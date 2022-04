Ad oggi sono sempre più numerose le persone che scelgono di prendere un’asciugatrice per evitare di calcolare i tempi in cui effettuare il bucato guardando costantemente il meteo.

In effetti è un elettrodomestico di valido aiuto soprattutto se si è in tanti in casa e se c’è la necessità di fare sempre lavaggi.

L’asciugatrice, quando scarica l’acqua, la raccoglie in un serbatoio e quando lo si svuota, si getta l’acqua.

Tuttavia l’acqua è bene troppo prezioso e siccome quella dell’asciugatrice è pulita, sarebbe opportuno riutilizzarla senza mai buttarla via!

Ebbene oggi vedremo insieme come riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice usando questi 10 trucchetti!

In lavatrice

Tra i primi rimedi che possiamo usare con l’acqua dell’elettrodomestico è in lavatrice!

Se la mettete direttamente nel cestello, sprecherete meno acqua in quanto non ne servirà la quantità abituale e quindi risparmierete anche sulla bolletta!

Potete usarla per ogni tipo e ciclo di lavaggio in quanto l’acqua dell’asciugatrice è priva di sporco, polvere e quant’altro.

Lavaggio a mano

Chi invece predilige il lavaggio a mano consuma lo stesso una bella quantità d’acqua ogni giorno per i vari lavaggi e per mettere in ammollo i panni.

Quindi anche a questo proposito vi consiglio di versare l’acqua dal serbatoio direttamente in una bacinella e di aggiungere sapone di Marsiglia o altri ingredienti naturali per il bucato.

Nel caso in cui dovesse servire acqua calda, ad esempio per i panni sporchi, potete anche riscaldarla prima in una pentola ed ecco fatto!

Per il ferro da stiro

Il serbatoio del ferro da stiro dev’essere ogni volta riempito con acqua corrente per fare in modo che il vapore possa raggiungere i vestiti.

L’acqua dell’asciugatrice può essere di estremo aiuto anche in questo, data che la quantità raccolta nel serbatoio è notevole.

Questo è un trucchetto che viene già ampiamente diffuso, l’importante è non dimenticarsene!

Per il WC

Quando avete il WC particolarmente incrostato o con degli aloni che volete mandare via, farete sicuramente diversi scarichi per risolvere il problema.

Ebbene potete mettere l’acqua del serbatoio in una bacinella, aggiungere un po’ d’aceto e versarla nel WC in questo modo risparmierete un risciacquo e avrete contribuito a dire addio allo sporco!

Usate questo trucchetto anche nel caso in cui vi fossero cattivi odori provenienti dal water.

Nei termosifoni

Sui termosifoni viene messo sempre un deumidificatore che serve a ridurre il tasso di umidità presente nell’aria.

Questo dev’essere riempito con acqua, dunque anche in un caso del genere vi suggerisco di servirvi dell’acqua dell’asciugatrice!

Per praticità, trasferitela prima in una bacinella o in un recipiente più comodo e dopo versatela nel deumidificatore.

Potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale e sentirete un buon odore per tutta la casa!

Ultimo risciacquo dei capelli

Sapevate che l’acqua di cui stiamo parlando è ottima anche come ultimo risciacquo per i capelli?

Dal momento che l’acqua dell’asciugatrice è molto pura in quanto demineralizzata, sarà ottima per togliere via il balsamo.

Dovrete solo regolare la temperatura riscaldandola all’occorrenza e usarla quando fate lo shampoo, i capelli saranno anche più lucenti!

Per le piante

Se amate prendervi cura delle vostre piante, sicuramente le irrigherete ogni giorno!

Nel caso in cui abbiate anche un’asciugatrice, usate l’acqua del serbatoio per innaffiare le piante e renderle più rigogliose!

Questo sarà ottimo perché è priva di calcare e quindi nutrirà il terreno senza tutti i minerali presenti nell’acqua.

Per pavimenti

Infine, se volete proprio un trucchetto semplice semplice, non potrei suggerirvi altro che usarla per i pavimenti!

La quantità d’acqua richiesta per riempire il secchio è davvero notevole e quindi perché non risparmiarla versando invece l’acqua dell’asciugatrice?

In questo modo avrete non solo un’acqua super pulita, ma aggiungendo degli ingredienti naturali e un po’ di olio essenziale potete usarla anche per spargere un buon profumo!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere sempre le istruzioni dell’elettrodomestico al fine di capire bene come smontare e prelevare l’acqua del serbatoio.

Inoltre assicuratevi di poter usare l’acqua per gli scopi indicati senza danneggiare o macchiare alcun elemento.