Come pulire il Pavimento della Nonna con Rimedi Naturali

Ci sono delle cose che tutte le Nonne hanno in comune e non sto parlando solo di una spiccata capacità in cucina, ma del pavimento!

Quel famoso pavimento, che corrisponde alla graniglia di marmo, dove non si ritrova più nessun oggetto perso!

Ebbene, quando c’è bisogno di lucidarlo e pulirlo a fondo bisogna usare rimedi naturali molto delicati perché in un niente di macchia o opacizza.

Prima di iniziare

È di fondamentale importanza dare qualche chiarimento su questo pavimento prima di iniziare a vedere come pulirlo a fondo.

La graniglia di marmo è composta da un mosaico di diverse pietre che vanno, appunto, dal marmo ad altre pietre naturali che, in ogni caso, sono estremamente delicate.

Per tale ragione nasce il consiglio di non lavare mai tale materiale con rimedi aggressivi ed inadatti.

Sarebbe preferibile avere una costante attenzione nel togliere la polvere e nel non macchiarlo, anziché stare costantemente a bagnarlo.

Dunque, prima di addentrarci in un lavaggio approfondito del pavimento della Nonna, è importante passare l’aspirapolvere così da passare il panno su una superficie liscia e per metà già pulita.

Bicarbonato di sodio

Bene, iniziamo con il bicarbonato di sodio, il primo ingrediente che riesce a donarci un marmo molto lucido e pulito senza danneggiarlo.

Tutto quello che dovrete fare è riempire un secchio con acqua tiepida e versare all’interno 1 cucchiaio di bicarbonato.

Procedete poi con il lavaggio asciugando per bene tutto il pavimento più volte ed in particolare gli angoli.

Vedrete che sarà perfetto!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un altro elemento che si ama da sempre per la sua delicatezza e per un profumo inconfondibile!

Non solo in lavatrice, ma anche per tutta la casa quest’ingrediente dà il meglio di sé e quando usato sui pavimenti delicati, come quello della Nonna, può dare fantastici risultati!

Grattugiate 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e versatelo all’interno del secchio con acqua tiepida, procedete con il lavaggio facendo attenzione ad asciugare bene tutti i granuli di sapone.

Controllate, a fine lavaggio, che non vi siano macchie d’acqua o strisce di aloni.

Alcol

Uno dei rimedi più indicati per avere la graniglia di marmo come nuova è usare del semplice alcol!

Tutti in casa hanno una scorta di questo prodotto e per questo rappresenta una via veloce, economica ed efficace per avere il pavimento della Nonna come nuovo!

Tutto quello che dovrete fare è versare 2 cucchiai di alcol nel secchio, usate l’acqua fredda in modo da non evitare ancor di più gli aloni.

Una volta asciutto, il pavimento darà l’idea di essere completamente nuovo!

Per lucidare

Un pavimento è perfetto non solo quando è completamente pulito, ma anche quando è lucido!

Per lucidare la graniglia di marmo c’è un antico trucco tramandato dalle nostre Nonne che, appunto, lo usavano per pulire queste piastrelle.

Si tratta di usare un semplice panno in lana, una vecchia calza o un calzino in spugna. Qualunque sia l’oggetto che scegliete, dovrete metterlo intorno alla scopa e fissarlo con un elastico.

Successivamente passatelo energicamente sul pavimento già ben asciutto e vedrete che lucentezza!

Avvertenze

Trattandosi di un pavimento estremamente delicato, è sempre bene provare questi rimedi prima in angoli non visibili del pavimento.