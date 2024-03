Una delle superfici che non può mancare in casa in quanto ci permette di riposare durante la notte è il materasso, il nostro supporto durante il sonno.

Sebbene non sia lavabile in lavatrice, è possibile pulirlo in modo da averlo sempre fresco e profumato.

A tal proposito, oggi vi mostro il mio metodo che uso ogni settimana!

Controllo macchie

Innanzitutto, una volta a settimana, cerco di controllare il mio materasso per scorgere la formazione di eventuali macchie. Seguendo questa regolarità cerco di evitare che le macchie possano fissarsi e diventare difficili da eliminare.

Ovviamente, se vi accorgete delle macchie, l’ideale sarebbe sempre quello di rimuoverle subito così da non farle impregnare nel tessuto del materasso.

Se noto, poi, delle macchie gialle, delle macchie di sudore, di urina o anche di sangue, procedo con un rimedio che mi è sempre risultato efficace.

Mescolo, quindi, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e 1 cucchiaio di acqua ossigenata a 10 volumi fino ad ottenere un unico composto.

Dopodiché, immergo un panno in microfibra inumidito nel composto e lo strofino energicamente sulle macchie. Infine, passo un panno inumidito con sola acqua per risciacquare e lascio asciugare il materasso preferibilmente all’aria aperta.

Esposizione all’aria aperta

Non c’è maggior disinfettante dell’aria pulita e fresca e del sole. Per questo, una volta a settimana porto il mio materasso sul balcone in modo da farlo arieggiare un po’.

Lo lascio per circa mezz’ora, dopodiché lo rimetto sulla rete di nuovo. Ovviamente, nei mesi più caldi, evito di esporlo alla luce diretta del sole perché potrebbero formarsi macchie gialle.

Lavaggio a secco

Un’altra pratica che faccio regolarmente ogni settimana è quella del lavaggio a secco, in modo da pulirlo a fondo e profumarlo.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Il metodo è molto semplice, in quanto verso semplicemente il bicarbonato su tutta la superficie del materasso cercando di coprirla interamente e lascio agire per circa 30 minuti.

A questo punto, passo l’aspirapolvere dotata dei giusti beccuccio o direttamente con una spazzola con le setole morbide per rimuovere la polvere di bicarbonato.

Se, poi, voglio profumare maggiormente il materasso e igienizzarlo, aggiungo al bicarbonato anche alcune gocce di olio essenziale di Tea tree in quanto vanta proprietà antibatteriche e anti-odore.

Lavaggio manuale

Oltre al lavaggio a secco, però, è possibile procedere anche con il lavaggio manuale che permette una pulizia più profonda.

Io, personalmente, verso un cucchiaio di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di succo di limone in una bacinella contenente 1 litro di acqua tiepida e immergo un panno morbido al suo interno.

Dopodiché, lo strizzo fino a renderlo umido e non bagnato e lo passo su tutta la superficie del materasso. Infine, lo lascio asciugare. Vi ricordo, però, di non bagnare troppo il materasso per evitare la formazione di umidità e di cattivi odori.

Coprimaterasso

Come ultimo step, lavo il coprimaterasso la cui funzione è, appunto, quella di proteggere il materasso dallo sporco.

Lo metto, quindi, in lavatrice ad alte temperature e aggiungo l’aceto nella vaschetta del detersivo così da sbiancarlo e rimuovere eventuali macchie.

Inoltre, per profumarlo e per profumare tutto il letto, aggiungo nella vaschetta dell’ammorbidente 100 ml di una soluzione composta da 100 gr di acido citrico, 1 litro di acqua demineralizzata e circa 15 gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferisco.

Solitamente, scelgo l’olio essenziale di lavanda o di limone i cui profumi sono tra quelli più utilizzati nei detersivi per il bucato.

Come fare la Pulizia Settimanale del Materasso (VIDEO)

E se volete sapere come fare la pulizia settimanale del materasso, ecco un video per voi!