento in marmo.

Come finisco la pulizia della camera da letto

Finita la pulizia, lascio che la stanza si asciughi completamente prima di procedere con il riassetto. Metto le lenzuola pulite, il copriletto e i cuscini decorativi.

Poi, per dare un profumo fresco e piacevole, spruzzo una soluzione di 200 ml d’acqua e qualche goccia di olio essenziale di lavanda che ho preparato in precedenza. A quel punto posso chiudere le finestre della camera.. la Pulizia è finita!