Usi alternativi di una scopa tipo Swiffer che non hai mai provato

È quasi un sollievo quando ci sono delle piccole ma grandi invenzioni che possono migliorare, facilitare, velocizzare le nostre pulizie quotidiane. E anche io, come te, ho acquistato almeno una volta la scopa Swiffer. Quando è arrivata, è stata subito apprezzata non solo dalle casalinghe, ma anche da chi aveva bisogno di ottimizzare il tempo per spolverare casa in modo efficiente.

Affacciandomi poi ai rimedi naturali e al bisogno di impattare di meno sull’ambiente, l’ho usata sempre di meno, per non sprecare tanti panni cattura polvere. Ma poi sono arrivata alla conclusione che poteva essere riutilizzata in tanti modi diversi, che ho deciso di raccontarti in questo articolo.

Perché la trovo ancora molto utile

Una scopa tipo Swiffer è per me davvero comoda, e non parlo solo dello scopo per cui è stata progettata (ovvero eliminare la polvere dal pavimento), ma ne parleremo più avanti.

Si tratta di un accessorio che non ha setole, quindi è molto più facile da pulire e potrebbe durare di più rispetto a una scopa classica. Poi occupa pochissimo spazio e posso smontarla se è necessario.

Vorrei mostrarti alcuni usi alternativi, sperando che possano esserti utili per le tue pulizie.

Per eliminare polvere e capelli dal pavimento

Ovviamente la utilizzo ancora quando ho bisogno di eliminare la polvere e capelli dal pavimento, soprattutto quando non dispongo dell’aspirapolvere o ho bisogno di raggiungere punti difficili (come sotto il mio letto contenitore) dove di sicuro l’aspirapolvere non arriva.

Ovviamente la differenza sta nel cosa si usa per eliminare la polvere. I panni cattura polvere sono sempre molto utili, ma cerco di utilizzare un vecchio collant, di quelli un po’ sfilati o molto vecchi (e che non userei più per uscire).

Data l’elasticità del collant, posso tranquillamente avvolgere la base della scopa e usarla per spolverare il pavimento. Una volta terminata la pulizia, elimino il grosso con le mani (gettando tutto in pattumiera) e posso tranquillamente lavare il collant e riutilizzarlo.

Utile per spolverare muri e parquet

Il trucchetto dei collant con la scopa tipo Swiffer può essere tranquillamente applicata anche per spolverare i muri. A volte lo ignoriamo, ma anche i muri accumulano con il tempo molta polvere, fuliggine e anche ragnatele. E questo succede tutto l’anno:

in inverno la polvere si accumula anche perché teniamo per lungo tempo i termosifoni accesi , che generano molta più polvere (basti pensare anche ai classici “baffi” da termosifone ).

la polvere si accumula anche perché teniamo per lungo tempo i , che generano molta più polvere (basti pensare anche ). in estate perché abbiamo molto più stesso le finestre aperte.

Quindi una volta alla settimana, o quando lo ritieni necessario, puoi pensare di passare la scopa dall’alto verso il basso, con delicatezza. L’efficienza dei vecchi collant lo renderanno utilissimo, perché non avrai bisogno di bagnarli.

Se attaccherai le calze al manico della scopa, invece, potrai tranquillamente spolverare i battiscopa senza alcuna fatica:

È un metodo lampo per la pulizia delle piastrelle e non solo

Il modo in cui preferisco utilizzare di più la scopa tipo Swiffer è in assoluto per pulire da cima a fondo le piastrelle. Ti consiglio di provare questo trucco lampo, perché ti permette di lavare le piastrelle del bagno a fondo, senza aver bisogno di prendere la scala, abbassarti e avere anche qualche mal di schiena!

Scegli la soluzione naturale migliore per te: in genere io sciolgo un cucchiaio di Sapone di Marsiglia in una bacinella d’acqua, quando il materiale delle piastrelle lo permette, aggiungo anche un paio di cucchiai di alcool denaturato, che mi aiutano a sgrassare le piastrelle e a lucidarle in 5 minuti!

Ecco il video dove ti spiego tutto passo passo:

Alla fine potrai scegliere tu dove utilizzare questo strumento salva-tempo e salva-fatica. Come avrai notato dal video, in base anche alla soluzione che prepariamo possiamo usare il trucco della Scopa Swiffer per:

pulire i vetri delle finestre , senza aver bisogno di prendere una scala. Come detergente , diluisci un bicchiere di aceto in un litro d’acqua .

, senza aver bisogno di prendere una scala. Come , diluisci . pulire gli armadi, anche quelli più grandi, con la soluzione al sapone di Marsiglia.

Qualsiasi ambiente tu scelga di pulire con il trucco della scopa, ricorda sempre di fare una seconda passata, con un panno ben pulito, in modo da non avere alcun alone.