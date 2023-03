Come pulire i pavimenti con 4 detersivi facili e fai da te

Un’azione che si svolge ogni giorno come pulire i pavimenti richiede l’impiego di metodi giusti perché, se si usano metodi inadatti, non ci vorrà molto prima che si opacizzi e macchi tutto.

Per tale ragione è sempre preferibile scegliere i rimedi naturali che non aggrediscono il pavimento e soprattutto prediligere quelli indicati per il materiale di cui sono composte le piastrelle.

Scopriamo insieme come pulire i pavimenti con 4 detersivi fai da te!

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Quella formata da sapone di Marsiglia e bicarbonato è un’accoppiata perfetta che vi farà ottenere dei pavimenti non solo lucidi, ma anche super profumati!

Preparare questo detersivo naturale è semplicissimo, ma vediamo anzitutto cosa occorre:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Per prima cosa, se non avete il sapone di Marsiglia liquido, dovrete sciogliere la quantità richiesta a bagnomaria e aggiungere il bicarbonato poco a poco fino ad ottenere un composto spumoso.

Nel caso sia troppo denso potete aggiungere un po’ d’acqua e vedrete che raggiungerete la consistenza giusta.

Riempite il secchio, mettete 1 cucchiaio di questo prodotto all’interno e procedete con il lavaggio del pavimento che sarà perfetto!

Questo rimedio è particolarmente indicato per i pavimenti in marmo o legno.

Aceto e limone

Oltre all’unione tra bicarbonato e sapone c’è anche quella con aceto e limone!

Insieme sono perfetti per dare un tocco di freschezza, brillantezza e profumo al pavimento perché sono in grado di togliere sia le macchie che i cattivi odori.

Tutto quello che dovrete fare è filtrare benissimo il succo di 1 limone e unirlo ad 1 bicchiere di aceto (andrà bene qualsiasi tipologia, per un odore più gradevole usate aceto di mele).

Mettete 1 tappino della soluzione nel secchio con acqua calda e non ci vorrà molto prima di vedere il pavimento come nuovo!

Usate limone e aceto sul cotto e sul gres porcellanato.

Sapone giallo e bicarbonato

Continuiamo la lista dei detersivi naturali per pavimenti con sapone giallo e bicarbonato di sodio!

Anche se vien usato perlopiù in lavatrice, il sapone giallo dona le sue grandi soddisfazioni anche per tutta la casa e per questo non possiamo fare a meno di metterlo nella lista.

Per preparare questo detersivo dovrete semplicemente prendere una piccola pallina di sapone, schiacciarla leggermente e aggiungere un po’ di bicarbonato.

Richiudete la pallina e versatela nel secchio con acqua calda quando lo riempite per lavare a terra.

Usate questo rimedio sui pavimenti esterni molto sporchi come quelli di terrazzi e balconi.

Bicarbonato e alcol

Vediamo qual è l’ultimo detergente che fa ottenere pavimenti come nuovi con dei rimedi naturali!

L’alcol è uno degli elementi principali e più diffusi alla base dei detersivi naturali e insieme al bicarbonato forma un composto perfetto!

Sciogliete 1 cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’alcol, versate tutto nel secchio ed ecco fatto!

Potete lavare il marmo o la pietra naturale con questo metodo, stando bene attenti a rispettare le dosi e a non gettare il composto direttamente a terra, ma prima nel secchio.

Avvertenze

Per essere sicuri di non danneggiare o macchiare il pavimento è importante provare i rimedi descritti prima in angoli non visibili.