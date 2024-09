Come pulire i pavimenti con i detersivi fatti in casa

La pulizia dei pavimenti rientra sicuramente tra le attività domestiche che più svolgiamo di frequente. A causa, infatti, del continuo passaggio e dell’utilizzo delle scarpe, i pavimenti tendono ad essere sempre sporchi e a presentare sempre macchie. Talvolta, però, capita che anche se effettuiamo un lavaggio molto accurato, il pavimento poi presenta aloni oppure crea troppa schiuma che va asciugata per bene.

Per questo ci affanniamo a cercare prodotti in grado di smacchiarli e pulirli a fondo, ma l’utilizzo di alcuni detersivi potrebbe essere, non solo uno spreco economico, ma anche dannoso soprattutto per l’ambiente.

Ma sapevate che è possibile rendere i vostri pavimenti puliti utilizzando ingredienti casalinghi? Queste ricette sono molto semplici da preparare. Vi sono rimedi naturali perfetti per ogni tipo di pavimento, bisogna conoscere per bene il materiale di cui sono composte le vostre piastrelle: a seconda della tipologia di pavimento, occorre utilizzare una ricetta differente.

Preparare dei detersivi naturali e fai da te è semplicissimo, siete curiosi di sapere passo dopo passo come fare?

Detersivo pavimenti con Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Quella formata da sapone di Marsiglia e bicarbonato è un’accoppiata perfetta che vi farà ottenere dei pavimenti non solo lucidi, ma anche super profumati!

Preparare questo detersivo naturale è semplicissimo, ma vediamo anzitutto cosa occorre

Ingredienti

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Per prima cosa, se non avete il sapone di Marsiglia liquido, dovrete sciogliere la quantità richiesta a bagnomaria e aggiungere il bicarbonato poco a poco fino ad ottenere un composto spumoso.

Nel caso sia troppo denso potete aggiungere un po’ d’acqua e vedrete che raggiungerete la consistenza giusta. Riempite il secchio, mettete 1 cucchiaio di questo prodotto all’interno e procedete con il lavaggio del pavimento che sarà perfetto! Questo rimedio è particolarmente indicato per i pavimenti in marmo o legno.

Se non hai il Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un prodotto ecologico e naturale, ottimo per la cura personale e della casa. Ma se non hai il Sapone di Marsiglia, c’è un altro trucchetto che puoi utilizzare! Sto parlando del sapone molle da bucato! Semplice, economico ed ecologico, completamente biodegradabile e dalle mille proprietà pulenti! La sua composizione, che lo rende morbido e quasi, appunto, molle, ci permette di scioglierlo completamente nel secchio d’acqua e sgrassare i pavimenti in modo semplice e delicato! Lo puoi sostituire al comune di sapone di Marsiglia, prelevandone un pezzetto o riducendolo in scaglie.

Detersivo pavimenti con Aceto e limone

Oltre all’unione tra bicarbonato e sapone c’è anche quella con aceto e limone! Insieme sono perfetti per dare un tocco di freschezza, brillantezza e profumo al pavimento perché sono in grado di togliere sia le macchie che i cattivi odori.

Ingredienti

1 bicchiere di succo di limone

300 ml d’aceto (vi consiglio quello bianco, ma andrà bene qualsiasi tipologia)

500 ml d’acqua

Bene, per prima cosa filtrate molto bene il succo di limone privandolo di tutti i semini. Poi non vi resterà che unirlo all’aceto e poi all’acqua. Con l’aiuto di un imbuto, trasferite tutto all’interno di un flacone per voi comodo e usate un misurino di prodotto ad ogni lavaggio.

Usate limone e aceto sul cotto e sul gres porcellanato.

Detersivo pavimenti con Sapone giallo e bicarbonato

Continuiamo la lista dei detersivi naturali per pavimenti con sapone giallo e bicarbonato di sodio! Anche se vien usato perlopiù in lavatrice, il sapone giallo dona le sue grandi soddisfazioni anche per tutta la casa e per questo non possiamo fare a meno di metterlo nella lista. Per preparare questo detersivo dovrete semplicemente prendere una piccola pallina di sapone, schiacciarla leggermente e aggiungere un po’ di bicarbonato. Richiudete la pallina e versatela nel secchio con acqua calda quando lo riempite per lavare a terra.

Usate questo rimedio sui pavimenti esterni molto sporchi come quelli di terrazzi e balconi.

Detersivo pavimenti con Bicarbonato e alcol

L’alcol è uno degli elementi principali e più diffusi alla base dei detersivi naturali e insieme al bicarbonato forma un composto perfetto! Sciogliete 1 cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’alcol, versate tutto nel secchio ed ecco fatto! Potete lavare il marmo o la pietra naturale con questo metodo, stando bene attenti a rispettare le dosi e a non gettare il composto direttamente a terra, ma prima nel secchio.

Detersivo pavimenti con Sale grosso e aceto di mele

Ultimo detergente naturale molto indicato per i pavimenti è quello con sale grosso ed aceto di mele! L’aceto di mele è particolarmente efficace sui pavimenti più scuri come le mattonelle rosse che si trovano fuori al balcone, ma anche sul gres porcellanato e sul cotto. Non usate il rimedio su marmo o pietra naturale.

