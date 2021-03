Le sneakers sono un capo di abbigliamento che tutte noi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto nell’armadio.

La loro comodità unita alla versatilità, infatti, rendono queste scarpe facilmente adattabili a qualsiasi outfit e, quindi, a quasi tutte le occasioni.

L’unica pecca, però, è che tendono facilmente a sporcarsi e ad usurarsi, soprattutto se sono bianche.

Per questa ragione, necessitano di essere pulite a fondo di tanto in tanto per riportarle alla loro bellezza originaria.

E quale soluzione migliore dei nostri rimedi casalinghi? Vediamo insieme, quindi, 6 trucchetti per far tornare le vostre sneakers come nuove!

N.B Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio delle vostre scarpe prima di seguire i nostri rimedi.

Bicarbonato di sodio

Il primo consiglio che vogliamo darvi consiste nell’utilizzare il tanto amato bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti e, inoltre, aiuta ad eliminare i batteri che sono causa del cattivo odore.

Iniziate con il creare una sorta di pasta con acqua e bicarbonato, dopodiché passate questa pasta sulla macchia e spazzolate delicatamente con una spugnetta o uno spazzolino.

Lasciate agire per circa 5 minuti, poi procedete a risciacquare le scarpe sotto acqua corrente tiepida. Infine, mettete le scarpe ad asciugare lontano dalla luce diretta del sole.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Video Trucchetti

Ecco per voi un video con alcuni trucchetti utili per sbiancare le vostre sneakers e farle tornare come nuove!

Dentifricio

Anche se vi può sembrare banale, anche il dentifricio può essere un rimedio utile per rimuovere le macchie dalle nostre sneakers e farle tornare come nuove!

Aggiungete, quindi, un po’ di dentifricio direttamente sulla scarpa e strofinate con uno spazzolino da denti fino a rimuovere ogni macchia.

Dopodiché, risciacquatele delicatamente con acqua tiepida. Il dentifricio può essere utilizzato per sbiancare anche le suole delle vostre scarpe che tendono a diventare sporche a causa del continuo contatto con i pavimenti.

Vi basterà applicare il dentifricio sulla suola e sfregare servendovi di uno spazzolino.

Farina di mais

Anche la farina di mais può essere considerato un trucco veloce per trattare le macchie di grasso molto ostinate e difficili da rimuovere.

Spolverate, quindi, un po’ di questa farina direttamente sulla macchia presente sulle vostre sneakers e lasciatela agire per circa mezz’ora.

A questo punto, spazzolate i residui e procedete al comune lavaggio: addio macchie di grasso!

Sapone di Marsiglia

Per una pulizia delicata ma efficace, potete poi utilizzare anche il tanto amato sapone di Marsiglia.

Inumidite, quindi, la scarpa con un panno e strofinate, poi, con uno spazzolino da denti o una spazzola da calzatura il sapone di Marsiglia direttamente sulla scarpa. Infine, risciacquate tutto con acqua tiepida fino a rimuovere le tracce di sapone.

E voilà: le vostre sneakers sembreranno nuove di zecca!

Succo di limone

Un altro rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il succo di limone.

Ricordiamo, infatti, che il succo di limone è noto per la sua forte azione sbiancante e disinfettante. Inoltre, il limone ha un odore naturale inebriante!

Prendete, quindi, il succo di 5 limoni e versatelo all’interno di un secchio con acqua calda. A questo punto, immergete nel secchio le scarpe in modo tale che siano completamene ricoperte dall’acqua.

Lasciatele, poi, in ammollo per circa 3 ore, dopodiché risciacquatele. Questo rimedio è valido nel caso in cui le scarpe siano lievemente ingiallite.

In caso di macchie più gravi, invece, potete pretrattarle aggiungendo il bicarbonato e il limone direttamente sulla macchia e strofinando delicatamente con una spazzola.

Le vostre scarpe saranno più pulite che mai!

Attenzione! Mettete le scarpe in ammollo solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio e aver valutato il materiale delle suole.

Mollica di pane

La mollica del pane bianco è un rimedio casalingo molto utile per rimuovere macchie perché funziona come una sorta di gomma per cancellare.

È indicata per le sneakers di tela e tutto ciò che dovrete fare è formare una pallina di pane e sfregarla sulla macchia della scarpa.

Strofinate fin quando la macchia non sarà scomparsa. Se dovesse restare qualche traccia, rimuovetela con uno spazzolino.

Lavaggio in lavatrice

In linea generale, vi consigliamo di lavare le vostre scarpe sempre a mano per avere un approccio più delicato. Tuttavia, è possibile anche utilizzare la lavatrice, se lo preferite.

Evitate il lavaggio in lavatrice anche in caso di scarpe che presentano una suola un po’ rovinata.

Riponete, quindi, le vostre scarpe in un sacchetto di tela o in una retina per proteggerle durante il lavaggio.

Aggiungete, poi, i sacchetti nel cestello della lavatrice, avendo cura di non riempirla con troppe paia di scarpe così da evitare gli “urti” tra loro.

A questo punto, diluite un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere di sapone di Marsiglia liquido e versatelo nella vaschetta del detersivo.

Infine, azionate il ciclo di lavaggio delicato a basse temperature e non superate i 30° o i 40°. Vi consigliamo di evitare i giri di centrifuga.

Altri consigli utili

Vi sconsigliamo l’utilizzo dell’asciugatrice. Le scarpe, infatti, devono asciugarsi all’aria aperta, senza però essere esposte ai raggi del sole; la luce diretta potrebbe ingiallire le scarpe!

In generale, i rimedi qui proposti sono utili per lavare le sneakers o scarpe di tela bianche. Per le scarpe colorate, invece, vi raccomandiamo di prestare maggiore attenzione e di accertarvi che i prodotti non vadano a sbiancare e rovinare il colore.

Effettuate, quindi, sempre una prova in un’area nascosta e controllate le etichette di lavaggio.

Trucchetti di pulizia

Ecco altri trucchetti che vi saranno utili per le pulizie di casa: