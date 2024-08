Come pulire i pavimenti in cotto

Uno dei pavimenti della casa più porosi è sicuramente quello in cotto, in quanto tende ad assorbire molto i prodotti, ad opacizzarsi e a perdere tutta la sua lucentezza. Per questo, è importante ricorrere ai prodotti giusti in modo da valorizzarlo e togliere le macchie senza rischiare di far formare ulteriori aloni.

Purtroppo è un materiale abbastanza poroso che tende ad assorbire molto lo sporco. E chi ha usato la tavernetta con questo pavimento in questi giorni di festa per accogliere amici e parenti, sa bene di cosa stiamo parlando. Il cotto, soprattutto quando è di buona qualità, è un materiale del tutto naturale, che però può essere soggetto ad aloni e sporco, a causa della sua porosità.

Ma con i giusti rimedi naturali fai da te, possiamo lucidarlo senza fatica, ottenendo risultati soddisfacenti!

Cotto da interni

Come abbiamo accennato, il cotto è un materiale molto poroso, per questo motivo tende assorbire con facilità ogni tipo di detergente o sostanza. Per questo, qualsiasi rimedio vogliate utilizzare, vi raccomandiamo di asciugare prontamente. Inoltre meglio evitare soluzioni troppo schiumose, che rischiano di lasciare aloni molto antiestetici.

Pulizia ordinaria

Uno dei migliori metodi casalinghi e naturali per sgrassare in modo efficace un pavimento in cotto è l’aceto bianco. Non solo è un anti-calcare naturale, ma svolge un’azione pulente e sgrassante molto efficace, rendendo il pavimento pulito in un attimo.

Può essere combinato con qualche scaglia di Sapone di Marsiglia per potenziarne l’efficacia. In alternativa possiamo aggiungere qualche goccia (ma giusto qualcuna) di sapone ecologico per i piatti.

Un esempio di detersivo fai da te per pavimenti in cotto è il seguente:

2 litri d’acqua

mezzo bicchiere di aceto bianco

1 o 2 gocce di detersivo per i piatti

qualche goccia di olio essenziale di limone

Potete aumentare la dose in base alle vostre esigenze.

Per la pulizia, utilizzate un comodissimo straccio per eliminare lo sporco dal pavimento in cotto. Ricordatevi però di asciugare subito, perché è un materiale molto assorbente. Per trattenere lo sporco e asciugare senza fatica vi consigliamo un panno in microfibra.

Per lucidare

Dopo i vari momenti di pulizia, non è raro che un pavimento in cotto possa risultare un po’ opaco. Infatti può verificarsi la necessità di lucidarlo con un prodotto “oleoso”, che crei come una pellicola che lo protegga dagli agenti esterni. Potete agire in due modi: il primo è quello di mettere qualche goccia di olio d’oliva su un panno e strofinare bene la zona. Il secondo, quello più comune, è quello di utilizzare una cera per pavimenti un paio di volte al mese. Per un approccio eco-friendly, vi consigliamo di usare un prodotto ecologico.

Cotto da esterni

Il cotto da esterni può essere maggiormente sporco a causa della sua posizione. Soggetto a intemperie, polvere e smog, ha bisogno di olio di gomito e delle opportune soluzioni! Ad esempio, un ottimo detersivo fai da te consiste nell’unire:

5 litri d’acqua

10 cucchiai di alcol etilico

10 cucchiai di aceto di vino bianco

2 cucchiai di sapone ecologico per i piatti

Miscelare tutti gli ingredienti. Se il pavimento in cotto non è molto ruvido, potete tranquillamente utilizzare uno straccio o un panno in microfibra.

In caso contrario, usate uno spazzolone per pavimenti, prelevate un po’ di prodotto alla volta, e applicatelo sul pavimento strofinando. Dopodiché risciacquare con acqua e asciugate.

Questo detersivo fai da te è ottimo anche per gli interni, nel caso in cui sia davvero molto sporco.

Pavimento in cotto macchiato

Ma cosa fare quando sono presenti delle macchie sul nostro pavimento in cotto?

