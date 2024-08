Come pulire le sneakers o le scarpe bianche?

Soprattutto in estate, ai nostri outfit da sfoggiare al mare o in città, non può mancare un paio di scarpe bianche, abbinabili facilmente per un look casual e trendy. L’unica pecca, però, è che tendono facilmente a presentare macchie nere che le fanno sembrare sempre sporche e vecchie, pur essendo nuove.

Le sneakers bianche sono un capo di abbigliamento che spesso abbiamo in scarpiera perché sono comode e versatili ma allo stesso tempo, però, sono calzature che si usurano in fretta: dunque, come lavarle in modo semplice e veloce?

La principale problematica che accomuna tutte le scarpe bianche è che, purtroppo, tendono a sporcarsi molto facilmente e qualsiasi macchia è visibile immediatamente. Esistono, tuttavia, rimedi naturali efficaci per lavare le scarpe bianche, che molto spesso sono rivestite in tessuti delicati come la tela o l’ecopelle. Possiamo lavarle con trucchetti fai da te sia a mano, o in lavatrice, con dei piccoli accorgimenti non dovrebbe essere difficile far tornare le scarpe come nuove, senza troppi sforzi!

Quali macchie sono più difficili da eliminare

Prima di tutto, lasciatemi dire che non tutte le macchie non sono tutte uguali. Tra le più ostinate troviamo le macchie d’erba, quelle di fango seccato e, naturalmente, le temute macchie di vino rosso. Ognuno di noi sa che questi sono i veri avversari quando si parla di tenere le scarpe bianche.

Si possono lavare le scarpe bianche in lavatrice?

Per il lavaggio in lavatrice, se non si vuole perdere troppo tempo, il trucco risiede nell’evitare programmi eccessivamente aggressivi. In primis, bisogna rimuovere lacci e suola interna per poi impostare un programma per capi delicati con un lavaggio a 30 gradi evitando, se possibile, la centrifuga. Assolutamente sconsigliata l’asciugatrice: le scarpe devono asciugarsi all’aria aperta, senza però essere esposte ai raggi del sole. Infatti, la luce diretta potrebbe ingiallire le scarpe!

Dentifricio per sbiancare le scarpe bianche

Qui arriva la buona notizia: il dentifricio si è rivelato un alleato insospettabile. Ecco come lo uso:

Prendo un vecchio spazzolino da denti e metto sopra una noce di dentifricio. Sfrego delicatamente sulla macchia facendo movimenti circolari. Lascio agire per circa 5 minuti. Risciacquo con acqua tiepida e lascio asciugare all’aria aperta.

Il risultato? Scarpe che tornano a splendere! E la soddisfazione di sapere che ho usato un prodotto naturale, senza dover ricorrere a sostanze chimiche aggressive. In realtà, le proprietà abrasive e smacchianti del dentifricio mi aiutano molto in casa: dall’argento ai fuochi della cucina. Lo ritengo davvero molto valido!

Ecco un video con un mix di tutti gli usi che faccio:

Sapone di Marsiglia o Sapone Giallo Molle per le scarpe bianche

Se però il dentifricio non dovesse essere sufficiente per qualche macchia particolarmente tenace (oppure se non lo preferisci come metodo), ecco un’altra soluzione che adoro: il sapone di Marsiglia. Opero in questo modo:

Passo lo spazzolino umido sul panetto di sapone di Marsiglia.

sul panetto di sapone di Marsiglia. Strofino delicatamente la scarpa.

Utilizzo sempre lo spazzolino per lavorare sulle macchie più ostinate .

. Risciacquo con acqua fredda e lascio asciugare bene.

Adoro l’efficacia del Sapone di Marsiglia, ma a volte lo alterno anche con l’uso del Sapone Alga, che è più morbido e ancora più semplice per me da utilizzare! Basta prenderne un pezzetto, farlo aderire alla spugnetta e iniziare la pulizia delle scarpe:

Bicarbonato di sodio per sbiancare le sneakers

Anche il bicarbonato, come il dentifricio, è un prodotto dalle molteplici proprietà. Per lavare le sneakers, basta creare un composto denso ed omogeneo mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo. A questo punto mettetelo su una spugnetta morbida e passate su tutta la scarpa, anche su lacci, suola e così via. Poi risciacquate per bene con un panno in microfibra e fate asciugare all’aria aperta, vedrete che risultato! Mi raccomando, come per i primi due prodotti, il risciacquo in acqua tiepida è fondamentale.

Come asciugare le scarpe bianche per non farle ingiallire?

Dopo aver lavato le scarpe usando uno di questi tre prodotti, anche in questo caso è importante lasciarle asciugare bene evitando la luce diretta del sole. Se anche i lacci risultano sporchi, si possono insaponare con l’aggiunta di un po’ di candeggina e risciacquare con acqua calda. Torneranno anch’essi come nuovi.

Amido di mais per pulire le scarpe bianche

Potrebbe sembrare strano, ma anche l’amido di mais è ottimo in casi del genere! Lo si vede anche tra i rimedi indicati per togliere la puzza o l’umidità dalle scarpe da ginnastica in quanto riesce ad assorbire i cattivi odori in poco tempo. Analogamente al bicarbonato, dovrete creare una pastetta con amido di mais e quanto basta di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. Spalmatelo sulla scarpe e usatelo sempre aiutandovi con oggetti poco abrasivi come una spugnetta o un panno.

Limone per sbiancare le scarpe da ginnastica bianche

Infine vediamo come il limone può essere d’aiuto per far tornare le scarpe bianche! Se usate il succo di quest’agrume su panni o scarpe bianche potrete ottenere un fantastico risultato in men che non si dica! Versate il succo di 5 limoni in un secchio con acqua calda, dopodiché immergete le scarpe nella miscela così ottenuta e lasciatele in ammollo per circa 3 ore. A questo punto, risciacquatele e noterete che saranno bianche come non mai!

Se le macchie, però, risultano essere particolarmente ostinate, allora potete pretrattarle aggiungendo il bicarbonato e il limone direttamente sulla macchia e strofinando delicatamente con una spazzola. A questo punto risciacquate e fate asciugare per bene!