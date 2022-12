I maglioni rappresentano l’indumento più gettonato ed importante durante la stagione invernale: senza non sapremmo cosa indossare!

Sono infatti essenziali per ripararsi dal freddo quando le temperature calano vertiginosamente, ma può accadere che con il tempo e con i continui lavaggi si sbiadiscono.

Se anche a voi è capitato, non preoccupatevi, o la soluzione per voi! Vi dirò tutto su come ravvivare il colore dei maglioni sbiaditi con 5+1 rimedi fai da te!

Alloro

Potrebbe sembrare bizzarro, eppure l’alloro è un rimedio della Nonna di cui non potrete proprio fare a meno in caso di maglioni sbiaditi.

In realtà potete usare questo trucchetto per ogni tipo di indumento, ma nel caso dei maglioni, poiché servono soluzioni delicate, sarà perfetto!

Dovrete riempire una pentola grande con acqua e circa 9/10 foglie d’alloro, mettete sul fuoco e quando sarà arrivato a bollore, lasciate altri 2 minuti, poi spegnete.

Fate intiepidire il composto, poi versatelo in una bacinella e mettete i maglioni in ammollo per una notte intera.

L’indomani andate a sciacquarli e noterete subito che i colori saranno più vividi!

Aceto di mele

In casa l‘aceto è all’ordine del giorno: se non lo si usa in cucina, lo si sceglie sicuramente per far fronte alle faccende domestiche!

Generalmente non è importante quale si utilizza, ma in alcuni casi ci sono alcuni che sono più efficaci di altri.

Per ravvivare il colore dei maglioni, infatti, è consigliabile prediligere l’aceto di mele perché riesce a dare nuova vita alle fibre degli indumenti in poco tempo!

Basterà soltanto mettere in ammollo i maglioni in una bacinella con acqua fredda e 2 bicchieri d’aceto di mele per 4/5 ore.

Trascorso il tempo necessario risciacquate e fate asciugare.

Bicarbonato di sodio

Tra i metodi che riguardano i vestiti e la loro cura non manca il nostro caro bicarbonato di sodio!

Non possiamo fare a meno di tenerlo in casa tanto che il suo aiuto è prezioso in ogni angolo data l’efficacia per ogni situazione!

Ebbene, se lo scegliete per ravvivare i maglioni sbiaditi dovrete semplicemente metterli in ammollo in acqua tiepida e 3 cucchiai di bicarbonato.

Sarà ottimo per togliere tutta la polvere e la patina che ha opacizzato i maglioni, così i colori saranno vivaci e bellissimi!

Succo di limone

Lo stesso effetto che otteniamo dall’aceto di mele, lo si può avere anche dal succo di limone!

Anche qui parliamo di un ingrediente che è in grado di esaltare i colori dei vestiti ed infatti l’agrume più famoso al mondo viene usato in lavatrice spesso e volentieri.

Basterà semplicemente mettere mezzo bicchiere di succo di limone nella bacinella con acqua fredda e attendere una notte intera così che possa agire efficacemente.

Andate poi a risciacquare ed ecco che i maglioni saranno come nuovi!

Sale

Tutti in casa abbiamo il sale, quindi perché non usarlo per ravvivare il colore dei maglioni?

Proprio come il bicarbonato, anche quest’ingrediente è prezioso per togliere lo sporco e la polvere che si sono infiltrati tra le fibre.

Usatelo in lavatrice mettendo 1 misurino di prodotto direttamente nel cestello. Una cosa importante, tuttavia, è che il sale ha bisogno di temperature abbastanza alte per sciogliersi bene.

Dunque potete scioglierlo voi prima di metterlo in lavatrice e vedrete che fantastico risultato!

Latte

Ultimo rimedio che conosceremo insieme per avere i colori dei maglioni come nuovi è un trucchetto della Nonna che non tramonta mai!

Il latte è fantastico non solo per avere dei maglioni sgargianti, ma anche per ammorbidirli se si sono infeltriti o ristretti.

Inumidite il maglione leggermente con acqua e poi versate sopra 1 bicchiere di latte massaggiando il maglione delicatamente per almeno 5 minuti.

Dopodiché mettete in ammollo in una bacinella e coprite con acqua fredda, lasciate per una notte intera, poi risciacquate e fate un lavaggio.

Avvertenze

Al fine di non sbiadire i maglioni e mantenerli sempre al meglio, consultate le etichette di lavaggio.