Macchie d’Olio

Se il vostro pavimento in cotto presenta delle macchie d’olio o di unto, il miglior metodo è agire tempestivamente, tamponando la macchia con della carta assorbente. Dopodiché va subito lavato con il detersivo per il cotto da interni, che vi abbiamo mostrato prima, in modo che il pavimento non assorba ulteriormente la macchia.

Macchie di Sostanze acide

Può capitare che sul pavimento cada una sostanza “acida”, come il succo di limone. Per eliminarla, agite subito cospargendo la macchia con del bicarbonato. Il bicarbonato, sostanza basica, andrà in contrasto con il limone, diminuendo e limitandone la corrosività. Dopodiché eliminate il tutto e procedete con il lavaggio.

Macchie di umidità e salnitro

Un pavimento posto in ambienti umidi per molto tempo può essere soggetto a macchie di umidità. In realtà sarebbe meglio parlare di macchie di salnitro, una sostanza che il cotto stesso produce quando è a contatto con umidità per lungo tempo. Come eliminarlo? In realtà è molto semplice: vi basterà sfregare una spugnetta in acciaio da cucina o una spazzola a setole dure.

Pulire il cotto con Aceto e sapone di Marsiglia

I pavimenti in cotto, come abbiamo già detto, sono abbastanza porosi, per cui necessitano di essere lavati con cura e attenzione. Il primo rimedio consiste nell’utilizzare due ingredienti in grado di smacchiare e sgrassare a fondo in maniera delicata: l’aceto e il sapone di Marsiglia.

Versate, quindi, 2 bicchieri di aceto bianco in un secchio d’acqua e aggiungete, poi, qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Dopodiché, immergete un panno in microfibra, passatelo sul pavimento più volte soprattutto dove sono presenti le macchie e ricordate di asciugare subito, così da evitare aloni: il vostro pavimento sarà pulito in un batter d’occhio!

Inoltre, l’aceto svolge anche un’azione lucidante in grado di eliminare tutti gli aloni!

Pulire il cotto con il Limone

In alternativa all’aceto, è possibile anche usare il limone, un agrume noto per le sue proprietà sgrassanti, sbiancanti e lucidanti. Inoltre, emana un odore inebriante in grado di profumare anche un ambiente soggetto ai cattivi odori come il bagno.

In questo caso, quindi, dovrete filtrare il succo di 1 limone grande a versarlo in un secchio contenente acqua tiepida. Dopodiché, immergete un panno e passatelo sul pavimento senza strizzarlo troppo in modo da bagnarlo abbondantemente. Infine, asciugate con un panno in microfibra ben strizzato e…il vostro pavimento in cotto sarà come nuovo!

Detersivo fai da te

In caso di sporco più ostinato, potete anche realizzare un detersivo fai da te. Munitevi, quindi, di:

4 litri d’acqua

2 bicchiere di aceto di vino bianco

qualche scaglia di sapone di Marsiglia

5 gocce di olio essenziale di limone

In secchio contenente acqua tiepida o calda, aggiungete l’aceto, il sapone di Marsiglia e le gocce di olio essenziale e mescolate tutti gli ingredienti.

A questo punto, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta e passatelo, poi, più volte sul pavimento. Ricordate di asciugare subito, così da evitare aloni.

Cosa non usare per lavare il pavimento in cotto

Sebbene il cotto sia un materiale molto bello da vedere, ci sono degli accorgimenti da non sottovalutare in materia di pulizia. Innanzitutto, ricordatevi che non tollera i detergenti o le sostanze grasse e oleose, in quanto rendono questa tipologia di pavimenti molto opaco. Vanno, perciò, sempre evitati lavaggi con oli e cere.

Inoltre, è bene evitare soluzioni troppo schiumose, perché potrebbero essere assorbite totalmente dal pavimento e lasciare aloni molto antiestetici e difficili da rimuovere.

Infine, accertatevi sempre di asciugare accuratamente il pavimento dopo averlo lavato così da evitare aloni.