Ingredienti

3 cucchiai di sale grosso

200 ml d’aceto

800 ml d’acqua

Mettete l’aceto in un pentolino e fatelo riscaldare, poi aggiungete i cucchiai di sale che si dovrà sciogliere completamente nell’aceto. Una volta fatto questo passaggio, attendete che si intiepidisca un po’ e poi unite il tutto all’acqua. Ecco fatto, il vostro detergente naturale è pronto! Non dovrete far altro che metterne 1 misurino nel secchio ad ogni lavaggio e il vostro pavimento sarà perfetto!

Detersivo per pavimenti in marmo e pietra

I pavimenti in marmo e in pietra naturale sono tra i più belli in assoluto e conferiscono lucidità ed eleganza alla nostra casa. Tuttavia sono allo stesso tempo molto delicati e si macchiano facilmente, dunque non bisogna mai utilizzare su di essi dei prodotti acidi, oppure lavare gettando prima il detersivo sul pavimento e poi l’acqua. Ciò fa perdere anche la naturale lucentezza e il marmo diventa opaco.

Vediamo quindi qual è un detersivo naturale che fa al caso vostro se avere questo tipo di piastrelle:

Ingredienti:

Acqua (3 litri)

Alcol denaturato (10 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaino liquido o a scaglie)

Bicarbonato (3 cucchiai)

Unite acqua e alcol denaturato e aggiungete poi bicarbonato e sapone di Marsiglia, mescolate per bene finché non saranno tutti diluiti e versate il composto ottenuto nel secchio. Vi ricordo che sui pavimenti di marmo è facile che si formino gli aloni, quindi è consigliabile lavare con abbondante acqua e con un panno in microfibra.

Detersivo per pavimenti in gres e ceramica

I pavimenti in gres porcellanato e in ceramica sono modelli che arredano le case moderne, infatti si vedono sempre più spesso, anche per la loro praticità nel pulirli. Non richiedono la stessa accortezza che richiederebbe un pavimento in marmo, ma bisogna stare comunque attenti a scegliere bene il modo in cui lavarli. Inoltre il mio consiglio è quello di rimuovere bene la polvere quotidianamente da questi pavimenti, soprattutto se sono bianchi!

Ingredienti:

Aceto bianco (1/2 bicchiere)

Alcol denaturato (4 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio liquido o a scaglie)

Come per la precedente ricetta, vi basterà unire tutti gli ingredienti insieme. Vi ricordo, però, che se avete il sapone di Marsiglia a scaglie, è bene che lo sciogliate prima a bagnomaria, in modo che possa amalgamarsi bene a tutti gli altri ingredienti. Lavate poi il pavimento con acqua tiepida, anche in questo caso il panno indicato è quello in microfibra.

Alternativa

L’occorrente necessario è simile a quello per il cotto:

200 ml d’aceto di mele

200 ml d’acqua demineralizzata

6 gocce di olio essenziale ai fiori (la scelta è facoltativa)

L’aceto di mele è quello più indicato per il gres, in quanto sgrassa, lucida e dà anche un tocco di profumo intensificato poi dall’olio essenziale.

Quest’ultimo è facoltativo, ma ve lo consiglio se non volete rinunciare a spargere un buon odore in casa.

Dovrete mescolare insieme tutti gli ingredienti, metterli in un flacone e usare 1 misurino e mezzo di soluzione ogni volta che lavate!

Detersivo per pavimenti in legno e parquet

L’ultimo detersivo naturale che vi indicherò è utilizzabile per i pavimenti in legno e parquet, saprete sicuramente che anche qui parliamo di un materiale delicato. Più che lavarlo, questo pavimento dovrebbe essere spolverato e lucidato, ma senza dubbio occorre un lavaggio di tanto in tanto. Ribadisco ancor più forte che non è necessario utilizzare troppi prodotti e sempre diversi, ma pochi e semplici ingredienti che vi daranno un grande aiuto, vediamoli!

Ingredienti

Bicarbonato (2 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio e mezzo)

Anche qui abbiamo scelto ingredienti che sgrassano, ma non aggrediscono il materiale. Se il sapone è liquido, aggiungete il bicarbonato e mescolate. Nel caso avete la saponetta, prendetene la quantità indicata a scaglie e scioglietela a bagnomaria. Versate il detersivo che avere creato nel secchio con acqua tiepida (raccomando di non utilizzare acqua calda o bollente con questo tipo di pavimento).

Detersivo per pavimenti in cotto

Il pavimento in cotto è quello più facile da gestire in quanto non è delicato come quello in marmo o in pietra naturale. Tuttavia si tratta di un materiale poroso, quindi se non lo si cura a dovere, potrebbe perdere la sua lucentezza. Vediamo quali sono i metodi giusti da usare con una ricetta di detersivo naturale!

Ingredienti

Gli ingredienti da usare sono semplici e reperibili:

200 ml d’aceto bianco o aceto di mele

200 ml d’acqua demineralizzata

Succo di 1 limone grande

Un elemento a base acida come l’aceto è l’ideale per questo pavimento e lo renderà anche molto lucido! Dovrete filtrare il succo di limone e unirlo ad acqua ed aceto, poi versate tutto in un flacone e conservatelo. Ogni volta che dovrete lavare il pavimento, aggiungetene 1 misurino nel secchio d’acqua.