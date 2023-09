Se siete amanti della pulizia naturale e sostenibile, saprete che non ha proprio un buon impatto sull’ambiente, per questo se ne volete limitare l’uso, potete affidarvi ai rimedi naturali!

Purtroppo si crede che senza di essa la casa o il bucato non possono essere del tutto puliti: niente di più sbagliato. Ci sono tantissimi metodi alternativi che sostituiscono la candeggina, dando ottimi risultati in termini di pulito.

Oggi scopriremo in particolare 5+1 rimedi alternativi e naturali per pulire la casa evitando l’uso della candeggina. così potrete rinunciare al suo uso definitivamente!

Acido citrico

Partiamo dall’acido citrico, un alleato potentissimo nella pulizia domestica che viene sempre più apprezzato e diffuso.

Questo prodotto può essere utilizzato per sgrassare le superfici della cucina, del bagno e di altre aree della casa; per fare un detergente multiuso all’acido citrico; per prendersi cura degli elettrodomestici e per tanti diversi scopi.

Preparate una soluzione sciogliendo 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua; versate il composto in una bottiglia spray e spruzzate dove necessario.

Lasciate agire per qualche minuto e poi strofinate con una spugna. Tutte le superfici torneranno brillanti, ecco un modo semplice ed economico per mantenere la vostra casa splendente!

N.B. Non usate il prodotto su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un altro prodotto versatile che può essere utilizzato in molteplici modi per la pulizia, non a caso non manca mai all’interno dei mobili.

Per rimuovere odori sgradevoli, spargete del bicarbonato di sodio sui tappeti o sui tessuti e lasciatelo agire per almeno 15 minuti prima di aspirare.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Per pulire superfici come fornelli, lavandini, lavelli, doccia o superfici varie, formate una pasta con bicarbonato di sodio e acqua, poi strofinate energicamente utilizzando una spugna morbida.

Il bicarbonato di sodio rimuoverà macchie e residui ostinati in modo naturale e sicuro.

Aceto bianco

Non possiamo fare a meno di menzionare anche l’aceto bianco nella nostra lista di rimedi anti-candeggina!

L’aceto bianco è un prodotto economico e versatile che può essere utilizzato per la pulizia di tutte le zone della casa. Partendo dalla doccia fino ad arrivare ai pavimenti, sarà sorprendente l’uso quotidiano di questo prodotto.

Mescolate in parti uguali dell’aceto bianco e dell’acqua in una vaporizzatore spray e utilizzatelo per pulire vetri, specchi, superfici in acciaio e così via.

L’aceto bianco eliminerà i residui di sporco e lascerà le superfici splendenti!

N.B. Come l’acido citrico, anche questo prodotto non può andare su marmo o pietra naturale.

Sapone di Marsiglia

Come ci hanno insegnato le nostre nonne anno dopo anno, il sapone di Marsiglia è una scelta ecologica e delicata per la pulizia dei pavimenti, delle stoviglie, e persino dei vestiti.

Potete grattugiarlo per ottenere scaglie da utilizzare come detersivo in lavatrice o diluirlo in acqua per creare un detergente per pavimenti e superfici.

Inoltre, il suo inebriante profumo, lo rende perfetto per quando volete unire l’efficacia pulente con un buon odore da spargere in casa.

Ad esempio, se dovete lavare un pavimento in marmo, potete mettere 1 cucchiaio di scaglie di sapone nel secchio con acqua e aggiungere 3 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Succo di limone

Il succo di limone è un alleato brillante per eliminare macchie e odori sgradevoli da tutte le superfici della casa che presentano uno sporco critico!

Così come il sapone di Marsiglia, anche questo prodotto ha l’enorme bonus del profumo fresco, agrumato e meraviglioso da sentire quando si apre la porta di casa.

Tutto quello che dovrete fare per prediligerlo alla candeggina è prelevare il succo, filtrarlo benissimo e usarlo su una spugnetta morbida per sgrassare le aree del bagno e della cucina; per pulire i pavimenti o per far tornare i vetri brillanti.

Inoltre, potete utilizzare il succo di limone per dare un profumo fresco alle vostre superfici e per sgrassare in modo naturale.

Attenzione! Non usate su marmo o pietra naturale.

Acqua ossigenata

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme come alternativa alla candeggina è l’acqua ossigenata!

Questa cara e vecchia alleata non viene valorizzata abbastanza in casa, mentre dovrebbe essere noto a tutti quanto sia una potente spalla ogni giorno.

L’acqua ossigenata può essere utilizzata per sbiancare superfici, eliminare macchie dai tessuti e disinfettare oggetti. Miscelate acqua ossigenata e acqua in parti uguali e versate il composto in uno spruzzino.

Questo è un ottimo modo per disinfettare superfici come la cucina e il bagno in modo sicuro e naturale.

Nel caso dell’acqua ossigenata, potete usarla solo su superfici bianche o molto chiare; non usate su marmo o pietra naturale.

Video-Trucchetti

Negli anni ho rinunciato definitivamente alla candeggina e l’ho sostituita con questi rimedi che vi mostrerò in questo video!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.