Come pulire i vetri della doccia e togliere gli aloni di calcare

Il box doccia è una delle componenti del bagno più soggette alla formazione del calcare, in quanto è esposta continuamente all’acqua. Così, ritroviamo quegli aloni bianchi ovunque e soprattutto sui vetri che perdono tutta la loro lucentezza e diventano opachi.

Solitamente, questi depositi calcarei li ritroviamo sui vetri che si presentano, quindi, opachi e perdono tutta la loro lucentezza. Ma se finora vi siete perse sempre d’animo quando si trattava di pulire i vetri della doccia, ora non sarà più così! Come fare, quindi, per pulire i vetri del box doccia dal calcare? Facile, basta usare questi rimedi naturali.

Metodo dei due panni per i vetri della doccia

Scopriamo il procedimento del metodo dei due panni! Non preoccupatevi, è semplice e direte addio alla fatica di pulire i vetri ogni volta per la sua pratica applicazione. Per due panni si intende uno in microfibra che serve per bagnare il vetro e sgrassarlo dallo sporco e dal calcare, mentre un altro è in cotone ed è utile ad asciugare.

Questa modalità fa parte dei vecchi trucchetti della Nonna che veniva scelto anche per i vetri degli infissi e per gli specchi. In questo modo il vetro sarà pulito senza avere aloni in controluce né strisce d’acqua che restano attaccate.

Inoltre, c’è un’ampia scelta di ingredienti con cui potete usarlo e ve li riporterò tutti qui di seguito!

Con aceto

Il primo elemento non poteva che essere l’aceto, perfetto per avere i vetri della doccia splendenti e per contrastare l’azione del calcare! Tutto quello che dovrete fare è riempire un bacinella con acqua calda e versare 1 bicchiere d’aceto all’interno (andrà bene qualsiasi tipologia, ma per un odore gradevole prediligete quello di mele). Immergete il panno in microfibra, strizzatelo leggermente e passatelo sul vetro, poi con l’altra mano asciugate subito usando il panno in cotone. Fate questo procedimento per tutti i vetri ed ecco fatto!

Con bicarbonato di sodio

Una soluzione sempre presente tra i rimedi naturali, oltre all’aceto, è il bicarbonato di sodio! La sua azione abrasiva sciogliere anche lo sporco più difficile, per cui sarà ottimo in caso di vetri particolarmente sporchi. Basterà soltanto sciogliere 1 cucchiaio e mezzo di prodotto in un secchio con acqua calda ed usare la miscela ottenuta con i due panni. Per spargere anche un buon profumo potete aggiungete 3 o 4 gocce di olio essenziale a vostro piacimento e vedrete che risultato fantastico!

Con Sapone di Marsiglia

Concludiamo i nostri trucchetti con il sapone di Marsiglia, perfetto in ogni angolo e anche per sgrassare i vetri della doccia! Riempite una bacinella con acqua calda e versate all’interno 1 cucchiaio colmo di scaglie di sapone, girate per fare in modo che si possano sciogliere. A questo punto non vi resta che usare il panno in microfibra nella soluzione ottenuta per lavare e l’altro panno per asciugare il vetro.

Detergente anti-goccia

Un altro trucchetto che vi posso consigliare è un detergente antigoccia molto utile ed efficace. Vediamo subito come prepararlo in poco tempo!

Ingredienti

120 ml di acqua

120 ml di aceto bianco

2 cucchiai di maizena

Il succo di un limone

Prendete un flacone spray e versate all’interno prima gli ingredienti liquidi e poi poco a poco la maizena in modo tale da amalgamare e sciogliere bene tutti gli elementi.

Chiudete poi il vaporizzatore, agitate per bene e spruzzate sui vetri della doccia. A questo punto non dovrete far altro che passare un panno in cotone.

Succo di limone

Il succo di limone è un trucchetto non soltanto fantastico per sciogliere lo sporco, ma anche per donare una freschezza unica alla doccia! Il potere pulente tipico di quest’agrume lo rende perfetto per far brillare tutte le superfici ed in particolare i vetri. Dovrete filtrare il succo di limone fino ad ottenerne circa 3/4 di bicchiere, poi versatelo in 500 ml d’acqua e con questa soluzione ottenuta potete usare il metodo dei due panni!

Sapone giallo

Ci sono dei periodi dell’anno in cui i vetri si sporcano più facilmente perché aumenta il tasso di umidità. È in casi del genere che vi consiglio di prediligere il sapone giallo, un altro elemento estremamente amato in passato e che ancora oggi dà i suoi risultati. Dovrete inumidire il panno in microfibra e strofinare sopra 1 pallina di sapone, poi passatela sul vetro, risciacquate per togliere il sapone e asciugate subito con il panno in cotone.Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è considerato un anticalcare naturale. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato come cura lavastoviglie fai da te!

Per far tornare i vetri lucidi, sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versate tutta la soluzione in un vaporizzatore. Dopodiché, spruzzatela su tutto il vetro e lasciate agire per circa mezz’ora. Infine, passate un panno, risciacquate e togliete l’eccesso di acqua con il tergivetro: addio macchie di calcare!

Patata

Questo trucchetto vi potrà risultare un po’ strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa parliamo? Della patata, in grado di lucidare i vetri e rimuovere tutti gli aloni di calcare.

Vi basterà tagliare a metà una patata, prima di passarla poi su tutta la superficie del vetro. A questo punto, lasciate agire per un po’e risciacquate servendovi di un panno in microfibra. Infine, asciugate con uno straccio in cotone e degli aloni di calcare non ci sarà più traccia!

Rimedio del coperchio

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Del rimedio del coperchio!

Per provarlo, tutto ciò di cui vi dovrete munire, quindi, è

1 coperchio di una pentola (grande in base alla larghezza e l’altezza dei vetri);

1 panno da cucina in cotone pulito;

200 ml d’aceto bianco d’alcol;

1 vaporizzatore spray.

Versate, quindi, l’aceto in un vaporizzatore spray, dopodiché inumidite leggermente il panno in cotone e spruzzate un’abbondante quantità di prodotto sul panno.

A questo punto, avvolgete il coperchio con il panno di cotone imbevuto di aceto bianco, strofinatelo sul vetro con movimenti circolari e lasciate agire per circa 10 minuti. Infine, risciacquate abbondantemente e asciugate con un panno.